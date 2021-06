« Je l’écraserai comme si j’étais un 18 roues »: Fury fait une prédiction audacieuse pour le choc de la trilogie Wilder avant un regard intense (VIDEO)

Portant une paire d’écouteurs tout au long, Wilder a remercié son équipe juridique pour avoir livré un troisième combat via une décision d’arbitrage et l’a gardé court et doux en rappant: « Assez a été dit. Il est temps de lui couper la tête. Venez le 24 juillet, il y aura une effusion de sang. »

Bizarrement, il a refusé de répondre aux questions alors qu’il était là pour promouvoir le combat pour lequel il a tant insisté.

L’intervention de Wilder a exclu un affrontement d’unification britannique entre Fury et Anthony Joshua, qui devait avoir lieu en Arabie saoudite.

SANS CHEMISE @Tyson_Fury EST ICINous y allons … 😬#FuryWilder3 | 24 juillet | Las Vegas | à la carte pic.twitter.com/2lYZhVp7rH – Boxe de premier rang (@trboxing) 15 juin 2021

Bien qu’il n’y ait aucune mention de cette situation, le silence de Wilder a ouvert la voie à « The Gypsy King » pour faire ses prédictions typiquement audacieuses contre peu de protestation.

« J’ai donné mon plan de match la dernière fois parce qu’il n’était pas assez bon pour y faire quoi que ce soit », remarqua Fury. « Je ferai la même chose cette fois.

« Wilder est un poney à un tour. Que vais-je faire cette fois? Je vais l’écraser comme si j’étais un 18-roues.

« Je vous garantis qu’il ne va pas là où il l’a fait avant », Fury a juré, en référence au septième tour TKO battant le natif de l’Alabama lors de leur deuxième affrontement en février de l’année dernière.

« Avant, je n’avais que cinq ou six semaines à pratiquer ce qu’il fallait lui faire. Cette fois, j’ai eu 18 mois.

« Je prends du poids, j’essaie de monter jusqu’à 300 livres, parce que je cherche un gros KO tout de suite. »

Court et doux. 😯@BronzeBomber est ici et signifie affaires. #FuryWilder3 | 24 JUILLET | Las Vegas | à la carte pic.twitter.com/o7ThvdUzr6 – Boxe de premier rang (@trboxing) 15 juin 2021

« Je ne crois pas qu’il soit impliqué mentalement, physiquement ou émotionnellement. »

« Il fait ça pour les mauvaises raisons et, quand les gens font ça, ils finissent par se blesser. »

Lors du premier combat à Las Vegas, Fury était sorti d’un licenciement pour consommation d’alcool et de drogue pendant deux ans, où il a lutté contre la dépression et a failli mettre fin à ses jours.

Toujours hors de forme, il a été renversé deux fois par Wilder mais a réussi à sortir de la toile de manière dramatique.

Puis changeant d’entraîneur et se dirigeant vers l’emblématique gymnase Kronk à Detroit, il est maintenant sous la tutelle de SugarHill Steward, qui a commenté que Fury « a maintenant le pouvoir d’assommer un homme d’un seul coup de poing ».

« C’est quelque chose dont je suis heureux qu’il l’ait maintenant, avec ses autres compétences en boxe et son QI de boxe. Il a un pouvoir de KO en un coup », Steward a expliqué plus loin.

« Je prévois que ce sera comme un véhicule à 18 roues renversant quelqu’un. » – @Tyson_FuryLa prédiction officielle de combat de. A quoi d’autre vous attendiez-vous ?#FuryWilder3 | 24 JUILLET | Las Vegas | à la carte pic.twitter.com/F3TZLkjFU6 – Boxe de premier rang (@trboxing) 15 juin 2021

Furieux que Mark Breland ait jeté l’éponge pour le sortir de sa misère la dernière fois, Wilder a également changé de mentor et a été surnommé « déloyal » par Fury pour avoir affronté Malik Scott.

Pourtant, malgré un changement de cap, Fury prédit que Wilder reviendra à ses anciennes habitudes une fois que la chaleur sera allumée.

« Deontay est têtu. Peu importe ce que Malik Scott lui dit de faire, Deontay fera ce qu’il veut », a-t-il dit, ce qui a amené Scott à répondre: « C’est faux. »

« Dans un vrai combat, il reviendra au type. Dès que je le frapperai avec ma première main droite, il verra rouge et pensera: » Je dois lui enlever la tête « , » La fureur doubla.

« Vous êtes un artiste KO en un coup ? » demanda Scott. « Il n’y a aucune histoire de vous assommer quelqu’un avec un coup de poing. »

Des photos qui valent mille mots, puisque le face-à-face d’aujourd’hui n’en avait pas 🤫👑 @Tyson_Fury 💣 @BronzeBomber#FuryWilder3 | 24 JUILLET | Las Vegas | à la carte pic.twitter.com/e7INwyjhMC – Boxe de premier rang (@trboxing) 15 juin 2021

Rappelant à Scott de lui avoir donné une fois une mutilation en combat, Fury a déclaré: « Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il fasse quelque chose que vous ne pourriez pas faire. Vous ne pouvez pas lui apprendre à être un grand combattant quand vous ne l’étiez pas.

« J’ai cassé les tympans de ces deux gars – l’entraîneur et le combattant », il s’est vanté devant la foule.

Lorsque Scott a finalement été autorisé à intervenir et à parler pour Wilder, il a commencé par dire : « Deontay, c’est de la puissance brute. Je suis techniquement solide. Nous nous entendons bien.

« Deontay a fait des ajustements mentaux. Tout ce dont j’avais besoin était un athlète réceptif.

« Je pense que Deontay deviendra double champion par KO.

« Il s’agit d’ajustements mentaux au métier. Cela rapportera de gros dividendes. Les gens ne l’ont pas vu dans le gymnase.

« Le deuxième combat de Bermane Stiverne – tout ce camp, Deontay boxait sur ses orteils. Le combat de Kelvin Price? Il boxait sur ses orteils.

« Ce sont des choses que j’ai toujours vues et dont j’ai pris des notes.

« Je me suis dit : ‘Si un jour j’ai l’opportunité de travailler avec lui, j’en profiterai au maximum’.

« Nous répétons à répétition des choses que les gens ne l’ont pas vu faire. »

Avertissement : la vidéo contient des jurons

Long… assez silencieux… incroyablement intense. Ce regard fixe était dingue, même sans qu’aucun mot ne soit prononcé.#FuryWilder3 | 24 JUILLET | Las Vegas | à la carte pic.twitter.com/CZtpwYQRGy – Boxe de premier rang (@trboxing) 15 juin 2021

Soulignant que le silence de Wilder « montre à quel point il est faible et à quel point les coups du dernier combat ont eu un effet émotionnel et physique sur sa vie » Fury et son partenaire de danse se sont lancés dans ce qui a été qualifié de plus long staredown de l’histoire.

Vu par plus de 1,6 million de téléspectateurs en ligne, le promoteur Top Rank a affirmé que c’était « incroyablement intense ».

Les deux combattants ont dit peu ou rien, laissant des individus, dont le frère de Fury et Scott, se sont moqués l’un de l’autre et se sont échauffés en leur nom.