ALLEN PARK – La foule du Ford Field a rugi comme un moteur à réaction de 747 lorsque les Lions de Détroit sont entrés sur le terrain pour leur thriller en séries éliminatoires contre les Rams de Los Angeles, dimanche soir. Et même si Jared Goff a été accueilli comme aucun autre, les décibels de Jameson Williams n’étaient pas loin derrière.

Une belle manière de s’introduire dans le onze de départ pour la première fois de sa carrière.

Mais il en veut plus lorsque les Buccaneers de Tampa Bay viendront en ville dimanche pour un match de division au Ford Field – et établiront le record de bruit de tous les temps dans la NFL.

“Je m’attends à ce que ce soit plus fort”, a déclaré Williams. « J’ai vu que nous avions le quatrième décibel (lecture) le plus fort. Il est vraiment à égalité au troisième rang, mais j’essayais juste de le faire devenir n°1. Tous les autres, c’était il y a des années, des années. C’était comme le plus récent. Je veux juste voir à quel point c’est fort, tu sais ?

Ford Field a atteint un niveau époustouflant de 133,6 décibels lors des présentations d’avant-match avant la victoire 24-23 contre Los Angeles dimanche soir, qui a non seulement établi un record de stade, mais se classe également au quatrième rang de tous les temps dans l’histoire de la NFL. Arrowhead Stadium détient le record à 142,2 décibels pour un match entre les Chiefs et les Bengals en 2014, suivi de Lumen Field (137,6) et du Superdome (136,6).

Ensuite, votre Ford Field.

Et les joueurs disent n’avoir rien entendu de tel.

«Je ne pouvais même pas imaginer quelque chose de mieux», a déclaré le receveur Amon-Ra St. Brown. « C’était le meilleur match auquel j’ai jamais participé en tant que joueur, du point de vue de l’ambiance. Mon défi pour les fans est donc d’être encore meilleur cette semaine. Je sais qu’ils le seront. Je suis surexcité.”

Les Lions ont généré un énorme buzz avec leur remarquable parcours cette saison. Ils ont vendu le Ford Field pour la toute première fois – la fréquentation annuelle était à 100,5% de leur capacité – tandis que leurs matchs contre Kansas City, Dallas et Green Bay (à Thanksgiving) se sont tous classés parmi les 35 programmes les plus regardés à la télévision. Leur match wild-card contre Los Angeles a enregistré des chiffres encore plus importants, attirant en moyenne 31,9 millions de téléspectateurs sur NBC, ce qui en fait l’émission aux heures de grande écoute la plus regardée – sportive ou autre – depuis le Super Bowl de l’année dernière.

Les billets pour franchir les portes du Ford Field étaient les plus chers jamais vus pour la ronde wild-card, et ceux qui ont eu la chance d’entrer à l’intérieur ont vécu l’une des atmosphères les plus bruyantes de l’histoire du sport. Los Angeles l’a clairement ressenti aussi, commettant de multiples pénalités procédurales et perdant deux temps morts au début de la seconde période. Cela s’est avéré être une différence dans le match, puisque les Lions ont réussi à sceller la victoire avec une passe à St. Brown à l’avertissement de 2 minutes. Los Angeles n’avait aucun recours pour arrêter l’horloge et le stade rugissait à 129,6 décibels lorsque l’horloge sonnait 0h00.

“En parlant à certains de ces gars des Rams, ils ont dit que c’était la chose la plus bruyante qu’ils aient jamais entendue”, a déclaré cette semaine le quart-arrière des Buccaneers Baker Mayfield. “Nous devons donc être complètement prêts pour cela.”

Les joueurs des Lions disent qu’ils ressentent l’étreinte de la ville et espèrent la même chose lorsque les Bucs viendront en ville ce week-end pour un match de division et un voyage au championnat NFC en jeu.

Si la vente de billets est une indication – ils sont non seulement les plus chers de l’histoire de la ronde de division, mais coûtent plus cher que tous les autres matchs de division réunis – Ford Field devrait être un autre spectacle à voir dimanche.

“Je pense que la ville nous donne un coup de pouce, comme l’enthousiasme de tout le monde dans la ville et ce qu’ils nous font ressentir”, a déclaré Williams. «Ils nous donnent l’impression (explétif) que nous avons déjà gagné un Super Bowl rien qu’en remportant un match. Donc pour eux, tout ce que nous faisons est comme par-dessus bord. Ils le portent au maximum. C’est donc comme ça qu’ils procèdent.