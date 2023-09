Je m’attaquerai au changement climatique, mais je ne punirai PAS les lecteurs de Sun pour atteindre Net Zero.

Les familles FORTEMENT PRESSÉES ne devraient pas avoir à payer un prix inabordable pour atteindre la carboneutralité.

C’est mon principe directeur lorsqu’il s’agit de lutter contre le changement climatique.

Rishi Sunak explique comment son principe directeur en matière de lutte contre le changement climatique est de s’assurer que les familles en difficulté ne paient pas un prix inabordable Crédit : Reuters

C’était le message de la brillante campagne Give Us A Brake du Sun cet été.

Et c’est pourquoi, cette semaine, je ne mets pas en œuvre des projets qui puniraient les automobilistes et les travailleurs.

Au lieu de cela, je prends une décision à long terme pour mieux respecter notre engagement.

Comme les lecteurs de Sun, je me soucie profondément du changement climatique et de l’atteinte du zéro net.

Je suis fier que nous soyons leader mondial en matière de réduction des émissions de carbone, en les réduisant de près de 50 % depuis 1990, contre seulement 22 % pour la France, aucun changement pour les États-Unis et une augmentation de 300 % pour la Chine.

La Grande-Bretagne fait plus que faire sa part et je suis déterminé à ce que nous continuions à montrer la voie.

Nous atteindrons nos objectifs de zéro émission nette et respecterons les promesses que nous avons faites à Paris et à Glasgow.

Mais alors que notre part des émissions mondiales est inférieure à 1 %, comment peut-il être juste que les citoyens britanniques soient obligés de sacrifier encore plus que les autres ?

Nous devons changer le débat. Pendant trop longtemps, les gouvernements n’ont pas été suffisamment ouverts et honnêtes envers le public.

Ils ont choisi la solution de facilité en fixant des objectifs sans dire aux gens comment les atteindre. Je veux changer cela et je le ferai.

Les projets élaborés en votre nom vous obligent à prendre des mesures qui changeront massivement votre vie.

Interdiction de la vente de voitures neuves essence et diesel d’ici 2030.

Interdiction d’acheter de nouvelles chaudières même si votre logement ne sera jamais adapté à une pompe à chaleur.

Des améliorations obligatoires des maisons dans seulement deux ans, touchant les propriétaires fonciers, et probablement aussi les locataires.

Et cela ne s’arrête pas là. Les gens ont également parlé de nouvelles taxes sur la consommation de viande, de nouvelles taxes sur les vols, du covoiturage obligatoire si vous conduisez pour vous rendre au travail et d’un diktat pour trier vos déchets dans sept poubelles différentes – un monde où le gouvernement interfère avec ce que vous mangez, comment vous le faites. voyager, avec qui vous voyagez et comment vous vivez votre vie.

Je ne me souviens pas que quelqu’un ait voté pour cela.

Nous n’édulcorons donc pas notre engagement en faveur de la carboneutralité – en fait, nous le doublons.

Mais nous allons le faire d’une manière honnête, juste et sensée – d’une manière qui allège le fardeau des ménages et qui bénéficie du consentement du peuple britannique.

À partir d’aujourd’hui, les consommateurs pourront acheter de nouvelles voitures et camionnettes essence et diesel jusqu’en 2035, prolongeant ainsi le délai de cinq ans.

Les consommateurs pourront acheter de nouvelles voitures et camionnettes essence et diesel jusqu’en 2035, prolongeant ainsi le délai de cinq ans. Crédit : AFP via Getty

D’ici 2030, la grande majorité des voitures vendues seront probablement électriques, car elles deviennent moins chères et les infrastructures de recharge se développent.

Mais au moins, pour l’instant, ce devrait être vous, consommateurs, qui faites le choix.

C’est la même approche que l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Australie, le Canada, la Suède et des États américains comme la Californie et New York, qui ont tous une échéance de 2035.

Nous introduisons également une approche plus équitable pour décarboner la façon dont nous chauffons nos maisons.

Dans l’état actuel des choses, une famille vivant dans une maison mitoyenne devrait débourser environ 10 000 £ pour passer à une pompe à chaleur.

C’est inacceptable à tout moment, encore moins lorsque les gens sont aux prises avec le coût de la vie.

J’ai donc décidé que nous n’obligerons jamais les ménages à retirer leur chaudière existante.

Ils n’auront besoin d’installer une pompe à chaleur que s’ils remplacent de toute façon leur chaudière, et encore seulement à partir de 2035.

Nous augmenterons les subventions en espèces de 5 000 £ à 7 500 £ pour soutenir les personnes qui souhaitent opérer le changement maintenant.

Et nous exempterons un cinquième de tous les ménages lorsque ce changement n’est tout simplement pas pratique ou abordable.

Nous supprimerons également les règles d’efficacité énergétique qui auraient coûté environ 8 000 £ à une famille vivant dans une maison jumelée.

Nous continuerons de subventionner des programmes pour aider les familles à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire leurs factures, mais nous n’obligerons jamais personne à le faire.

Le gouvernement continuera de subventionner des programmes visant à aider les familles à améliorer leur efficacité énergétique et à réduire leurs factures, mais n’obligera jamais personne à le faire. Crédit : Getty

Et toutes ces autres propositions sur les taxes sur la viande, les nouvelles taxes sur les vols, le covoiturage obligatoire, sept poubelles différentes dans chaque foyer ?

Tous mis au rebut. Cela n’arrivera pas sous ma surveillance.

Au lieu d’imposer des charges toujours plus lourdes au peuple britannique, nous saisirons l’opportunité de faire du pays un géant industriel vert avec le coup de fouet en matière d’emploi et de croissance que cela apportera.

Nous abritons déjà les quatre plus grands parcs éoliens offshore au monde et nous construisons actuellement le plus grand à ce jour, à Dogger Bank, dans le Nord-Est.

Nous levons l’interdiction de l’énergie éolienne terrestre, investissons dans le captage et le stockage du carbone et construisons de nouvelles centrales nucléaires pour la première fois depuis les années 1990.

Dans le même temps, nous continuerons à soutenir l’exploitation pétrolière et gazière de la mer du Nord, de manière à être moins dépendants de l’énergie importée de dictateurs étrangers comme Vladimir Poutine.

Nous investissons également dans le génie scientifique et technologique du Royaume-Uni, en aidant nos scientifiques et ingénieurs de premier plan dans nos meilleures universités à développer les nouvelles technologies qui peuvent aider le monde.

C’est ainsi que nous parviendrons à vaincre le changement climatique et à atteindre zéro émission nette.

Pas en le niant ou en abandonnant nos engagements.

Non pas en imposant des fardeaux terribles sans tenir compte du coût en vies humaines.

Mais en inventant des solutions, en saisissant les opportunités et en construisant l’avenir meilleur que nous souhaitons tous.