Je me battais pour ma vie aux soins intensifs quand un voleur cruel a volé de l’argent dans mon portefeuille à côté de mon lit

Un patient CANCER a déclaré qu’on lui avait volé 120 £ alors qu’il pensait qu’il était “sur ses dernières jambes” en soins intensifs pour une pneumonie.

Simon Colbeck, 49 ans, était alité, attaché à de nombreuses machines et avait “extrêmement du mal à respirer” lorsque l’argent a été piqué dans son portefeuille.

Le patient cancéreux Simon Colbeck s’est fait voler 120 £ dans son portefeuille alors qu’il était dans un lit de soins intensifs avec une pneumonie Crédit : fourni

Il a qualifié l’expérience d'”extrêmement stressante” Crédit : fourni

La jeune épouse de Simon, Colette, est venue ramener ses affaires à la maison quand ils ont réalisé que l’argent était parti Crédit : fourni

L’ancien directeur des installations, de Halifax, dans le West Yorkshire, avait été hospitalisé et sorti de l’hôpital depuis qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du sang traitable mais incurable l’année dernière.

Il était en voie de guérison mais a attrapé une pneumonie après avoir reçu le coup et a été transporté d’urgence en soins intensifs.

Mais deux jours plus tard, ils ont réalisé que l’argent manquait dans son portefeuille lorsque sa jeune épouse Colette, 44 ans, est venue lui rendre visite et a ramené à la maison ses affaires de l’hôpital Royal Calderdale.

Papa Simon a déclaré au Sun: “C’est extrêmement stressant. Les 12 derniers mois ont été très épuisants mentalement. J’ai dû en absorber beaucoup.

“Comment quelqu’un peut-il voler de l’argent à quelqu’un qui est à bout de souffle dans un lit ? C’est incroyable.”

Le portefeuille avec 120 £ a été enregistré par l’hôpital parmi ses biens à son arrivée, ce qui signifie qu’il a été confirmé qu’il l’avait définitivement sur lui.

Il a dit qu’il avait été placé dans un tiroir déverrouillable derrière son lit et que “n’importe qui aurait pu y entrer”.

Mais il n’y a pas de vidéosurveillance pour attraper le coupable pour des raisons de confidentialité car il se trouve dans un cadre de santé personnel.

L’état de Simon était si mauvais lorsqu’il est allé à l’hôpital en juin que les médecins avaient envisagé de le mettre dans le coma.

Il a déclaré: “Je ne pouvais pas respirer. C’était extrêmement difficile de respirer.

“Mon poumon droit avait cessé de fonctionner. Mon corps ne prenait qu’environ 40 % d’oxygène.”

L’hôpital a mené sa propre enquête interne mais personne n’a avoué et l’argent n’a pas été récupéré.

La police du West Yorkshire a alors lancé une enquête mais n’a identifié aucun suspect.

Simon dit avoir été remboursé par l’hôpital mais insiste : “Ce n’est pas le sujet à mes yeux.

“Je suis plus préoccupé par qui d’autre cela pourrait arriver.”

Un porte-parole de Calderdale and Huddersfield NHS Trust a déclaré: “Nous avons été informés d’une situation et avons enquêté et l’affaire a maintenant été résolue avec le patient.”