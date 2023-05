«Je l’ai mise comme épouse, alors prends-la»: les fausses familles introduites clandestinement au Royaume-Uni | Nouvelles du Royaume-Uni

« Je l’ai mise comme épouse, alors prends-la. »

Alors que Ratha, un riziculteur sri-lankais, se tenait à l’aéroport de Colombo en attendant son billet pour le Royaume-Uni, le recruteur a fait signe à une femme qu’il n’avait jamais vue auparavant.

« Si vous ne partez pas avec elle, vous aurez des problèmes et votre argent ne vous sera pas rendu », lui a-t-on dit.

Ratha avait payé cet homme – qu’il croyait être un « agent » de recrutement – 50 000 £ pour le passage au Royaume-Uni, vendant une propriété qui appartenait à sa famille depuis des générations.

Mais en étant forcé de se faire passer pour le faux mari de quelqu’un, il prétend avoir été victime de gangs criminels exploitant le système britannique de visa de travailleur qualifié.

Alors que Rishi Sunak a fait de l’arrêt des traversées de petits bateaux dans la Manche l’une de ses principales priorités, Sky News peut révéler des allégations selon lesquelles une voie légale est utilisée pour le trafic de personnes.

Les gangs criminels utilisent le besoin de la Grande-Bretagne de pourvoir des emplois en utilisant le système de visa de travailleur qualifié comme moyen de déplacer les gens vers ce pays. Dans le cadre de ce programme, une personne qui s’est vu offrir un emploi au Royaume-Uni est autorisée à amener avec elle des personnes à charge.

Mais Sky News a été informé de plusieurs cas où le droit de faire venir des personnes à charge avec un visa de travailleur qualifié est abusé.

Le prix exorbitant

Ratha dit qu’il a payé l’argent parce qu’il pensait que cela se traduirait par un emploi et, éventuellement, une résidence permanente au Royaume-Uni.

La femme qui se faisait passer pour sa femme – la titulaire du visa de travail – a maintenant disparu.

Il séjourne chez des amis dans le Staffordshire parce que ses proches ne veulent pas qu’il soit seul, craignant pour sa santé mentale.

Il affirme qu’il fuyait la persécution au Sri Lanka et qu’il ignorait qu’il voyagerait en tant que faux dépendant du visa de travail de quelqu’un d’autre avant d’arriver à l’aéroport de Colombo.

« Je pensais que j’étais le seul à voyager. A l’entrée de l’aéroport, on m’a dit d’attendre, puis une femme est arrivée », raconte Ratha.

« L’agent a dit : ‘Je l’ai mise comme épouse, alors prends-la’. »

Au début, il a refusé d’accepter le plan, mais il prétend avoir été menacé et a refusé un remboursement.

Image:

Hinthujan est maintenant à Liverpool



Le faux fils

Avec Ratha est venu un jeune de 19 ans, qui dit qu’il a fait semblant d’être son fils.

Il s’appelle Hinthujan et il vit maintenant à Liverpool. Il prend une silhouette craintive et solitaire.

Sa famille a dépensé toutes ses économies lors de son voyage au Royaume-Uni dans l’espoir qu’il puisse rejoindre leurs proches dans la communauté sri-lankaise de la ville.

Hinthujan dit qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce qu’il arrive à l’aéroport de Colombo, où il a été forcé de s’associer avec un faux père et une fausse mère.

Incapable de parler un mot d’anglais, il est maintenant demandeur d’asile après que le groupe a été interrogé et détenu à l’aéroport d’Heathrow.

« Il y a beaucoup de problèmes au Sri Lanka. Il n’est pas possible d’y rester – c’est pourquoi nous sommes venus », a-t-il déclaré à Sky News via un interprète.

« J’ai eu peur quand [the agent] m’a dit : ‘Si tu dis qu’ils sont ta mère et ton père, il n’y aura pas de problème' ».

Image:

Il demande maintenant l’asile



« J’ai eu peur mais je n’ai rien pu faire »

Lorsque Mme A s’est présentée pour son vol du Sri Lanka au Royaume-Uni, elle a déclaré que les personnes à qui elle avait payé 65 000 £ pour un visa de travail lui avaient remis son permis, ses billets d’avion et un garçon de 12 ans.

« Ça a été un choc », dit-elle. « C’était à la dernière minute. J’avais peur mais je ne pouvais rien y faire. Ils ont garanti qu’il n’y aurait pas de problèmes. »

Après avoir atterri à l’aéroport d’Heathrow, le garçon a été accueilli par des personnes que Mme A n’a pas reconnues et elle ne l’a plus jamais revu.

Mme A – qui a demandé à ne pas être identifiée – a déclaré que le visa avait été délivré par le haut-commissariat britannique au Sri Lanka.

« Ce n’est qu’après mon arrivée au Royaume-Uni que j’ai réalisé que c’était une grosse erreur. Je sais que j’ai été utilisé.

« Le garçon savait déjà qu’il venait dans le pays mais je ne le savais pas. »

Image:

Un faux document montrant que Mme A a eu une « très bonne réussite » à un examen d’anglais



Les documents

Mme A a remis la somme d’argent en croyant que les agents lui trouveraient du travail au Royaume-Uni – et qu’elle n’avait pas besoin de parler anglais.

Elle s’est vu proposer un emploi par une entreprise de soins, puis a reçu un certificat de parrainage du ministère de l’Intérieur lui permettant d’obtenir un visa. Mais c’est une exigence de base pour les personnes venant travailler au Royaume-Uni en tant que soignants avec des visas de travailleur qualifié de parler anglais.

