« Je lui dis juste de se taire »: Jack Grealish sur les plaisanteries de Manchester City avec Erling Haaland

Jack Grealish a parlé de son amitié avec Erling Haaland à Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) et décrit ce que c’est que de jouer avec « le meilleur professionnel qu’il ait jamais vu ».

Après une première saison difficile à City, Grealish a brillé pour l’équipe de Pep Guardiola depuis la Coupe du monde 2022, jouant un rôle de premier plan dans leur ascension vers le sommet de la Premier League ce trimestre – et ce qui ressemble à un troisième titre consécutif.

Et 2022/23 a également vu la star anglaise vivre ce qui doit être une expérience extraordinairement unique : jouer dans la même équipe que l’attaquant le plus prolifique que la Premier League ait jamais vu.

Dans une interview avec CourrierEn ligneGrealish a donné un aperçu de sa relation avec Haaland – qu’il a aidé plus tôt cette semaine à battre le record du plus grand nombre de buts dans une campagne de Premier League (35) – ainsi que certaines différences clés entre les deux. Le joueur de 27 ans a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

Haaland et Grealish ont fait respectivement 46 et 45 apparitions pour City cette saison (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

« Tout le monde est différent, n’est-ce pas? Regardez Erling: c’est le meilleur professionnel que j’aie jamais vu. Son état d’esprit est quelque chose que vous ne reverrez plus. Il fait tout. Récupère. Dans le gymnase. Dix heures de traitement par jour. Bains de glace. Régime. C’est pourquoi il est ce qu’il est. Mais je jure que je ne pourrais pas être comme ça.

« Nous avons une grande amitié, mais il me pointe du doigt après un match et dit: » Hé, ne sors pas ce soir faire la fête « . Je lui dis juste de se taire et d’aller s’asseoir dans son bain de glace. Mais c’est nous : deux personnes différentes qui réussissent bien à leur façon.

« Je n’ai pas autant de succès que lui. Il a marqué plus de buts cette saison que moi dans toute ma carrière – mais s’il faisait ce que j’ai fait de temps en temps, il dirait: » Putain de merde, je me sens mal aujourd’hui ‘. »

La passe décisive de Grealish pour Haaland lors de la victoire 3-0 de mercredi contre West Ham (s’ouvre dans un nouvel onglet) était son septième dans la ligue cette saison, faisant de lui le deuxième plus grand créateur de City derrière Kevin De Bruyne.

L’ancienne Aston Villa (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’homme a également trouvé le filet cinq fois lui-même, le plus récemment lors de la victoire 4-1 du mois dernier à Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet).