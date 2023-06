BATAVIA – L’objectif de Mikey Caliendo d’un titre d’État lui a échappé au cours de ses saisons de deuxième et de junior, lorsqu’il s’est classé quatrième à deux reprises au tournoi d’État de l’IHSA.

Il peut rayer ce but de la liste cette saison.

Avec une victoire sur Jack McClimon de Minooka lors du match de championnat de classe 3A de 160 livres au tournoi d’État de l’Illinois Wrestling Coaches and Officials Association le 26 juin à Springfield, Caliendo est devenu le tout premier champion d’État de lutte de Batavia.

Caliendo a battu McClimon par une décision majeure de 15-4.

« Quand il est sorti du tapis lors du tournoi d’État en 2020, il était vraiment déçu de son résultat », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Scott Bayer. «C’était l’une de ces choses où les quatre meilleurs gars de sa catégorie de poids étaient définitivement une coupe au-dessus du reste du peloton. … Il se sentait comme s’il avait lutté le bon tapis contre un [different] adversaire et peut-être entrer en finale, il aurait pu gagner.

« Je lui ai dit : ‘Si je fais ce truc, je dois me mettre dans une position où ça ne se résume pas à une évasion [or a reversal] dans les 10 dernières secondes du match. … Il devait être dominant », a poursuivi Bayer. «Je pense que c’était sa mouture alimentée par une vie d’intérêt pour la lutte et une vie de conduite. C’est son objectif depuis qu’il est enfant. »

Bayer pouvait dire en entrant dans la salle de lutte des Bulldogs en avril que Caliendo était à un « niveau différent ».

Caliendo a terminé la saison avec une fiche étincelante de 38-0.

« Je n’avais jamais vu un lycéen dans aucun sport être aussi dominant que cette année », a déclaré Bayer. « Il y a eu d’autres lutteurs dans d’autres écoles que j’ai vues, mais jamais dans notre chambre. Je n’ai jamais vu un enfant dans notre chambre aussi dominant.

« Statistiquement, il semble impossible qu’un programme qui a connu un assez bon nombre de succès en lutte au cours des 63 dernières années n’ait pas un individu qui l’ait fait », a déclaré Bayer.

Caliendo a qualifié sa victoire de « certainement l’une de mes plus grandes réalisations ».

« Mais ce n’était pas vraiment comme ça [initially]», a déclaré Caliendo. « Je ne suis pas vraiment satisfait. … Je m’attendais à gagner en entrant dans ce tournoi. C’est pourquoi vous n’avez pas vu une grande célébration de ma part après avoir gagné. C’était certainement l’une de mes plus grandes réalisations. J’ai dû travailler très dur pour y arriver. »

Les lutteurs de Batavia avaient déjà failli gagner en finale. L’entraîneur adjoint des Bulldogs, Logan Arlis, a atteint la finale en 2009 et a terminé troisième en 2010.

« Nous avons eu des gars dans notre chambre avec la capacité de le faire, mais il y avait quelqu’un de mieux dans l’État », a déclaré Bayer. « Mikey sait comment fonctionne la lutte. Il y a toujours quelqu’un de mieux, alors tu dois être ce gars-là. Il s’est fait ce type au cours de ces 12 à 14 derniers mois.

« [Arlis] est mon partenaire d’entraînement de prédilection depuis ma deuxième année jusqu’à maintenant », a déclaré Caliendo. « Si je ne l’avais pas dans la pièce, je n’aurais eu personne pour me pousser. Il est certainement une grande partie de cela.

Jameson Garcia de Marmion a remporté un titre d’État dans le match de classe 3A de 106 livres contre Max Siegel d’Andrew avec une décision de 5-1.

L’étudiant de première année de St. Charles East, Ben Davino, a gagné 7-4 contre Ben Arranda de DeKalb pour terminer l’une des, sinon la meilleure, saisons de première année de l’histoire du programme. Davino a terminé avec un record de 32-0.

« Je ne peux même pas le mettre en mots », a déclaré Davino. « C’était tellement excitant. J’avais un peu de doute dans mon esprit, mais une fois [the match] a été fait, j’étais super excité.

« Il est le lutteur de première année offensif le plus dominant », a déclaré l’entraîneur de St. Charles East, Jason Potter. « Il n’a pas cédé un seul point offensif autre que le championnat d’État. »

« Ce n’est pas un passe-temps pour lui. [Wrestling], c’est un mode de vie », a déclaré Potter à propos de Davino. «Il a des objectifs et est extrêmement motivé. La clé pour nous était simplement de nous assurer que nous fixions nos objectifs suffisamment haut, ce qu’il a fait.

Potter a déclaré que l’objectif de pré-saison de Davino était de devenir quadruple champion d’État. Une saison de moins, il en reste trois.

«Il ne cesse de relever la barre encore et encore et de la poursuivre. Il n’y a pas de jours de congé pour lui », a déclaré Potter.

Davino a embrassé la lutte à 6 ans. Quelques appels téléphoniques à des clubs de lutte après avoir exprimé son intérêt et il est devenu accro.

« Il y a toujours quelque chose à améliorer », a déclaré Davino. « Vous n’êtes jamais parfait dans un domaine. Si c’est le cas, vous pouvez toujours trouver quelque chose à améliorer. C’est [about] travailler constamment sur quelque chose.