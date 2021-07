« Je me bats pour des requins mutilés par des hameçons et laissés mourir de douleur jusqu’à TROIS JOURS », déclare Shark Girl Madison Stewart

Un requin tigre ENCEINTE est suspendu sans vie à un crochet en métal, alors que la caméra se rapproche, le prédateur clignote – elle est toujours en vie et pourrait souffrir jusqu’à trois jours avant sa mort.

Ce souvenir déchirant est resté avec l’écologiste Madison Stewart, 27 ans, qui craint que les requins ne soient anéantis dans des années si aucune mesure n’est prise.

Un requin accroché à une ligne de batterie en Australie, les créatures sont incapables de se libérer et subissent une mort horrible, douloureuse et lente Crédit : Envoyé : Shark Cull

Madison, surnommée « Shark Girl », fait campagne depuis des années pour mettre fin aux abus envers les requins

L’Australienne, originaire de la Gold Coast, a gagné le surnom de « Shark Girl » en raison de son travail pour éduquer les autres sur l’une des créatures les plus mal comprises de l’océan.

Madison, qui a abandonné l’école à 14 ans pour être scolarisée à la maison, a été horrifiée par la façon dont l’environnement avait changé sous l’eau.

Elle a pris connaissance des filets de pêche et des hameçons géants suspendus à des bouées, appelées drumlines, qui étaient utilisés dans le but de réduire les attaques de requins.

Madison figure dans le nouveau documentaire Envoy: Shark Cull, qui examine cette approche – et diffusé le 18 juillet dans le cadre de la Shark Week de Discovery.

« Buffet flottant de fruits de mer »

Il met en lumière les tactiques utilisées pour dissuader les requins de nager dans les eaux proches des plages familiales et de surf, qui, selon le doc, ne fonctionnent pas.

Des requins et de grandes quantités de prises accessoires sont capturés dans les pièges, qui auraient attiré plus de requins et ont été surnommés «un buffet flottant de fruits de mer».

Madison a déclaré au Sun : « Les choses que nous avons filmées sont horribles.

« J’ai vu des tortues, des raies pastenagues, des requins inoffensifs sans dents, des raies et plein d’espèces de requins différentes.

«Je pense que l’une des choses les plus difficiles à voir pour moi était une grande femelle requin tigre qui semblait être enceinte suspendue à une ligne de batterie.

«Elle était suspendue à la verticale, alors j’ai supposé qu’elle était morte, mais quand j’ai essayé de faire un gros plan, son œil a commencé à bouger et j’ai réalisé qu’elle était toujours en vie.

«J’étais dans l’eau avec un prédateur si puissant qui avait été laissé dans une position si faible et vaincu en étant piégé.

«C’était horrible, je n’ai jamais vu un requin tigre si épuisé par son combat qu’elle ne pouvait que cligner des yeux parce qu’elle avait été victime d’une ligne de batterie.

« Pour certains requins, lorsque l’eau passe sur leurs branchies, cela leur permet de respirer, donc quand ils sont piégés, ils peuvent être en vie pendant au moins trois jours, ce qui est vraiment horrible à penser. »

57 attaques l’an dernier

Au cours des dernières décennies, il y a eu un débat considérable sur la façon de dissuader les requins des plages publiques.

L’année dernière, 18 des 57 attaques de requins dans le monde se sont produites en Australie, selon le Florida Museum, mais les militants pensent que les mesures gouvernementales sont allées trop loin.

Après une vague apparente de pertes, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud ont mis en place des lignes de tambour et des filets marins pour décourager les requins de nager à proximité du public.

Mais les filets, qui se trouvent à environ 500 mètres de la côte, n’atteignent pas le fond de l’océan ni la surface, il y a donc des trous où les requins peuvent nager.

C’est une façon horrible, lente et douloureuse de tuer un groupe d’animaux. Madison Stewart

Les militants affirment que les requins plus âgés sont plus susceptibles de se faire prendre dans les filets et les hameçons, ce qui signifie que les juvéniles qui sont moins habitués aux interactions humaines nagent plus près du public.

Les images montrent que d’autres créatures marines sont également piégées dans le filet, ce qui, selon le doc, enseigne aux requins qu’ils peuvent se restaurer facilement près des plages animées.

Ils allèguent que de nombreux Australiens ne savent pas que les hameçons à tambour sont appâtés afin qu’ils puissent attraper et réduire les populations de requins.

« Mauvaises protections »

Les écologistes comme Madison condamnent les mesures actuelles, affirmant que c’est une « manière horrible, lente et douloureuse de tuer un groupe d’animaux » qui ne fonctionne pas.

Elle a déclaré au Sun: «Ce n’est pas la protection des gens sur les plages qui est le facteur le plus important et tout l’intérêt.

« Le public mérite d’être protégé contre les requins et ce processus détruit d’autres formes de vie marine de manière archaïque afin que les gens puissent se sentir à l’aise.

« Les requins sont dangereux et nous avons besoin de protection – il ne sert à rien de l’ignorer – mais tuer des animaux de cette manière est un programme de contrôle inefficace.

« La façon dont nous réagissons aux requins est comme s’ils étaient des terroristes… c’est comme ‘nous voulons du sang maintenant, c’est l’heure de la vengeance.' »

C’est au mieux un faux sentiment de sécurité, qui ne fait qu’attirer davantage de personnes dans l’océan pour risquer leur vie. Paul De Gelder, survivant d’une morsure de requin

Le survivant d’une morsure de requin, Paul De Gelder, qui a perdu son avant-bras et sa jambe droite en 2009, est également contre l’utilisation de filets et de lignes de batterie.

