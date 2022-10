Je laisse mon mari à la maison des mois après notre mariage pour travailler dans la boutique de cadeaux la plus reculée du monde en Antarctique

Une NOUVELLE mariée a révélé qu’elle laissait son mari à la maison pendant cinq mois pour gérer la boutique de cadeaux la plus éloignée du monde.

Natalie Corbett, 31 ans, n’a épousé son mari George qu’en juin, mais s’envole maintenant pour une “lune de miel en solo” pour gérer la boutique de cadeaux à Port Lockroy, en Antarctique, à plus de 8 700 miles de leur domicile dans le Hampshire.

Natalie s’envolera pour une “lune de miel en solo” à plus de 8 000 miles

Elle dirigera la boutique de cadeaux à Port Lockroy, en Antarctique Crédit : PA

Échangeant sa robe blanche contre un habit de neige, elle fera partie de l’équipe entièrement féminine qui dirigera la petite ville portuaire jusqu’en 2023.

La ville est située sur l’île Gloudier de 1,7 acre, près du pôle Sud, qui abritera à la fois l’équipe et une colonie de manchots papous, qu’ils surveilleront.

La petite île attire 15 000 visiteurs par an, qui occupent le bureau de poste en traitant plus de 80 000 cartes postales polaires vers plus de 100 pays.

Natalie a battu 6 000 autres candidats pour une place dans l’équipe et admet qu’elle ne s’attendait pas à obtenir le poste.

Cependant, lorsqu’elle a reçu l’offre, elle était trop belle pour refuser, alors les jeunes mariés devront attendre pour construire leur nid à long terme – contrairement aux pingouins.

Elle a déclaré au Daily Telegraph: “Mon mari m’a beaucoup soutenu quand je lui ai dit que je postulais. Mais, comme moi, il pensait que vous pouviez postuler mais que vous n’obtiendriez pas le poste. Je pense que maintenant il panique un peu.

“Qui ne voudrait pas passer cinq mois à travailler sur une île peuplée de pingouins dans l’un des endroits les plus reculés de la planète ?

“Je traite ça comme ma lune de miel en solo.”

Natalie sera rejointe par Clare Ballantyne, Mairi Hilton et Lucy Bruzzone.

Lucy dirigera l’équipe, tandis que la vétéran de Port Lockroy, Vicky Inglis, qui sera l’assistante générale et la surveillante de la faune, les aidera à s’installer.

Clare sera le maître de poste, tandis que Mairi surveillera les pingouins et Natalie dirigera la boutique de cadeaux de l’île.

Ils font face à cinq mois sans eau courante ni chasse d’eau, avec des températures glaciales et une lumière du jour presque constante.

Les rôles ont été annoncés par le UK Antarctic Heritage Trust pour s’occuper du site phare de l’organisme de bienfaisance.

La formation pour le voyage comprenait des leçons de secourisme à distance et une conférence d’un expert en pingouins.

Vicky a déclaré : « Port Lockroy occupe une place très spéciale dans mon cœur.

“Ayant passé cinq mois là-bas avant la pandémie de Covid-19, je suis ravi de voyager avec la nouvelle équipe pour leur faire découvrir la magie de l’Antarctique.”

La nouvelle équipe, de gauche à droite : Clare Ballantyne, Natalie Corbett, Mairi Hilton, Lucy Bruzzone