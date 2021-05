«  Je leur secoue juste mon ** pour eux  »: la starlette Bellator Loureda rit dans un message aux «  haineux  », merci aux fans après la première défaite (PHOTOS)

Loureda a perdu sa décision à l’unanimité contre Hannah Guy, la débutante non annoncée du Bellator, au Mohegan Sun Arena d’Uncasville, dans le Connecticut – dégonflant une partie du battage médiatique autour de la sensation des médias sociaux de 22 ans.

Loureda a atterri tôt mais a enduré une nuit exténuante, en particulier en se défaisant sur le sol et en se lançant dans des tentatives de poing arrière flashy qui ont incité son coin à exiger qu’elle « Arrête la merde stupide. »

Loureda semblait sur le point d’être soumise au deuxième tour lorsque Guy a obtenu une monture S et piégé le bras de son adversaire, bien que « Master » ait refusé de taper et ait vu le concours avant de rencontrer son destin sur les cartes de pointage.

Malgré une première défaite dans sa carrière professionnelle de quatre combats, la reine de taekwondo floridienne a fait un chiffre provocant en mettant à jour ses 830000 abonnés Instagram, remerciant les fans et envoyant un message à ses « haineux ».

« Je vous aime les gars, j’aime mes fans, » a déclaré une Loureda en riant devant la caméra dans un post sur Instagram Stories, son bras semblant être dans un plâtre.

«Vous êtes tous géniaux. Le combat est tellement amusant. Je me sens comme un vrai combattant f * cking maintenant. Essayez d’être dans cette soumission avec votre bras cassé pendant trois minutes et ne pas tapoter. «

«Je me sens comme un vrai combattant maintenant, j’ai combattu sur le terrain. J’ai 22 ans, ce n’est que le début.

« Je me suis tellement amusé. Je veux me battre à nouveau tout de suite, dans deux mois environ, j’ai juste des lésions ligamentaires. Mais je vais bien, mec.

« Merci beaucoup pour votre soutien. Et pour mes haineux, tout ce que j’ai à faire est de leur secouer mon a **. Équipe Loureda à mort!

En réponse à un message d’accompagnement de Loureda dans lequel elle posait avec son dos à la caméra et clignotait son majeur, la star de l’UFC, Joanna Jedrzejczyk, a apporté son soutien à son partenaire d’entraînement de la Top Team américaine.

« Champ! Gardez la tête haute. Restez calme. Je reviens la semaine prochaine avec hâte de travailler dur avec toi, » a écrit l’ancien champion polonais des poids paille.

Une autre personne qui soutient Loureda pour se regrouper est le patron du Bellator, Scott Coker, qui a déclaré vendredi aux médias que les fans devraient être patients avec le jeune combattant.

«Elle n’a que, quoi, quatre combats. Parlez-moi après qu’elle ait eu 10, 11, 12 combats, et nous aurons une meilleure photo. » Dit Coker.

«J’étais assis là à parler à Dan (Lambert), parce qu’elle s’entraîne à ATT en Floride, et nous avons dit: ‘Hé, elle est jeune, elle rebondira, elle travaillera sur son jeu au sol.’

«Elle finira par mettre tout cela ensemble. Elle a du temps, et je sais que, surtout ce que Dan me disait, il dit: «Cette fille est au gymnase et elle lance des bombes sur les gens comme elle veut se battre. Elle veut combattre tout le monde tout le temps.

«Alors, elle a cet esprit. C’est juste, vous savez, de rassembler un peu plus de pièces, de travailler sur des éléments de transition du MMA, et elle le mettra ensemble.

Loureda a déjà été accusée de « Vendre du sexe, pas du MMA » avec une partie de sa production torride sur les réseaux sociaux, mais avait largement réduit au silence ses critiques avec ses performances dans la cage, y compris une finition brutale à élimination directe de Tara Graff lors de sa précédente sortie en août dernier.

Même si elle a maintenant goûté à la défaite, cela n’a clairement pas diminué la détermination de Loureda à se hisser au sommet – ni son désir de partager exactement le type de contenu qu’elle souhaite avec ses abonnés en ligne.