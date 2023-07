Je me cache dans ma propre maison à cause des enfants ennuyeux de mon voisin de cauchemar – tout le monde dit la même chose

UNE FEMME est restée furieuse après avoir affirmé qu’elle devait se cacher dans sa propre maison à cause des enfants ennuyeux de son voisin cauchemardesque.

La propriétaire s’est rendue sur Reddit pour demander conseil après qu’elle et son conjoint aient été submergés par les demandes des maisons environnantes demandant s’ils pouvaient se baigner.

Une propriétaire doit se cacher dans sa propre maison à cause des enfants ennuyeux de son voisin cauchemardesque (stock image) Crédit : Getty

La femme, 43 ans, et son mari, 36 ans, sont « résolument sans enfants » avec l’affiche originale disant que « aucun de nous n’est à l’aise » avec des enfants plus jeunes.

Et bien que le couple n’ait emménagé dans la maison que l’été dernier, ils ont été « immédiatement bombardés » par des enfants suppliant de nager.

Elle a déclaré que les réclamations n’avaient fait qu’augmenter pendant les mois d’été, le temps chaud n’incitant que les enfants à demander un plongeon dans leur piscine.

Son message disait: « Les jeunes enfants du quartier ont commencé à m’aborder, devant notre maison, avec des supplications et des supplications de » Pouvons-nous nager dans votre piscine?

« Tout à l’heure, une meute d’entre eux a sonné à la porte pendant 2 minutes ! J’ai dû me cacher dans la cuisine pour qu’ils ne puissent pas me voir. »

Le propriétaire mécontent a été momentanément soulagé lorsque les enfants ont traversé la rue en courant.

Mais elle affirme ensuite qu’ils sont revenus et « ont campé dans la cour avant » de sa propriété qui se trouverait aux États-Unis.

Et le Redditor a ajouté qu’ils « portaient des maillots de bain et sautaient à travers un arroseur » avec « les yeux rivés sur notre porte pour tout signe de mouvement ».

Elle a poursuivi: « Cela n’aide pas que l’ancien propriétaire de notre maison soit plus qu’heureux de laisser ces enfants nager.

« Un jeune homme et une jeune femme sans enfants, laissant les enfants du voisin nager sans la surveillance de leurs parents ? Ouais, ce n’est pas effrayant du tout ! »

La résidente a ajouté que lorsque les demandes initiales ont eu lieu, elle et son mari les ont rejetées du revers de la main pour des raisons de sécurité.

Elle a déclaré: « Nous avons immédiatement pris la position que nous n’étions PAS les anciens propriétaires et que, non, nous ne les laisserions pas nager dans notre piscine.

« On l’a même dit aux parents, car le passif des assurances est terrifiant ! »

L’affiche originale s’est ensuite tournée vers la communauté pour obtenir de l’aide après avoir mis fin à l’histoire en comparant sa situation à être « assiégée » dans sa propre maison.

Comme toujours, les Redditors n’ont pas tardé à accéder à la section des commentaires pour partager leurs opinions.

L’un d’eux a écrit : « Rendez-vous dans votre magasin-entrepôt le plus proche et obtenez une configuration de caméra de sécurité vidéo peu coûteuse qui enregistre, afin que vous ayez un enregistrement de ce qui se passe et qu’il vous alerte lorsqu’ils sautent la clôture.

« De cette façon, vous pouvez prouver qu’ils ont commis une intrusion et que vous ne leur avez pas donné la permission de nager. »

Un autre a déclaré: « Dites-leur non, tout de suite. Faites-leur savoir que la piscine n’est pas sûre sans que vous ou votre femme ne les surveilliez et que vous n’ayez pas le temps de le faire.

« De plus, obtenez immédiatement des panneaux « interdiction d’intrusion ». Affichez-les sur votre portail et à l’extérieur de la piscine. Protégez-vous et tenez-vous-en à vos armes. »

Un troisième a conseillé : « Je parlerais encore une fois aux parents. Dis-leur que s’ils n’arrêtent pas de venir te déranger, tu devras passer par la police (intrusion et sacrément harcelement).

« Pas besoin d’être menaçant, mais expliquez-le honnêtement – vous n’êtes tout simplement pas l’ancien propriétaire et vous ne l’autoriserez pas pour votre propre protection et responsabilité, et c’est la dernière fois que vous serez gentil à ce sujet. »

Et un quatrième a écrit: « Couvrez certainement vos bases, de la meilleure façon possible. Continuez à renvoyer les enfants, ils finiront par comprendre.

« Désolé, tu dois traverser ça. J’espère que ça s’arrêtera et que tu pourras profiter de ta piscine durement gagnée en paix. »

