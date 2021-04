Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a annoncé mardi que la région soutenait le retour des fans dans les sites à pleine capacité, y compris le stade Bills ‘Highmark Stadium, mais seulement s’ils peuvent confirmer qu’ils ont été vaccinés.

Les projets de loi ont dit qu’ils le feraient « Coopérer et se conformer à toutes les réglementations de l’État de New York et des gouvernements locaux, » ce qui signifie qu’ils pourraient devenir la première équipe de la NFL à adopter un système de «passeport vaccinal».

«Le seul moyen sûr d’avoir une salle comble pour [Buffalo Bills] et [Buffalo Sabres] jeux cet automne, c’est si tous sont vaccinés », Poloncarz a tweeté mardi.

«Faites votre part, #GetVaccined et encouragez nos équipes en personne cet automne.»

L’exécutif du comté d’Erie aurait également déclaré qu’il y avait «Pas de droit donné par Dieu d’assister à un match de football.»

Mais certaines des réactions les plus véhémentes aux plans sont venues de Bush, la femme modèle de la star de Bills Poyer.

Elle a fustigé Poloncarz dans une série de tweets, affirmant que le vaccin était « expérimental » malgré le CDC américain affirmant que c’est un « Outil important pour nous ramener à la normale. »

«Tout ce pour quoi je me bats, ce sont nos droits et notre liberté. Pour un CHOIX, « a fulminé Bush à ses près de 90 000 abonnés Twitter. «Nous devrions tous pouvoir fonctionner de la même manière dans la société. Période. »

Bush a révélé qu’elle avait contracté Covid mais a exhorté les gens à « Faites vos propres choix » concernant l’obtention du coup, exigeant que les autorités « Ne forcez pas les autres. »

«J’ai déjà eu Covid. Il est en fait dangereux pour moi de me faire vacciner maintenant. Alors – c’est mon choix, « clama Bush en haussant les sourcils.

Répondant à une mère vaccinée qui a remis en question sa position, Bush a écrit: «C’est formidable pour VOUS. Mais comme je l’ai dit, beaucoup d’entre nous ne sont pas à l’aise pour l’obtenir et cela devrait également être respecté et ne pas nous être imposé afin de regarder nos maris jouer. Aussi – vous ÊTES l’expérience / le test. Il n’y en a pas eu avant toi … »

Le journaliste local Michael Wooten a appelé Bush en écrivant: «FAIT: Se faire vacciner après avoir reçu le COVID n’est PAS dangereux. Ceci est un mensonge. Malheureusement, Rachel Bush répand beaucoup de désinformation sur les vaccins. Obtenez vos informations de sources fiables, et non d’un modèle anti-vaxx. »

Cela a attiré une réponse de Bush, qui a affirmé: «Sommes-nous simplement censés vous faire confiance en tant que« présentateur de nouvelles ». Ce «modèle» fait plus que vous. »

La NFL a déclaré qu’elle n’imposerait pas de vaccins Covid pour les joueurs, le quart-arrière des Bills Josh Allen révélant plus tôt ce mois-ci qu’il était « Toujours en débat » si pour obtenir le jab ou non.

«Je pense que tout le monde devrait avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire», Dit Allen.

«Vous vous retrouvez maintenant dans cette situation délicate où si vous ordonnez que cela va à l’encontre de ce que dit notre constitution et de la liberté de vous exprimer d’une manière ou d’une autre.

«Je pense que nous sommes dans une période où cela devient beaucoup plus difficile à faire. Tout le monde devrait avoir ce choix.

La NFL a déclaré qu’elle travaillait à la promotion de la vaccination, déclarant dans une note: «Le consensus écrasant parmi les experts médicaux et de santé publique est que le moyen le plus efficace pour quelqu’un d’éviter le risque de contracter Covid-19 – et le risque d’infecter d’autres personnes – est d’être vacciné.