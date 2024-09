« Je lui ai été offerte en cadeau. » Les confessions d’une auteure de Video Vixen se confient sur son expérience avec les fêtes désormais virales de Diddy

Elisabeth Ovesen, l’auteur de Les confessions de la vixen de la vidéoa parlé des fêtes désormais virales auxquelles elle a participé avec Sean « Diddy » Combs. Dans une nouvelle interview au sujet du rappeur, elle a parlé de sa présence en 2001 et du fait qu’elle lui avait « été offerte en cadeau » par d’autres dirigeants.

Au milieu des rapports en cours sur l’arrestation de Diddy, ses problèmes juridiques et ses allégations, Ovesen s’est entretenu avec La bête quotidienne à propos de sa présence à ses côtés au début des années 2000. Diddy, un homme aux multiples noms était connu sous le nom de Puff Daddy en 2001, et lui et Jennifer Lopez avaient rompu lorsque le Vidéo Vixen L’auteure a passé du temps avec lui. Elle a dit qu’elle lui avait été « offerte » par un directeur musical et a expliqué leur interaction :

Rétrospectivement, je me suis rendu compte que c’était un autre cadre qui m’avait offert ce cadeau. La voiture de Diddy s’est arrêtée. Il m’a demandé qui j’étais et les hommes ont parlé pour moi.

À l’époque, Ovesen venait de terminer son travail sur le clip de Jay-Z « Hey Papi », et elle a déclaré que cette chance de rencontrer Diddy au club était une opportunité. Puis, elle a parlé de ce qui s’est passé ensuite, en disant :

Il m’a dit : « Envoie-la chez moi. » Et c’est tout. J’ai reçu l’ordre d’aller chez lui, et c’était la première fois que nous passions du temps ensemble.

Elisabeth Ovesen a continué à parler de ses expériences avec Diddy et son univers, en décrivant en détail ce à quoi ressemblaient ces fêtes, en prenant comme exemple un événement particulier qui s’est déroulé dans la maison du rappeur sur Star Island à Miami. Apparemment, à la fête, il y avait des hommes habillés de costumes raffinés et des femmes seins nus, « du sexe en groupe dans les toilettes » et « des plateaux de hors-d’œuvre et de pilules de drogue ». Elle a poursuivi en expliquant :

Tu choisis ta pilule, tu prends ton champagne, et c’est ton ambiance pour la soirée. C’est vraiment intense. Et c’était une sorte de scène.

En entrant dans sa maison, elle a dit qu’elle avait les « yeux ouverts », car elle voulait écrire sur ce qu’elle avait vu, car elle expliquait qu’elle entrait dans un espace où « presque tout est permis ». De plus, en racontant cette histoire, elle a dit qu’elle « n’était pas l’une des [Diddy’s] victimes », expliquant :

Je n’étais pas l’une de ses victimes. Et ses victimes méritent l’espace et le temps nécessaires pour discuter de ce qui s’est passé dans ces salles.

L’histoire mentionne également qu’après Diddy a été arrêté le 16 septembre, le manoir dans lequel cette fête a eu lieu était le même que celui dans lequel il avait apparemment demandé une caution, qui lui a été refusée. TMZ le Proposition de caution de 50 millions de dollars Il comprenait également ledit manoir ainsi que la maison de sa mère à Miami.

Ce rapport intervient au milieu des problèmes juridiques persistants du rappeur. Entre autres choses, en mars dernier, son Des maisons à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel. Puis, plus tôt ce mois-ci, Diddy a abandonné sa maison à Beverly Hills, car sa résidence principale est en Floride.

Fin août, il était également nommé dans une assignation à comparaître qui est apparemment lié à un hôtel de Floride. Les agents fédéraux demandaient des informations sur l’enregistrement, le départ et la facturation, la manière dont les clients utilisaient le service en chambre, les numéros de téléphone, les adresses postales et électroniques, les images de sécurité et plus encore. Cela correspond à ce qu’ils recherchaient lorsqu’ils ont perquisitionné les maisons de Diddy plus tôt cette année.

De nombreux litiges juridiques se posent autour de Diddy, de ses actes et de sa maison en Floride. Au fur et à mesure que nous en saurons davantage et que de plus en plus de personnes, comme Ovesen, partageront leurs histoires autour de ce problème, nous vous tiendrons au courant.