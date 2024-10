Je m’appelle Dave McCormick : c’est pourquoi je veux le vote de la Pennsylvanie pour le Sénat

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Notre pays est coincé et nous devons faire un changement.

Les Pennsylvaniens du Commonwealth luttent contre les politiques défendues par le sénateur Bob Casey et le vice-président Harris. Près de 60 % estiment que le pays fait fausse route. Et les Pennsylvaniens sont plus durement touchés par la hausse des prix que presque partout ailleurs dans le pays.

Si les électeurs souhaitent obtenir la même chose, ils devraient voter pour un président sortant âgé de 18 ans. Mais si vous recherchez un changement après une hausse des prix unique en génération, une vague de crimes violents dans nos villes, une frontière sud grande ouverte et une crise du fentanyl qui tue plus de 4 000 Pennsylvaniens chaque année, je’ Je serai honoré d’avoir votre vote.

OBAMA CLAQUE LES HOMMES PRO-TRUMP AU RASSEMBLEMENT DE PHILADELPHIE ; SPRINGSTEEN AVERTIT QUE LE NOMINÉ DU GOP EST « UN TYRAN AMÉRICAIN »

Je suis un fier Pennsylvanien de septième génération, né dans le comté de Washington et ayant grandi à Bloomsburg. J’ai été le premier enfant de ma ville à aller à West Point depuis des décennies, où j’étais le fier co-capitaine de l’équipe de lutte de l’armée. J’ai appris le code selon lequel je vis, immortalisé par le général Douglas MacArthur : « Devoir, Honneur, Pays ».

Je suis devenu parachutiste dans la 82e division aéroportée et j’ai fréquenté la Ranger School. Après avoir servi mon pays au combat lors de l’opération Desert Storm, j’ai pris ma retraite de l’armée en tant que capitaine. J’ai ensuite contribué à créer des centaines d’emplois ici même en Pennsylvanie en tant que cadre, puis PDG d’une société de logiciels à succès à Pittsburgh appelée FreeMarkets.

Je suis un étranger politique, pas un politicien de carrière de 30 ans comme le sénateur Casey. J’ai présenté un programme politique détaillé qui réduira le coût de la vie pour les familles qui travaillent, créera des emplois, abaissera les prix de l’énergie, sécurisera la frontière et facilitera la création d’une famille en accordant des crédits d’impôt pour les traitements de fertilité et en réduisant les fardeau financier lié à l’éducation des enfants.

Qu’a fait Bob Casey ?

CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’AVIS DE FOX NEWS

Il a voté pour plus de 5 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses qui ont fait monter l’inflation, contre les réductions d’impôts pour la classe moyenne, et est resté faiblement les bras croisés pendant que Biden et Harris attaquaient l’industrie énergétique de Pennsylvanie, ajoutant des formalités administratives pour les permis et les mandats de l’EPA et interdisant les produits naturels liquéfiés. exportations de gaz. Il a voté pour autoriser les mâles biologiques participer aux sports féminins, ce qui annulerait les grands progrès réalisés sous le Titre IX. Et il n’a pas réussi à plusieurs reprises à faire preuve du courage moral nécessaire pour tenir tête à l’aile antisémite de son parti.

Bob Casey n’a pas changé Washington. Washington a remplacé Bob Casey. Il n’est pas une voix indépendante pour le Commonwealth car il vote 98 % du temps pour le programme libéral et défaillant du président Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, qui a dévasté les moyens de subsistance des familles qui travaillent en Pennsylvanie. De nombreux Pennsylvaniens ont du mal à penser à une seule réalisation législative notable au cours des 18 années de mandat de Casey. En fait, le sénateur principal de l’État de Keystone ne figure même pas dans le top 10 des sénateurs démocrates en termes d’efficacité législative.

Et tandis que Bob Casey dit qu’il y a un racisme systémique dans notre police, je serai toujours aux côtés des forces de l’ordre. C’est pourquoi je suis fier d’avoir le soutien de l’Ordre fraternel de police de Pennsylvanie, Syndicat des pompiers et ambulanciers paramédicaux de Philadelphie, section locale 22 l’Ordre fraternel de la police du comté d’Allegheny 91, la Pennsylvania State Troopers Association et 47 shérifs de comté de tout le Commonwealth.

Étant donné le terrible bilan de Casey, il n’est pas surprenant qu’il ait décidé de s’en prendre à mon succès et de mentir sur mon bilan. Le Washington Post a donné à l’une de ses publicités d’attaque contre moi « Quatre Pinocchios » parce qu’elle était littéralement « inventée », tandis que le Le Wall Street Journal a qualifié une nouvelle attaque sur mon dossier professionnel, « un analphabétisme économique déguisé en reportage d’investigation ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Je suis un étranger politique, pas un politicien de carrière de 30 ans comme le sénateur Casey. J’ai présenté un programme politique détaillé qui réduira le coût de la vie pour les familles qui travaillent, créera des emplois, abaissera les prix de l’énergie, sécurisera la frontière et facilitera la création d’une famille en accordant des crédits d’impôt pour les traitements de fertilité et en réduisant les fardeau financier lié à l’éducation des enfants.

Mettez de côté ces distractions et le choix est clair. Dans cette course, les électeurs choisiront entre le statu quo et le changement qui améliorera la vie de tous les Pennsylvaniens.

Si j’ai l’honneur d’être élu pour représenter la Pennsylvanie au Sénat, je serai une voix indépendante et bipartite et un résolveur de problèmes qui exigera des changements indispensables. C’est ce que mérite notre grand Commonwealth, et je serais honoré de le réaliser.