“Je l’ai piqué dans les yeux”: les pêcheurs ont combattu les requins après le naufrage de leur bateau | Nouvelles américaines

Deux pêcheurs ont combattu des requins après que leur bateau a coulé au large des côtes de la Louisiane tandis qu’un troisième a nagé pour chercher de l’aide.

Le nageur, Phong Le, a réussi à trouver un signal téléphonique et a envoyé une carte Google de son emplacement juste avant que sa batterie ne s’épuise, a-t-il déclaré à ABC News.

Le trio s’est échoué en mer pendant 28 heures dans des eaux infestées de requins avant d’être secouru.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:07

L’équipage d’un bateau de pêche secouru après une attaque de requin



Luan Nguyen a déclaré que lui et ses amis étaient dans l’eau depuis environ 10 heures du matin samedi et les prédateurs sont apparus dimanche matin. Il a dit un peu le devant de son gilet de sauvetage.

“Je lui ai donné un coup de poing au visage. Et je pense que c’est là que j’ai attrapé… ces blessures à la main. J’ai pris mes deux pouces et je lui ai donné un coup dans les yeux, et il est parti”, a-t-il dit.

Le troisième homme a été identifié comme Son Nguyen.

Lorsque le bateau de 24 pieds de long (7,3 mètres) du groupe a coulé, ils se sont retrouvés sans radio dans une zone sans service téléphonique.

“Nous avons lancé un appel de détresse sur la radio VHF aux garde-côtes et leur avons fait savoir que nous avions pris l’eau”, a déclaré M. Le à ABC. “Et même pas quelques secondes plus tard, le bateau était presque à moitié dans l’eau.”

Ils ont attaché deux glacières ensemble comme un flotteur de fortune et l’une contenait de l’eau et des fruits, a déclaré M. Nguyen.

M. Le a déclaré qu’il avait nagé pour obtenir de l’aide dimanche et après avoir nagé pendant ce qui ressemblait à des kilomètres, il a trouvé un signal sur son téléphone et a envoyé son emplacement sur Google Map à un ami.

“Je le vois essayer de me répondre. Et le téléphone s’est coupé – j’ai manqué de batterie”, a déclaré M. Le.

La femme d’un pêcheur a signalé leur disparition vers 22 heures samedi, a déclaré le capitaine de corvette Kevin Keefe, coordinateur des secours pour le secteur de la Nouvelle-Orléans.

Image:

L’un des gilets de sauvetage des hommes a été déchiré lors d’une attaque de requin. Photo : Heartland des garde-côtes américains/Facebook



La femme ne connaissait pas le point de lancement et il a dit qu’il avait fallu environ 3,5 heures pour trouver leur véhicule à Venise, près de la pointe sud-est de la Louisiane, afin que les équipages connaissent les meilleures zones à rechercher à l’aube.

Des bateaux, des avions et un hélicoptère de la Garde côtière avaient passé des heures infructueuses à fouiller une zone plus grande que Rhode Island avant l’arrivée de la capture d’écran de Google Maps.

En utilisant les contours côtiers, le centre de commandement a pu déterminer où il se trouvait, a déclaré le Lt Cmdr Keefe.

Image:

Les deux hommes ont été hissés dans un hélicoptère. Photo : Heartland des garde-côtes américains/Facebook



La Garde côtière a déclaré que les deux hommes avaient été retrouvés à environ 25 miles au large d’Empire, une petite communauté située le long de la dernière bande étroite du delta du Mississippi, au sud-est de la Nouvelle-Orléans.

M. Le a été secouru le premier.

Alors même que les deux autres hommes ont été tirés de l’eau et transportés dans un hélicoptère, ils étaient encerclés et harcelés par quatre requins à pointes noires mesurant environ 4 à 6 pieds (1,2 à 1,8 m) de long, a déclaré Andrew Stone, qui était dans le bateau des garde-côtes. équipage qui a sauvé la paire épuisée.

“Ils étaient trop fatigués pour même paniquer”, a-t-il déclaré.

Les trois pêcheurs sont rentrés chez eux mardi, a indiqué la Garde côtière.