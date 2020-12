GREENVILLE, SC – Mike Gatlin, infirmier en soins intensifs au Greenville Memorial Hospital en Caroline du Sud, a mis la compassion pour son patient avant tout.

Il n’y a pas de pénurie de choses à faire en tant que professionnel de la santé pendant une pandémie – en particulier en juillet dernier lorsque les cas se sont multipliés dans toute la Caroline du Sud – mais Gatlin ne pouvait pas quitter sa patiente avant de mourir.

«Je ne voulais tout simplement pas que ce patient meure seul», a déclaré Gatlin. «Alors, je suis resté là avec elle et je lui ai tenu la main jusqu’à son dernier souffle.

La patiente était plus âgée, dans ses 80 ans, et avait des problèmes de santé sous-jacents. Gatlin s’occupait d’elle depuis deux jours et savait que les choses allaient probablement se détériorer lorsqu’elle tomberait malade du COVID. Sa famille a décidé de la retirer du système de survie. Pour des raisons de confidentialité, le nom et la famille du patient n’ont pas été divulgués.

Trois membres de la famille ont été autorisés à visiter. Ils devaient porter le même équipement de protection que Gatlin et ses collègues hospitaliers.

« Je les emmène dans la pièce et ils pleurent, et ils ne peuvent pas toucher leur visage parce qu’ils sont dans une pièce COVID et ils ne peuvent pas essuyer les larmes », a déclaré Gatlin. «Et c’est simplement extrêmement difficile pour eux,»

Après quelques minutes, ils ont dit à Gatlin qu’il était trop difficile d’être là et qu’ils devaient partir. Des collègues infirmiers ont emmené la famille dans la salle d’attente et il est resté avec le patient.

«C’est toujours difficile, mais j’essaie juste de me mettre à la place de quelqu’un d’autre et je ne voudrais pas qu’aucun membre de ma famille meure seul», a déclaré Gatlin. «Et c’est réconfortant de savoir simplement que quelqu’un est là avec eux, donc si je peux être cette personne pour des personnes qui n’ont pas de famille ou que leurs familles ne peuvent pas survivre parce qu’elles sont hors de la ville, ou leurs émotions deviennent trop et ils ne peuvent pas supporter d’être là, j’essaie toujours d’être là pour mon patient.

Ce n’était qu’un exemple de ce que les professionnels de la santé de première ligne ont vécu depuis le printemps.

Gatlin a déclaré que la camaraderie qu’il ressentait avec ses collègues infirmières était similaire à ce qu’il ressentait pendant son séjour dans l’armée de l’air. Il pourrait rester avec son patient et ses collègues comprendraient et pourraient gérer d’autres patients entre-temps, a-t-il déclaré.

« Nous savons tous que nous nous soutenons mutuellement, il n’est pas nécessaire de le dire », a déclaré Gatlin.

Le moral peut être bas dans un hôpital, en particulier pour les patients atteints de COVID-19 dans une unité de soins intensifs.

Gatlin a déclaré qu’il rappelle à ses collègues travailleurs de la santé que les patients en ont besoin et qu’ils doivent trouver des moyens de garder le moral.

Pour lui, c’est faire de l’exercice, prendre son temps personnel et sa famille.

«Nous avons des filles jumelles, elles ont 16 mois», a déclaré Gatlin. «Pour eux, il n’y a pas de mauvaise journée. Quand ils me voient et qu’ils sont immédiatement heureux et qu’ils voient simplement qu’ils ne savent pas ce que j’ai vécu, et à ce moment-là, peu importe ce que papa a vu. «