Les dirigeants de la Premier League doivent affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine tandis que Chelsea affrontera les poids lourds de la Liga dans l’autre demi-finale – mais le patron de l’Association danoise de football, Jesper Moller, a averti qu’il s’attend à ce que les trois soient évincés sans cérémonie du reste de la compétition après avoir annoncé leur intention de rejoindre le nouveau tournoi européen controversé la saison prochaine.

Le président furieux de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a promis que l’organe administratif « prendre toutes les sanctions que nous pouvons » contre les 12 équipes se séparant pour former la nouvelle ligue, appelant les propositions « honteux, égoïste » et « alimenté uniquement par la cupidité. »

Maintenant, Moller a révélé qu’il pensait que le premier de ces châtiments serait prononcé à la fin de cette semaine.

« Les clubs sortent et je m’attends à ce que cela se produise vendredi », dit-il au dr.dk, expliquant qu’une réunion extraordinaire du comité exécutif se tiendrait sur les propositions mutines.

« Je pense que nous qui aimons le football en avons assez maintenant. Maintenant, une ligne doit être tracée dans le sable, et ensuite nous devons découvrir dans quelle direction les clubs iront. Nous le devons à nos fans et à tous ceux qui aiment le football. »

Comment la Ligue des champions pourrait se dérouler cette saison avec le triumvirat disqualifié n’est pas claire. Le PSG, qui n’a pas déclaré son implication dans la nouvelle ligue, pourrait remporter le titre, ou les quarts de finalistes perdants du Borussia Dortmund, du Bayern Munich et de Porto – dont aucun ne fait partie des premiers entrants de l’ESL – pourraient être réintégrés.

Ceferin a également insisté sur le fait que les joueurs qui ont participé à l’ESL pourraient être interdits de participer à des tournois internationaux tels que l’Euro 2020 de cet été, mettant potentiellement en péril les positions des stars danoises, notamment le meneur de jeu de l’Inter Milan Christian Eriksen et l’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite.

Moller a déclaré que l’UEFA dirait aux joueurs soit d’éviter l’ESL, soit de démissionner des contrats existants qui leur permettent de participer à des tournois internationaux.

« Je pense que les contrats expirent automatiquement lorsque les clubs se retirent [of UEFA tournaments], « suggéra-t-il. «Alors les joueurs sont libres et peuvent choisir de jouer dans un club qui fait partie de la solidarité et de la communauté – notre système pyramidal.

« Si vous ne voulez pas faire partie du modèle sportif européen, je ne vois pas que vous pouvez jouer en équipe nationale. Cela doit simplement avoir des conséquences, et je pense que ce sera le cas cette fois. »

Moller faisait partie d’un comité qui a aidé à superviser les propositions pour une nouvelle Ligue des champions à 36 équipes qui semblaient avoir été soutenues par les clubs rebelles avant la bombe de dimanche de leur échappée.

«Nous enquêtons avec notre service juridique», a déclaré lundi à Reuters un Ceferin bouillonnant. « Nous prendrons toutes les sanctions disponibles et nous vous informerons dès que possible »