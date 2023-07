« Je me considère comme un mendiant glorifié : Huafrid Billimoria après avoir marqué l’histoire de l’Inde au championnat asiatique de paratriathlon »

Huafrid Billimoria a brisé les barrières et les stéréotypes en juin 2023, remportant la toute première médaille de l’Inde au Championnat d’Asie de triathlon dans toutes les catégories.

Billimoria a remporté une médaille de bronze aux Championnats asiatiques de triathlon para 2023 à Samarkand en Ouzbékistan, tandis que son compatriote Sashruti Nakade a remporté une médaille d’argent. Les Indiens ont battu certains des concurrents les plus coriaces du Japon ainsi que de l’Ouzbékistan aux championnats.

Billimoria, 27 ans, souffre de dystonie, un trouble neurologique et malgré toutes les épreuves, a réussi cet exploit pour l’Inde.

Billimoria est ravi de son exploit mais déçu en même temps de l’importance que l’Inde accorde aux sports autres que le cricket. Il a posé la question inévitable : « Est-ce que l’Inde s’en soucie ? Parfois, vous devez vous poser ces questions.

Il veut que la nation soit derrière lui et le soutienne, surtout après le moment historique de la toute première médaille aux Championnats d’Asie.

« Tout le monde a le même combat, mais quand un sport comme celui-ci crée l’histoire, c’est à ce moment-là que l’Inde – je parle des journalistes, des fonds, de l’économie du soutien, de tout, devrait être derrière un athlète ou la fédération. Mais je me considère comme un mendiant glorifié.

Voici quelques extraits de sa conversation avec News18.com.

Comment avez-vous décidé de vous lancer dans le sport ?

Enfant, j’avais de graves troubles d’apprentissage et un TDAH. J’ai toujours été loin du sport, j’ai dû étudier beaucoup plus que les autres. J’étais dans une école normale. J’ai toujours été loin du sport. Alors les médecins disaient : « il va rester dans un fauteuil roulant », « il ne pourra pas faire grand-chose », car la dystonie est une maladie évolutive. C’est alors que j’ai eu l’impression d’en avoir fini avec les médecins et leurs médicaments. Je me suis lancé dans le sport.

J’étais dans les arts martiaux mixtes et je voulais devenir un combattant professionnel. Mais les coups aggravaient ma dystonie. C’est à ce moment-là que je suis passé des sports de combat aux sports d’endurance lorsque j’ai lu des articles sur la course Iron Man.

Comment se déroule une course de triathlon pour les para-athlètes ? Y a-t-il des différences par rapport aux courses d’athlètes normaux ?

Oui il y en a. Il s’agit d’une course de distance relativement courte – environ la moitié de la distance par rapport à ce qui se passe aux Jeux olympiques. Il s’agit d’une natation de 750 m, d’une balade à vélo de 20 km et d’une course à pied de 5 km.

Êtes-vous autorisé à utiliser du matériel supplémentaire pendant la course pour vous aider ?

Ainsi, vous bénéficiez d’une assistance lorsque vous passez de la natation à la piste cyclable. Et j’utilise cette aide parce que je continue à perdre l’équilibre après être sorti de l’eau. De plus, vous pouvez utiliser des prothèses et des appareils dentaires approuvés. Mais je ne l’ai pas expérimenté. Si cela me profite, peut-être que je commencerai à l’utiliser.

Pouvez-vous mettre en évidence votre régime d’entraînement et votre routine quotidienne ?

J’ai vu beaucoup de gens qui se surmènent, travaillent très dur et intensément. Mais le Triathlon n’est pas cela. Vous devez entraîner votre corps à être adaptable et intelligent. Votre corps doit s’adapter à la vitesse. Donc, plus vous adaptez votre corps à la course, à la natation et au vélo lentement et à un rythme cardiaque lent, plus vous devenez rapide. C’est comme ça que je m’entraîne. Et mon entraîneur Mihir Deo a été une bénédiction déguisée, il est comme une légende absolue. Il m’a initié à l’adaptation corporelle et à m’entraîner intelligemment. Sans lui, je n’aurais pas réussi à monter sur le podium.

Et tu t’entraînes combien d’heures par jour ?

Une – une heure et demie. Parfois, deux heures. Le week-end, quand il y a une longue session, trois heures.

Lors de cette course spécifique en Ouzbékistan, votre vélo a été crevé, n’est-ce pas ? Alors racontez-moi cet incident.

Malheureusement, le revêtement de pneu s’est désintégré et un morceau de revêtement de pneu a été coupé dans la chambre à air. Cela a conduit à la crevaison. Il n’y avait plus de magasins en Ouzbékistan pour réparer la crevaison, plus de magasins de vélos de sport. C’est fou. L’Ouzbékistan est une bonne équipe de triathlon. Ils s’entraînent tous à l’étranger. Bien qu’ils soient économiquement en retard sur l’Inde, ils sont soutenus.

