Je mange le dîner de Noël pour le petit-déjeuner tous les jours en décembre, révèle la star de l’apprenti – laissant les fans dégoûtés

APPRENTICE star Thomas Skinner a juré de commencer la journée en se moquant d’un dîner de Noël complet – pendant 24 jours d’affilée.

Le magnat du matelas a mangé sa première dinde avec tous les accompagnements pour le petit-déjeuner dans son café local à 7 heures du matin aujourd’hui.

Thomas, 31 ans – célèbre pour son slogan «bosh» – va mettre à jour les fans avec son marathon de petit-déjeuner sur ses pages de médias sociaux.

La star, qui est apparue dans la série 2019 de The Apprentice, a partagé la première aujourd’hui du Dino’s Cafe à East London.

Il a été vu avec un plat empilé avec de la dinde, des choux de Bruxelles, des carottes, des pois et des pommes de terre, le tout arrosé de sauce disposé devant lui.

Brandissant une tasse de thé et coiffé d’une casquette plate, il a beuglé: «Bonjour et bon jeudi vous des gens adorables et adorables.

«Maintenant, c’est le grand aujourd’hui. Nous sommes le 1er décembre. J’ai attendu toute l’année que le Caff commence à faire ça. Les dîners de Noël pour le petit déjeuner sont ici.

« Je ne peux pas attendre. Je vais probablement en avoir un tous les matins de décembre à Noël.

“J’adore le dîner de Noël ici, c’est absolument fantastique. Cela va me permettre de continuer aujourd’hui.

Cependant, certains fans ont été dégoûtés par son régime festif, l’un d’entre eux le qualifiant d ‘”animal absolu”.

Tom, qui était un concurrent de la série 2020 de Celebrity Masterchef, a ensuite défendu sa décision de manger un petit-déjeuner monstre.

Se référant au restaurant du New Spitalfields Market à Leyton, il a déclaré: «Je mange juste un gros petit-déjeuner parce que je commence à travailler à 3 heures du matin, donc c’est plus comme mon déjeuner.

“De plus, c’est un café de nuit sur le marché des fruits et légumes .”

Certains fans ont été impressionnés, avec un tweet : “Si cet homme mange 23/24 dîners de Noël consécutifs en décembre, c’est un dieu absolu.”