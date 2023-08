« Je lirai chaque commentaire »

Karan Johar a déclaré qu’il considérait tout commentaire négatif comme une rétroaction et parcourait chaque commentaire sur Internet.

Lors d’une récente interaction, le cinéaste Karan Johar a parlé de son expérience avec la pêche à la traîne en ligne et de la façon dont cela a affecté ses films. Le cinéaste a également discuté si la pêche à la traîne avait eu un impact sur la commercialisation de ses films. Karan est récemment revenu à la direction avec le succès commercial Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, qui est sorti en salles le mois dernier.

Lors d’une interaction avec Indian Express, on a demandé à Karan comment il se sentait lorsqu’il était ciblé par des trolls, le réalisateur a répondu en disant : « Il y a un emoji de serpent qui sort. Je ne sais pas pourquoi. Je n’en ai aucune idée. Il est resté coincé. De où je ne sais pas. Il y a un serpent qui sort avec mon nom. Je ne sais pas comment et quand c’est arrivé. Abordant son départ de Twitter, le réalisateur a ajouté : « Je veux dire, je ne suis pas sur Twitter mais cet emoji serpent me suit partout. Je suis beaucoup moins abusé maintenant parce qu’ils vont abuser de qui. Je ne suis pas sur cette plateforme. «





Au cours de l’interaction, Karan a admis qu’il lisait chaque commentaire en ligne. Il a dit : « J’ai mis une grande quantité d’images de moi-même posant et faisant la moue pour une raison quelconque. C’est moi qui vis un rêve indirect de mon enfance. Vous devriez vraiment lire certains des commentaires. Ils sont hilarants. Ils sont très créatifs même quand ils sont négatifs. Je lis chaque commentaire. Ils disent vraiment drôle ; la plus sacrée des choses que je lis. Et je suis un de ces idiots qui liront tout. Comme je lirai chacun de les commentaires. » Le cinéaste a admis qu’il lisait chaque commentaire négatif et le considérait comme une critique constructive.

Le cinéaste a récemment été honoré pour ses 25 ans de cinéma au Festival du film indien de Melbourne. Tout récemment, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est devenu un succès mondial au box-office, gagnant plus de Rs 300 crores. Le film est une comédie romantique mettant en vedette Alia Bhatt et Ranveer Singh en tant que protagonistes, aux côtés d’un casting de soutien, comprenant Shabana Azmi, Jaya Bachchan et Dharmendra.