Je lutte contre la même maladie qui a tué la sœur de ma co-vedette, révèle Laura Hamilton de A Place in the Sun

LAURA Hamilton a parlé de la lutte contre la même maladie qui a tué la sœur de sa co-star.

Le présentateur, mieux connu pour avoir présenté A Place in the Sun, souffre de thrombocytopénie immunitaire – un trouble qui peut entraîner des ecchymoses et des saignements excessifs.

Le saignement résulte de niveaux anormalement bas de plaquettes – les cellules qui aident à la coagulation du sang.

Laura a récemment expliqué comment se portait sa santé dans une interview franche et a parlé de son état.

“J’ai quelque chose qui s’appelle ITP, thrombocytopénie immunitaire, qui est un faible nombre de plaquettes dans mon sang, c’est une maladie assez inconnue”, a-t-elle déclaré au Daily Star.

“Ça monte et descend en quelque sorte en fonction de ce qui se passe dans ma vie et le stress le fait souvent ressortir.”

Laura a poursuivi: “C’était vraiment fou il y a un an, je tournais A Place In The Sun avec un couple adorable en France – Mark et Janine – et je suis restée là et j’ai eu une piqûre d’insecte sur ma jambe et j’ai commencé à la gratter.

“J’étais comme, ‘Oh, je n’aurais pas dû faire ça parce que je vais avoir des ecchymoses sur ma jambe à cause d’ITP.'”

Laura a alors appris que la sœur de sa co-star était décédée des suites de cette maladie.

Elle a ajouté: “Mark s’est arrêté et a dit:” Comment savez-vous ce qu’est ITP?





“Et il m’a dit que vraiment, malheureusement, sa sœur était décédée du PTI et il a dit que c’était vraiment bien comment j’essayais de faire prendre conscience de cela.

“C’est l’un de ces moments où vous pensez qu’ils auraient pu être jumelés à n’importe qui en tant que présentateur et que personne ne connaissait le lien ITP.”

Laura a joué le rôle de présentatrice dans A Place in the Sun pendant plus de dix ans.

