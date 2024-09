George Clooney a retourné contre l’ancien président une diatribe vieille de plusieurs mois contre Donald Trump.

En juillet, Trump a fulminé contre Clooney, qui devrait «Sortir de la politique et revenir à la télévision » après que l’acteur a écrit un éditorial dans le New York Times appelant le président Joe Biden à abandonner sa campagne de réélection. Biden s’est finalement retiré de la course et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris, bouleversant ainsi la campagne et les tactiques de Trump.

Mardi, Clooney a parlé avec l’animateur de télévision Jimmy Kimmel de son éditorial, du risque lié à sa rédaction et de son rôle dans la pression exercée sur la décision de Biden.

Clooney a également répondu à la demande de l’ancienne personnalité de la télé-réalité Trump de « quitter la politique et de revenir à la télévision » en déclarant : « Vous savez, je le ferai s’il le fait. »

« C’est un compromis que je ferais », a ajouté l’acteur, suscitant les applaudissements du public de Kimmel.

Plus tôt dans l’interview, Clooney a déclaré que Biden avait fait « quelque chose de vraiment extraordinaire » avec sa décision de « renoncer au pouvoir ».

