« Je le connais si bien »: la star de la Premier League Soucek défend son coéquipier tchèque Kudela alors qu’il qualifie d’absurde l’interdiction de 10 matches pour comportement raciste

L’arrière central vétéran Kudela ne participera pas à l’Euro 2020 dans le cadre de son interdiction de comportement raciste lorsqu’il a été vu se couvrant la bouche et semblant dire quelque chose à Glen Kamara, des Rangers écossais, alors qu’il jouait pour le Slavia Prague à Glasgow en mars.

Kamara a réagi avec fureur sur le terrain, entraînant une bagarre, une altercation dans le tunnel à laquelle la police a ensuite été appelée et de vilaines retombées, notamment des affirmations de Kamara selon lesquelles il avait reçu des menaces de mort et une défense infructueuse de Kudela par son club.

« Je suis resté derrière Ondrej tout le temps », a déclaré Soucek, qui était le joueur de l’année de la première ligue tchèque à Slavia avant de signer pour l’équipe de Premier League West Ham, s’adressant à idnes.cz.

« Personne n’a rien prouvé, pourtant tout le monde l’a condamné et il a reçu une longue interdiction. C’est absurde. Je le connais si bien et je ne peux pas l’imaginer dire quoi que ce soit de raciste. »

Kudela a nié le racisme et a dit qu’il était « surpris » à la conclusion, initialement inculpé en avril et n’ayant pas annulé la décision un mois plus tard après avoir affirmé qu’il manquait de preuves convaincantes.

Le président du Slavia, Jaroslav Tvrdik, a déclaré que le club respectait la décision, ajoutant que Kudela n’aurait pas dû approcher un joueur de l’opposition tout en s’engageant à continuer « étapes positives » pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise.

En avril, des rapports ont indiqué que le ministère public écossais envisageait d’inculper Kudela de « conduite aggravée par des motifs racistes », qui peut entraîner une peine de six mois de prison.

Certaines personnalités du jeu ont critiqué la décision de l’UEFA pour sa clémence, l’ancien attaquant écossais Chris Iwelumo l’appelant « ridicule » à l’époque tout en faisant valoir que l’organe administratif aurait dû créer un précédent avec une sanction plus sévère.

« Cela devrait être une interdiction minimale d’un an à une interdiction à vie », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Eradiquons-le du jeu. »

Soucek a semblé exprimer ses réserves sur la façon dont la question du racisme est abordée par certains. « Je me dis que quand ils cherchent le racisme dans tout, ils ne peuvent jamais s’en débarrasser complètement », il a dit. « Au contraire, ils se font du mal. »

Kamara a été suspendu pour trois matchs pour sa part dans les fracas. Le milieu de terrain fait partie de l’équipe finlandaise pour l’Euro 2020, tandis que Kudela n’a pas été sélectionné par la République tchèque.