« Je le fais juste pour m’amuser et ce n’est plus amusant » : « Grand-mère Skyrim » de 88 ans avec 1,3 million d’abonnés prend sa retraite de la création de vidéos de jeux (VIDÉO)

LIBAN (États-Unis), 24 septembre — La YouTubeuse américaine Shirley Curry, connue sous le nom de Skyrim Grandma, a annoncé sa retraite de la création de vidéos de jeux après neuf ans sur YouTube.

La femme de 88 ans, qui a gagné plus d’un million d’abonnés pour son contenu de jeu, a partagé la nouvelle dans une vidéo de 13 minutes et 25 secondes intitulée « Plus de vidéos de jeu » sur YouTube hier.

« Je suis vieille et fatiguée, et je n’ai plus envie de faire grand-chose », a-t-elle déclaré, selon le site d’actualités sur les jeux vidéo. Joueur sur PC.

Curry a expliqué que même si elle n’était pas entièrement satisfaite de cette décision, c’était le meilleur choix pour elle.

Curry a décrit comment l’épuisement lié à la création de contenu l’avait affectée, en disant : « J’entre ici, je regarde mon ordinateur et je pense « je dois faire une vidéo aujourd’hui », puis je secoue la tête et je me dis « je ne veux pas, je n’en ai aucune envie », et je sors. »

« Je le fais juste pour m’amuser, et ce n’est plus amusant », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle s’ennuyait « à mourir ».

Elle a assuré aux fans que sa vaste bibliothèque de vidéos de gameplay serait toujours disponible pour qu’ils puissent la revoir.

Bien qu’elle se retire du contenu de jeu, Curry a partagé qu’elle prévoyait de continuer à créer des vlogs de temps en temps, de discuter de sujets comme des livres ou même de partager des chapitres d’un livre qu’elle envisage d’écrire.

Pour l’instant, Curry a l’intention de consacrer son temps à d’autres projets. « Je vais commencer à fabriquer une courtepointe que je souhaite réaliser depuis très longtemps », a-t-elle déclaré.

Elle a également exhorté l’éditeur de jeux vidéo Bethesda Softworks à répondre à sa demande et à « se dépêcher » avec The Elder Scrolls 6, comme elle l’avait dit en 2022 : « Je veux jouer avant de mourir. »