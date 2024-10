Martha Stewart a parlé de sa vie avec le réalisateur RJ Cutler pour son documentaire Netflix Marthe.

Cependant, la magnat des médias n’est pas entièrement satisfaite du montage final de son documentaire et a reproché à la réalisatrice de ne pas avoir supprimé certaines scènes qu’elle n’aimait pas.

« Ces dernières scènes où je ressemble à une vieille dame solitaire marchant voûtée dans le jardin ? Garçon, je lui ai dit de s’en débarrasser », a déclaré Stewart au New York Times. « Et il a refusé. Je déteste ces dernières scènes. Détestez-les.

Même si Stewart n’était pas satisfaite des dernières scènes, elle a admis qu’elle avait adoré « la première moitié du documentaire ».

Stewart a également critiqué la seconde moitié du documentaire, qui se concentre sur les allégations de délit d’initié et le procès pour entrave à la justice qui l’a conduite dans une prison fédérale.

« Ce n’était pas si important », a déclaré Stewart. « Le procès et l’incarcération proprement dite ont duré moins de deux ans sur une vie de 83 ans. Je considérais cela comme des vacances, à vrai dire… le procès en lui-même était extrêmement ennuyeux. Même le juge s’est endormi. RJ n’a même pas mis ça. Le juge dormait sur le banc. Je l’ai écrit dans mon journal tous les jours.

L’autre reproche de Stewart qu’elle a trouvé « choquant » était que la réalisatrice « avait utilisé très peu » de matériel provenant de ses archives personnelles. Le célèbre chef a également souligné que ses petits-enfants avaient été omis en disant : « il n’y a même pas de mention ».

EN RAPPORT: Martha Stewart rejette l’idée de jouer dans « The Golden Bachelorette » : « Les gars ne sont pas assez sexy »

Stewart a également mentionné qu’elle avait demandé que de la musique rap soit utilisée dans le documentaire, mais le réalisateur n’a pas donné suite.

« J’ai dit à RJ : ‘Une partie essentielle du film est que vous jouez du rap.’ Le Dr Dre le marquera probablement, ou [Snoop Dogg] ou Fredwreck. J’ai dit: ‘Je veux cette musique.’ Et puis il y a une mauvaise partition classique là-dedans, qui n’a rien à voir avec moi », a-t-elle déclaré dans l’interview.

EN RAPPORT: Bande-annonce de « Martha » de Netflix : RJ Cutler Doc raconte l’ascension et la chute de Martha Stewart – « J’étais un trophée pour ces idiots »

Malgré les critiques de Stewart, elle espère que le documentaire inspirera les femmes, ce qu’elle vit déjà.

« Tant de filles m’ont déjà dit, des jeunes femmes, que regarder ce film leur donnait une force qu’elles ne soupçonnaient pas avoir », a-t-elle déclaré. « Et c’est ce que j’aime le plus dans le documentaire. Cela montre vraiment une femme forte qui se défend et vit l’horreur ainsi qu’un énorme succès.

Cutler a réalisé d’autres documentaires mettant en vedette des personnalités comme Billie Eilish, Dick Cheney et Elton John, ce dernier travail devant être présenté en décembre sur Disney+.

Bien que le réalisateur n’ait pas commenté les reproches particuliers de Stewart, il a déclaré : « Je suis vraiment fier de ce film et j’admire le courage de Martha en me confiant sa réalisation. Je ne suis pas surpris qu’il soit difficile pour elle d’en voir certains aspects.

Cutler a noté que Marthe est « un film, pas une page Wikipédia », ajoutant : « C’est l’histoire d’un être humain incroyablement intéressant, complexe, visionnaire et brillant. »