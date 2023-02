“Je m’attends à la mort à tout moment”: comment les coupures de courant programmées en Afrique du Sud mettent des vies en jeu | Nouvelles du monde

Un tube relie le nez de Jeanette Mahlangu à un concentrateur d’oxygène à domicile placé sur le côté de son canapé.

La poitrine de la femme de 85 ans se soulève régulièrement alors qu’elle regarde une horloge sur le mur de sa Afrique du Sud maison dans les Prairies de Soweto.

Il est juste après 18 heures lorsque l’électricité s’éteint et que son apport en oxygène s’arrête brusquement.

Elle a quatre heures de respiration sans assistance jusqu’à ce que le courant revienne.

Mme Mahlangu photographiée lors d’une panne d’électricité



C’est la deuxième panne d’électricité de la journée et chaque minute qui passe pourrait être la dernière.

“J’attends la mort à tout moment – même si ce n’est pas aujourd’hui”, dit calmement Jeanette.

Sa fille et sa sœur la regardent avec une profonde inquiétude alors qu’elle retire soigneusement le tube de son nez.

Elle est résignée à mourir, mais ils ne le sont pas.

“Ma mère est silencieuse et attend ça. Je ne peux rien dire d’autre que moi, j’ai peur. Je n’aime pas ça”, dit sa fille Dani Mahlangu.

Dani Mahlangu est profondément inquiète pour sa mère



Leurs téléphones portables sont posés sur la table.

Le seul avec peu de batterie n’a pas de signal.

Pendant les coupures de courant tournantes, le réseau tombe et les appels téléphoniques sont presque impossibles à passer.

Si Jeanette s’effondrait, sa famille aurait du mal à appeler une ambulance.

S’ils parvenaient à contacter les services d’urgence, les ambulanciers devraient emprunter des routes encombrées avec des feux de circulation non fonctionnels pour la transporter vers un hôpital public fonctionnant probablement avec des générateurs.

Le ministre de la Santé, Joe Phaahla, a récemment informé le Parlement que seuls 43 des quelque 400 hôpitaux publics d’Afrique du Sud ont été enregistrés comme exemptés de “délestage” – un euphémisme pour les coupures de courant rotatives et programmées mises en œuvre pour compenser la pression sur l’électricité du pays. la fourniture.

Les ambulanciers bloqués dans les embouteillages



“Nous avons été appelés dans un hôpital où le générateur a cessé de fonctionner”, a déclaré Nicole Morrison, une ambulancière Emer-G-Med.

“Il y avait 18 ambulanciers paramédicaux et neuf patients ventilés en USI.”

“Donc, c’était deux ambulanciers par patient, et nous avons dû les ventiler manuellement pendant quatre heures.”

Les pannes fréquentes des centrales au charbon vieillissantes d’Afrique du Sud ont aggravé l’écart grandissant entre l’approvisionnement en électricité et les besoins d’une population croissante.

Le service public d’électricité Eskom met désormais en œuvre jusqu’à neuf heures et demie de délestage par jour après la panne de six groupes électrogènes en seulement 24 heures.

Le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), est critiqué pour ne pas avoir tenu compte des avertissements remontant à 1998, lorsque le ministère des Mines et de l’Énergie a déclaré que l’excédent de capacité de production d’Eskom serait pleinement utilisé d’ici 2007.

L’Afrique du Sud a manqué d’énergie en 2007 et la mise en œuvre du délestage a commencé.

À l’intérieur d’un salon funéraire à Soweto



Le déficit n’a cessé de s’aggraver et, ces dernières années, le pays a sombré dans une crise de l’électricité.

En s’adressant à son parti ANC lors d’une réunion stratégique de quatre jours lundi, le président Cyril Ramaphosa a évoqué une éventuelle déclaration d’état de catastrophe nationale.

Cela donnerait aux fonctionnaires des pouvoirs étendus et un accès aux budgets ministériels à utiliser comme ils l’entendent.

“Il a été question d’un état de catastrophe nationale, comme ce que nous avons fait lorsque nous avons fait face au COVID-19, et il y a un large consensus sur le fait que nous devrions aller dans cette direction”, a-t-il déclaré.

“Nous devons résoudre la tâche immédiate de délestage dans un délai beaucoup plus court que ce qui a été prévu.”

Mais il a averti que les Sud-Africains devront faire face à la réalité que le délestage sera là pour les années à venir.

Dans un climat de mécontentement croissant, cette décision pourrait nourrir la méfiance si elle ne se traduit pas par des résultats rapides.

Les protestations sont de plus en plus fréquentes et les délestages sont désormais un symbole de la corruption de l’État et de l’effondrement des infrastructures.

Mme Mahlangu tient le tube qui l’aide à respirer



Quant à Jeanette, qui a vu Soweto rejoindre le réseau électrique pour la première fois dans une Afrique du Sud post-apartheid, l’espoir est mince.

Elle s’assoit et attend dans son salon avec sa fille et sa sœur – non pas une solution qui ne viendra peut-être jamais – mais la fin inévitable.