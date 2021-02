«  Je l’aime vraiment beaucoup  »: Megan Thee Stallion confirme qu’elle sort avec le rappeur Pardison Fontaine

Megan Thee Stallion a quelques « bonnes nouvelles »: elle a un nouveau « boo ».

Le rappeur « Body », 26 ans, confirmé sur Instagram en direct Vendredi qu’elle est en couple avec son collègue rappeur Pardison Fontaine, 31 ans, après avoir partagé des photos romantiques de la Saint-Valentin de la paire sur Instagram.

Megan Thee Stallion, de son vrai nom Megan Pete, a révélé que Fontaine, né Jordyn Thorpe, est « mon boo, et je l’aime vraiment bien… C’est mon petit ami ».

« Je n’ai pas aimé ce qu’ils essayaient de dire à propos de Pardi (fils Fontaine) parce qu’il est si calme et si gentil », a déclaré Pete en défendant son nouvel homme contre les trolls en ligne. « Il est si parfait et il ne ferait rien pour me blesser. Juste pour que vous le sachiez. »

Quand un fan a commenté: «Tu es une fille sexy… agissant comme une simp», communément connue comme une personne amoureuse de leur moitié, Pete a précisé qu’elle «n’a jamais dit que les filles chaudes ne pouvaient pas avoir de petit ami».

Pete se réfère à sa base de fans comme « Hotties » et a repris 2019 avec son single « Hot Girl Summer ». Bien que certains critiques croient que ses paroles sexuellement explicites favorisent un style de vie promiscuité, Pete défini une « fille chaude » comme étant « sans vergogne VOUS, s’amuser, être confiant, vivre VOTRE vérité, être la vie de la fête, etc. »

L’annonce de la relation de la rappeuse intervient quelques jours après avoir fait allusion à un petit ami lors de la célébration de son 26e anniversaire lundi.

« Je suis en bonne santé, je peux prendre soin de moi, mes amis et ma famille m’aiment, ma chérie m’aime (il est en colère contre moi mais il m’aime toujours) shiddd Beyoncé m’aime, je suis juste heureuse et bénie, » elle tweeté le 15 février.

Le nouveau couple a également célébré ensemble la Saint-Valentin.

Thorpe – qui est surtout connu pour son single « Backin ‘It Up » de 2018 avec Cardi B, qui a également collaboré avec Pete sur le hit 2020 « WAP » – a partagé plusieurs photos Instagram de leur rendez-vous romantique. Une vidéo montre Pete souriant alors que Thorpe la surprend avec un tour en jet privé parsemé de fleurs pour le déjeuner. Une autre vidéo montre un «menu de la Saint-Valentin» personnalisé, habilement nommé «Pardi avec une bombasse».

« CERTAINES FOIS QUE VOUS AVEZ JUSTE FAIRE LE PLUS », Thorpe a légendé le diaporama, qui comprenait une photo de Pete allongé sur un lit couvert de roses rouges.

Pete a partagé une photo de la nuit sur son histoire Instagram vendredi, en écrivant: « Toujours pas fini. »

L’ascension de Pete vers un nom familier est venue à la vitesse de la chaîne. Elle a abandonné les EP « Make It Hot » et « Tina Snow » en 2017 et 2018 alors qu’elle étudiait l’administration de la santé à la Texas Southern University. En 2019, elle a fait sa première entrée au Billboard Hot 100 avec « Big Ole Freak » et a laissé tomber la mixtape « Fever », acclamée par la critique, qui a fait la une des journaux après la mort de sa mère d’une tumeur au cerveau en mars 2019.

L’EP « Suga » de l’année dernière et son « Savage (Remix) » avec Beyoncé ont capitalisé sur l’élan avec des chansons qui incarnent l’esprit Hot Girl.

Rien qu’en 2020, elle a été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes de Time et a reçu des prix majeurs aux BET Awards et aux MTV VMA.

Ce fut simultanément une année tumultueuse pour la star après que le rappeur Tory Lanez l’aurait abattue en juillet dernier. Elle a transformé son incident avec Lanez, qui, selon elle, l’avait blessée après avoir tiré dans ses pieds à la suite d’une altercation, en un moment de solidarité avec les femmes noires, qui, a-t-elle écrit dans un éditorial du New York Times, ne sont « pas protégées en tant qu’êtres humains ».

En octobre, elle a livré une première performance provocante « Saturday Night Live » en octobre, où l’audio d’activistes a joué pendant que les écrans derrière elle clignotaient avec un message: « Protégez les femmes noires. » Elle a également critiqué le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, qui a refusé de porter plainte contre la police impliquée dans l’affaire Breonna Taylor.

Lanez a publiquement nié avoir tiré sur Pete et a plaidé non coupable d’accusations d’agression criminelle en novembre.

Contributeur: Anika Reed

