“Je l’énerve vraiment”: Micah Richards sur sa relation avec Roy Keane – et comment il a vraiment “fait irruption sur la scène”

Lorsque Micah Richards a commencé à travailler pour Sky Sports en 2020, un an après avoir pris sa retraite du football professionnel à seulement 31 ans, personne n’aurait pu prévoir qu’il nouerait une relation improbable et fascinante avec Roy Keane – mais c’est exactement ce qui s’est passé. , autant que l’Irlandais déteste l’admettre.

La paire est un duo dévastateur à la télévision de nos jours, avec Richards enroulant constamment Keane avec son style de punditry jovial et ce rire magnifiquement distinctif.

En parlant à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à la commande (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’ancien défenseur de Manchester City discute de la relation qu’il entretient avec Keane.

“C’est l’une des personnes les plus gentilles et les plus humbles que j’aie jamais rencontrées”, a déclaré Richards. “Ne le croisez pas. Il ne baisse la garde qu’avec des personnes en qui il a confiance. Je ne prétends pas être son meilleur ami, mais je suis quelqu’un qu’il connaît et avec qui il entretient de bonnes relations maintenant.

“Je pense qu’il ne laisse souvent pas entrer les gens. Mais c’est un diamant absolu. J’adore travailler avec lui.”

Richards précise également que chaque fois que Keane est agacé devant la caméra, ce n’est pas pour le spectacle : c’est une véritable émotion, surtout quand Richards est la personne qui l’agace.

“Je pense que je l’énerve vraiment! Quand nous parlons de Man United et de Man City, et que je ris et que je fais l’imbécile, il est vraiment ennuyé. Vous savez quand il n’est pas ennuyé, parce qu’il fait son petit sourire narquois. Quand il ne fait pas ça, ce n’est pas un acte – c’est réel…”

Bien sûr, l’une des répliques les plus emblématiques de Richards alors qu’il travaillait comme expert est qu’il “fait irruption sur la scène”. Keane l’a défié sur cette déclaration, mais Richards croit clairement à l’affirmation qu’il a faite sur lui-même et pense qu’il est absolument capable de l’étayer.

“Bien sûr que j’ai fait irruption sur la scène… Je suis l’original de l’éclatement !” Quand les gens ont utilisé cette phrase auparavant, il n’y a eu aucun impact”, a expliqué Richards. “Quand je l’ai dit, j’ai été interrogé par Roy Keane en direct sur Sky, mais j’ai joué pour Man City à 17 ans et l’Angleterre à 18 ans – j’appellerais ça éclater sur scène ! J’ai remis la phrase sur la carte; Je l’ai amené de la vieille école à la nouvelle école.”

Lorsque QuatreQuatreDeux lui a demandé ce que ça faisait de faire ses débuts en Angleterre à un si jeune âge et de recevoir autant d’éloges pour sa performance, Richards la décrit comme étant “surréaliste”.

“Quand vous êtes si jeune, vous ne pensez pas vraiment aux médias – vous voulez juste bien jouer. Ensuite, tout le monde parlait de” Micah Richards à Chelsea ou Man United pour 20 millions de livres sterling “et c’était un peu bizarre. Je Je ne savais pas trop comment le prendre – tout s’est passé si vite.”