Il a déclaré : « Le problème que j’ai avec l’abattage des requins… c’est que ce n’est en aucun cas une solution.

« C’est au mieux un faux sentiment de sécurité, qui ne fait qu’attirer plus de gens dans l’océan pour risquer leur vie… Ce n’est en aucun cas une solution, ils ne font que tuer des requins. »

Idée fausse du « maneater »

Lawrence Chlebeck, un biologiste marin de Humane Society International, affirme que les attaques de requins ne sont pas aussi fréquentes qu’on le pense.

Il pense également que le public a de grandes idées fausses sur le prédateur océanique et les attaques de marque des interactions malheureuses.

Lawrence a déclaré: « Nous entendons des mots comme » maul « , » mangeur d’hommes « et » attaque « mais plus précisément, ce sont des interactions… c’est une bosse ou une morsure d’enquête.

«Nous comprenons tous que ces morsures peuvent être très tragiques et traumatisantes, mais cela arrive très, très rarement et n’est presque jamais une attaque réelle.

« Tout cela alimente la psyché publique… et ils pensent que les requins sont là pour les chasser et ce n’est vraiment pas ce qui se passe du tout.

« Les scientifiques sur les requins vous diront que le nombre de requins diminue et ce depuis 50 à 60 ans. »

Et si notre ignorance était sur le point de les anéantir – pas dans 100 ans, pas dans 50 ans, cette génération, en ce moment ? Envoyé : Abattage des requins

Le documentaire, qui a été réalisé par Andre Borell, qualifie les mesures de dissuasion contre les requins de l’Australie « d’un abattage de 83 ans ».

Les décès en Australie se joignent à plus de 100 millions de personnes tuées chaque année dans l’industrie de la pêche – parfois à cause des prises accessoires et d’autres fois pour la soupe aux ailerons de requin.

Un rapport de 2013 a révélé que les populations mondiales de requins avaient diminué de 90 à 95 pour cent au cours des 30 dernières années, ce qui fait craindre aux militants qu’ils ne s’éteignent.

« Et si notre ignorance était sur le point de les anéantir – pas dans 100 ans, pas dans 50 ans, cette génération, en ce moment ? », demande le documentaire.

Le déclin des populations de requins pose également un problème pour la planète et l’écosystème délicatement équilibré sous l’eau.

Le deuil de la Grande Barrière

Les effets ont atteint la Grande Barrière de Corail, qui est le plus grand système de récifs coralliens au monde, visible depuis l’espace et abrite des milliers d’espèces.

La merveille naturelle est en « très mauvaise santé » à cause du réchauffement de nos océans, de l’acidification et de « l’extraction de prédateurs » dont les requins.

Sans requins pour servir de « docteur » pour ces eaux, les populations d’autres créatures marines « explosent en nombre ».

Cela exerce plus de pression sur le récif et réduit également la quantité de carbone que les habitats sous-marins peuvent piéger, ce qui entraîne un réchauffement climatique accru.

Alternatives non létales

Envoyé : Shark Cull explore également des alternatives non létales qui peuvent être utilisées pour dissuader les requins, y compris un appareil qui émet un champ électromagnétique.

Dans une expérience pour tester la technologie, un seul des 322 requins est entré dans une « zone interdite ».

D’autres options incluent la création d’une épaisse forêt de varech en plastique, que les requins évitent naturellement car ils craignent de se coincer.

Madison pense qu’une grande responsabilité doit être prise par les amateurs de plage et les surfeurs, qui, selon elle, devraient s’éduquer.

Ils peuvent survivre sans nous, mais nous ne pouvons pas survivre sans eux. Madison Stewart

Elle a déclaré au Sun : « Nous devons créer un avenir plus sûr où les humains et les requins peuvent coexister.

« La plupart des pays seraient absolument ravis d’avoir le genre d’animaux sauvages que nous faisons [in Australia] et nous abusons tellement de ce privilège.

« Je me souviens toujours qu’à l’école, les gens nous parlaient de sexe, de drogue, de toutes sortes de choses, mais personne ne nous parlait de requins. »

Les requins existent sur la planète depuis plus de 450 millions d’années et ont survécu à des extinctions massives dans le passé. Aujourd’hui, leur plus grande menace est l’humanité.

Les humains ont aussi désespérément besoin de requins car ils contrôlent les populations de poissons, ce qui aide le fond de l’océan à continuer à servir de puits de carbone.

Madison, qui appelle à une action urgente, a déclaré : « Ils peuvent survivre sans nous, mais nous ne pouvons pas survivre sans eux. »

Envoyé: Shark Cull est diffusé dans le cadre de la semaine du requin de Discovery le 18 juillet. Pour plus d’informations sur la campagne, rendez-vous ici.

Requins capturés dans le commerce de la pêche en Indonésie, que Madison essaie de combattre Crédit : Caragh Fraser

Madison Stewart, surnommée « Shark Girl », a parlé des créatures qu’elle a vues piégées dans des filets et sur des hameçons de batterie Crédit : Envoyé : Shark Cull

Une baleine piégée dans les noix qui ont été utilisées pour essayer d’éloigner les requins des côtes australiennes Crédit : Envoyé : Shark Cull

Madison Stewart a décrit le fait de voir des animaux se débattre sous l’eau comme « horrible » Crédit : Envoyé : Shark Cull