Mme A ne sait ni lire, ni écrire, ni parler anglais et n’a aucune qualification. Mais un faux certificat utilisé par le gang pour postuler à un emploi la mentionne comme ayant une « très bonne réussite » à un examen d’anglais.

Sky News a obtenu les faux documents soumis à l’agence de soins avec sa demande d’emploi. Ils comprennent un diplôme d’infirmier et de faux certificats de biologie, de physique et de chimie.

Son faux CV indique qu’elle a passé sept ans à « fournir des soins infirmiers directs à des patients dans un service hospitalier très fréquenté » – et deux ans à prodiguer des soins à des patients dans un foyer pour personnes âgées.

Il dit qu’elle est habile à manipuler les patients en toute sécurité et à secourir les premiers secours.

Rien de tout cela n’est vrai.

Que sont les visas de travailleur qualifié – et combien sont accordés chaque année ?

En février 2022, le gouvernement a modifié les règles applicables aux personnes souhaitant venir travailler au Royaume-Uni, facilitant ainsi la candidature des personnes venant de l’étranger.

Il a élargi la liste des professions en pénurie et supprimé l’obligation de prouver que les résidents britanniques n’étaient pas en mesure de remplir les rôles répertoriés. Le travailleur de soutien aux soins est l’emploi le moins qualifié de cette liste élargie des professions en pénurie.

Le rapport annuel du Conseil consultatif sur la migration a recommandé le changement, ainsi que la fixation d’un salaire minimum de 20 480 £ par an.

Le gouvernement a accepté cette recommandation à l’époque « pour aider à assurer la durabilité à court terme alors que les soins sociaux se remettent de la pandémie ».

L’année dernière, près de 150 000 personnes sont venues au Royaume-Uni l’année dernière avec des visas de travailleur qualifié.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

« Les gens vendent tout et finissent avec rien »

Zeena Luchowa, du comité de l’immigration de la Law Society, a déclaré: « Il est extrêmement alarmant et préoccupant que nous ayons un système qui n’attrape pas l’exploitation à ce niveau et il doit y avoir un moyen pour le bureau à domicile de revoir ses systèmes pour regarder ce qui n’est pas travaillé ici. »

Sky News a contacté l’entreprise pour laquelle Mme A pensait venir travailler. Il a déclaré qu’ils n’avaient aucune idée que les documents utilisés pour la candidature de Mme A par les recruteurs au Sri Lanka étaient faux.

Care England représente le plus grand nombre de prestataires indépendants de soins sociaux pour adultes au Royaume-Uni. Il a confirmé qu’il n’y a aucune « exigence spécifique » pour des qualifications liées aux soins de santé pour venir dans ce pays en tant que soignant. Mais il est nécessaire de parler, lire, écrire et comprendre l’anglais au moins à un niveau intermédiaire.

Le conseiller juridique de Mme A a déclaré: « Le gouvernement britannique a besoin de personnes. Mais les gangs criminels utilisent ce système juridique de permis de travail à leur propre profit pour gagner beaucoup d’argent. »

Pendant ce temps, dit-il, les gens d’autres pays « vendent leurs bijoux et leurs biens, les donnent à des gangs criminels et se retrouvent sans rien. Ils viennent ici et ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas louer et se retrouvent dans la rue ».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: « Nous enquêtons activement sur les allégations formulées.

« L’abus de notre système d’immigration ne sera pas toléré. Quiconque a utilisé de faux documents, déformé sa situation personnelle ou pratiqué la tromperie par tout autre moyen verra sa demande refusée et pourra faire face à une interdiction de faire d’autres demandes jusqu’à 10 ans. »

Le ministère de l’Intérieur est en train de revoir ses processus pour tenter d’empêcher de futurs abus du système de visa pour les travailleurs qualifiés.

Image:

Mme A pensait qu’elle achetait une route sûre et légale vers le Royaume-Uni



« J’ai vendu tout ce pour quoi trois générations de ma famille travaillaient »

Vinothan est un autre Sri Lankais qui a rejoint l’arriéré de demandeurs d’asile du Royaume-Uni. Le travail qu’il pensait venir faire n’a pas fonctionné.

Vinothan, sa femme et leurs deux jeunes enfants vivent maintenant dans la chambre d’amis d’un ami. Il affirme que la famille ne peut pas retourner au Sri Lanka parce qu’elle a été menacée par les gangs criminels qui ont obtenu son visa de travail pour le Royaume-Uni.

Il a payé 26 000 £ à des personnes au Sri Lanka pour une offre d’emploi à temps plein pour travailler comme soignant dans une entreprise britannique – pas la même que celle pour laquelle Mme A a postulé.

Le jour de l’intronisation, Vinothan dit qu’il a obtenu un uniforme mais pas de travail rémunéré. Il affirme qu’avant de quitter Sri Lanka, on ne lui avait pas dit qu’il devrait suivre une formation non rémunérée pendant une période indéterminée.

Comme il est maintenant en conflit avec l’entreprise, son certificat de parrainage pour travailler au Royaume-Uni a été retiré.

Image:

La famille de Vinothan a vendu ses économies pour l’envoyer au Royaume-Uni



Essuyant ses larmes, il explique que l’argent représentait les économies de toute une vie de sa famille – après avoir tout vendu, y compris la terre et les bijoux.

« 26 000 £, c’est une très grosse somme pour nous du Sri Lanka. Les bijoux de mon grand-père et de ma grand-mère et trois générations ont gagné cela. Maintenant, je n’ai plus rien. Tout est parti. [The criminal gangs in Sri Lanka] m’ont trompé.

« Comment puis-je récupérer ça ? »

Reportage de Lisa Holland

Production par Nick Stylianou et Megan Baynes

Edité par Serena Kutchinsky