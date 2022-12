Je mange tous les jours des déjeuners de Noël de 3 200 calories au petit-déjeuner – les gens disent que je suis fou de dépenser 4 800 £ en festins

Une ancienne star de l’apprenti engloutit un dîner de Noël tous les matins pour le petit déjeuner – mais insiste sur le fait qu’il n’est pas fou.

Thomas Skinner enfonce ses gnashers dans la dinde, les porcs dans des couvertures, les germes et les patates avec des coups de sauce tous les jours à partir de 4 heures du matin.

Thomas Skinner engloutit un dîner de Noël tous les matins pour le petit-déjeuner – mais insiste sur le fait qu’il n’est pas fou Crédit : Peter Jordan

Thomas sourit comme le chat du Cheshire quand les braves gens de Dino’s mettent le rôti du matin devant lui Crédit : Peter Jordan

Le dîner de Noël comprend de la dinde, des cochons dans des couvertures, de la farce, des pommes de terre rôties, des choux, des carottes, des pois, du brocoli, du chou-fleur, une cuillerée de sauce aux canneberges et des lanières de sauce Crédit : Peter Jordan

La star de l’apprenti est bourrée après avoir avalé l’assiette monstre de bouffe Crédit : Peter Jordan

Mais malgré son goût pour les rôtis aux yeux rouges qui accumulent 3 200 calories par boisson gazeuse, le propriétaire de la salle de sport dit qu’il ne va pas s’arrêter.

Le magnat du matelas, 31 ans, a déclaré à The Sun Online: “C’est un gros problème que vous deviez prendre un peu de céréales au petit-déjeuner – ce n’est pas vrai!

“Si vous êtes occupé à greffer, cela vous permet de continuer, cela vous permet de rester rassasié.”

Thomas commence à travailler vers 3/4 du matin en livrant des matelas dans sa camionnette avant de se promener au Dino’s Café dans le New Spitalfields Market d’East London pour un rôti bien mérité.

Le café traditionnel – qui prépare des petits-déjeuners spécialisés – est ouvert toute la nuit pour attraper les travailleurs à la fin d’une journée exténuante sur le parquet.

Thomas, client depuis quatre ans, commande depuis le 1er décembre le fameux dîner de Noël à 5 ​​£ tous les petits déjeuners pour se mettre dans l’ambiance festive.

Le slap up est livré avec de la dinde, des cochons dans des couvertures, de la farce, des pommes de terre rôties, des choux, des carottes, des pois, du brocoli, du chou-fleur, une cuillerée de sauce aux canneberges et des coups de sauce.

L’ancien concurrent de Celebrity MasterChef s’est même offert des desserts, notamment des tartes hachées, des gâteaux et de la confiture de roly poly avec de la crème anglaise.

Et il lave la bouffe – qui, selon lui, est meilleure que n’importe quel restaurant étoilé Michelin où il est allé – avec une tasse de thé.

“J’en suis fou”, ajoute Thomas, célèbre pour son slogan “bosh”.

Et tandis que de nombreux Britanniques iraient à l’idée de manger un rôti avant le lever du soleil, Thomas a dit que c’était “génial” qu’il puisse tremper sa palette avec de la sauce à des heures impies.

Et bien que le gars ingurgite quatre fois l’apport quotidien recommandé d’un mec – Thomas insiste sur le fait que cela n’a pas d’importance.

Le papa a expliqué : « Je charge et décharge constamment des meubles du camion.

“Un j’ai fait toutes mes livraisons, j’ai ouvert l’appétit.”

Et répondant à ceux qui critiquent son style de vie, Thomas a sonné: “Chaque fois que je suis allé chez le médecin, ils me disent que je suis en forme et en bonne santé.”

Tout au long du reste de l’année, l’Essex-boy n’hésite pas à prendre un curry de poulet tôt le matin, du poisson et des légumes et des tartes et des tartes à la purée – le tout à seulement 4,50 £.

Dino’s préparera même un Spag Bol à 4 heures du matin si vous le souhaitez – cela ne vous coûtera que 4 £.

Thomas a ajouté: “Si je n’ai pas un bon gros repas pour le dîner, je ne suis pas sur mon match A – je vais alors casser la journée.

Les bouffonneries du dîner de Noël de l’homme d’affaires sont devenues virales en ligne, attirant des milliers de fans.

Un utilisateur de Twitter a plaisanté: “Dîner de Noël à 7h du matin, les mecs implacables.”

Un autre a écrit: “Le dîner de Noël pour le petit-déjeuner est légendaire!” Étalages! Je meurs de faim maintenant.

Le Dino’s Café du New Spitalfields Market d’East London sert des rôtis toute la nuit Crédit : Peter Jordan

Thomas mange 10 000 calories par jour mais insiste sur le fait qu’il est en forme comme un violon Crédit : Peter Jordan