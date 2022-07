“Je me concentre sur les données d’inflation”

Si vous vous demandez si les États-Unis sont ou non en récession, vous posez la mauvaise question, selon un haut responsable de la Réserve fédérale.

“Que nous soyons techniquement en récession ou non ne change pas mon analyse”, a déclaré dimanche Neel Kashkari, président de la Federal Reserve Bank de Minneapolis, à “Face the Nation” de CBS. “Je me concentre sur les données sur l’inflation. Je me concentre sur les données sur les salaires. Et jusqu’à présent, l’inflation continue de nous surprendre à la hausse. Les salaires continuent de croître.”

Le mois dernier, l’inflation aux États-Unis a atteint un niveau record en quatre décennies, augmentant de 9,1 % par rapport à il y a un an. Dans le même temps, le marché du travail est resté solide : la masse salariale non agricole a augmenté de 372 000 le mois dernier, parallèlement à un faible taux de chômage national de 3,6 %.

Jeudi, de nouvelles données du Département du travail ont montré des signes de ralentissement du marché du travail, les demandes initiales de chômage atteignant leur plus haut niveau depuis la mi-novembre. Pourtant, a déclaré Kashkari, le marché du travail est “très, très fort”.

“Généralement, les récessions montrent des pertes d’emplois élevées, un chômage élevé, ce sont terribles pour les familles américaines. Et nous ne voyons rien de tel”, a-t-il déclaré.

Le problème, a déclaré Kashkari, est que même dans un marché du travail solide, l’inflation dépasse la croissance des salaires, ce qui donne à de nombreux Américains une “baisse de salaire” fonctionnelle alors que le coût de la vie augmente dans tout le pays. Résoudre ce problème en réduisant l’inflation est le principal objectif de la Réserve fédérale en ce moment, a-t-il ajouté.

“Que nous soyons techniquement en récession ou non ne change rien au fait que la Réserve fédérale a son propre travail à faire, et nous nous engageons à le faire”, a déclaré Kashkari.

Le Bureau of Economic Analysis a rapporté jeudi que le produit intérieur brut du pays avait diminué pour le deuxième trimestre consécutif, souvent un signe avant-coureur des récessions économiques. Pour Kashkari, cela peut en fait être une bonne chose : un ralentissement économique pourrait aider à réduire l’inflation au point où elle ne dépasse plus la croissance des salaires.

“Nous voulons vraiment voir un certain ralentissement[delacroissanceéconomique”a-t-ildéclaré”Nousnevoulonspasvoirl’économiesurchaufferNousserionsravisdepouvoirpasseràuneéconomiedurablesansfairebasculerl’économiedanslarécession”[ofeconomicgrowth”hesaid”Wedon’twanttoseetheeconomyoverheatingWewouldloveitifwecouldtransitiontoasustainableeconomywithouttippingtheeconomyintorecession”

Cela représente un défi important pour la Fed. Kashkari a reconnu que les ralentissements économiques ont tendance à être très difficiles à contrôler, “surtout si c’est la banque centrale qui induit le ralentissement”.

Pourtant, a-t-il dit, la banque fera tout ce qui est nécessaire pour maîtriser l’inflation.

“Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour éviter une récession, mais nous nous engageons à faire baisser l’inflation, et nous allons faire ce que nous devons faire”, a déclaré Kashkari. « Nous sommes loin d’avoir une économie qui renoue avec une inflation de 2 %. Et c’est là que nous devons aller.