La crevaison m’a vraiment fait dérailler. J’étais pétrifié – ‘Aab kya hoga !’ (Ce qui va se passer maintenant)! Parce qu’il n’y avait pas de magasins autour, c’était un plus gros problème. Enfin, mon entraîneur a réussi à obtenir un tube d’un Decathlon. L’ironie était qu’il était importé d’Inde. Et le pneu qui était cassé, j’ai utilisé un robinet à la place. Le jour (de la course) je ne sais pas pourquoi, peut-être que j’avais peur psychologiquement, que je pensais que ça traînait mon vélo. J’avais l’impression qu’il y avait eu une autre crevaison pendant que je roulais, mais en fait, c’était juste mon état d’esprit. J’ai senti que j’avais poussé mon vélo aux limites absolues. J’ai pensé tout le temps que je roulais sur un pneu crevé et que je ne me poussais pas. Quand j’ai vérifié à la fin, il n’y avait pas de crevaison. Mon entraîneur m’a dit : ‘qu’est-ce que tu faisais ?’

Malgré la peur de la crevaison, j’ai poussé une vitesse moyenne de 31 km/h, ce qui est fou. J’aurais pu faire beaucoup plus si je n’avais pas eu cette peur de la crevaison la veille et si mon cerveau ne m’avait pas joué de tours. Je pensais que le pneu allait se déchirer. Si cela se produisait, il n’y aurait aucun moyen de continuer la course. J’avais donc peur de pousser le vélo.

En quoi l’équipe et le contingent indiens diffèrent-ils des autres équipes ?

Les Japonais et les Ouzbeks ont reçu des chaussures et des vestes de leur pays (de leur fédération nationale). Nous n’avions rien. Tout était à nos frais. La seule chose qu’ils nous donnent est une trifonction mais cela a aussi des problèmes de qualité.

Et ces athlètes sont parrainés par l’Asecs, Toyota et une autre société Infra. Ils ont un entraîneur d’équipe, un interprète (traducteur), un chef d’équipe, un physio – c’est comme ça qu’ils voyagent. Et voilà, nous voyageons comme des mendiants. Nous avons dû demander de petites choses comme de l’eau froide aux Japonais. Ils voyagent avec des glacières, nous avons donc dû mendier. C’est notre valeur en tant que sportif.

Les Japonais voyagent avec des roues de secours et tout. Nous n’avons pas ces installations ni ne finançons quoi que ce soit. Nous avons, je dirais, 15 ans de retard sur les principaux pays du triathlon. Malgré cela, les para-athlètes indiens ont obtenu ces résultats.

Quand vous dites que vous êtes financé par le privé, avez-vous des sponsors ?

Non, je parle de la famille, des amis, de mon entreprise. Il n’y a pas de soutien gouvernemental, il n’y a aucun financement. Ma société Impresario Entertainment m’a soutenu pendant que je poursuivais la course Iron Man.

Comment pensez-vous que le gouvernement, les fédérations sportives ou les organisations privées peuvent aider les athlètes à se développer ?

Je pense qu’il n’y a pas que les fédérations sportives et les fédérations nationales. Ce sont les personnels des médias qui font l’effort de me parler. C’est cette personne qui a lu l’histoire de Huafrid et en parle plutôt que d’allumer un match de cricket. C’est cette personne qui, dans ma communauté, s’est propagée autour de moi. C’est toute la nation qui doit changer d’état d’esprit et sortir de son état d’esprit enlisé et stéréotypé pour que les fédérations nationales nous soutiennent. C’est ce dont nous avons besoin. Ce n’est pas une question de gouvernement et de fédérations nationales. C’est nous qui faisons le gouvernement et les fédérations.

Si nous ne changeons pas notre état d’esprit, nous perdrons des talents. Je suis si bien éduqué et privilégié, mais je suis fauché, juste à cause de ces voyages. Imaginez quel talent l’Inde doit avoir et combien nous en utilisons. Je viens d’un milieu socio-économique privilégié. Je ne suis pas très, très bien loti. Le triathlon est l’un des sports les plus chers au monde. Il est donc difficile de poursuivre. Pour les para-athlètes, c’est deux fois plus cher.

Pour être honnête, nous sommes sur la bonne voie, mais nous ne sommes pas sur la voie rapide. Nous ne faisons pas bouger les choses et nous allons perdre des talents à l’avenir. Même si vous voyez Neeraj Chopra ou d’autres athlètes, combien d’entre eux ont posé des questions sur les installations ?

Quand je dis que l’Inde va perdre des talents, je veux dire combien de joueurs de cricket ont changé de nationalité et jouent pour d’autres pays ? Ils penseront : « La mentalité de l’Inde n’est pas bonne, pourquoi devrions-nous faire quelque chose pour ce pays ? ».

C’est un point très intéressant. Alors dites-moi, comment pensez-vous que l’état d’esprit d’un pays obsédé par le cricket peut être changé ?

Je pense que les médias vont devoir jouer un rôle important ici, faire un effort et parler d’autres sports. Comment le cricket féminin a obtenu l’égalité avec un salaire égal. Donc, lorsque la mentalité des gens commence à changer, c’est à ce moment-là que le gouvernement et les fédérations sont obligés d’assurer l’égalité.

D’accord! Une dernière chose : que signifie cette victoire pour vous ?

Cela vient d’ouvrir les portes des vannes de meilleurs talents, de triathlètes, de plus de para-triathlètes et d’une Inde beaucoup plus inclusive et diversifiée. Cela crée plus d’impact social que toute autre chose que nos para-athlètes soient aussi bons que les autres athlètes.