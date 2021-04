Si vous lisez le bulletin de mardi dernier, vous saurez que moi, Sara Moniuszko, j’ai reçu ma première dose de vaccin COVID-19 la semaine dernière.

Entrer dans le rendez-vous de vaccin que j’avais beaucoup d’émotions mitigées: espoir et soulagement, mais aussi anxiété.

Les hôpitaux et les rendez-vous médicaux me rendent toujours nerveux et les aiguilles me font peur.

Donc, si vous êtes quelqu’un qui a aussi du mal avec ça, J’espère que tu trouveras du réconfort en sachant que j’ai réussi!

Je ne vous rassurerai pas en disant que je n’ai rien ressenti – parce que si je suis honnête, je l’ai senti un peu – mais je peux vraiment dire que cela n’a pas fait plus mal qu’une pincée.

La peur menant à l’injection était pire. Donc, si vous comptez anxieusement les jours jusqu’à votre rendez-vous (ou si vous avez trop peur pour en planifier un encore), je vous laisse avec le raisonnement qui m’a aidé: C’est une chose très rapide à passer pour être beaucoup plus protégé contre un virus potentiellement mortel. Rationaliser les choses comme ça et penser à toutes les personnes (y compris mes amis, ma famille et mes collègues) qui avaient déjà eu leurs vaccins, m’a calmé beaucoup. J’espère que cela vous aide à vous sentir plus calme trop.

Oh, et fermez les yeux! Ne pas voir l’aiguille elle-même était vital pour m’aider à rester calme.

En vous souhaitant une vaccination douce et sans anxiété!

Le Jour de la Terre peut être quotidien

Le Jour de la Terre était jeudi, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encore aider la planète.

Quel que soit votre âge, nous pouvons tous faire de petits changements qui peuvent avoir de gros impacts.

Comme l’écrit Krishna Thaker de Pennsbury High School, la Terre est la seule maison que nous ayons et nous besoin désespérément d’en prendre soin.

Krishna a compilé 15 façons d’adopter de nouvelles habitudes respectueuses du climat dans votre vie quotidienne, notamment:

Recycler. Au lieu de jeter les matières recyclables à la poubelle avec vos matières non recyclables, faites un pas supplémentaire pour recycler correctement vos articles.

Essayez d’éliminer la quantité de viande et de produits laitiers que vous consommez chaque jour pour réduire votre empreinte carbone.

Lorsque vous magasinez à l’épicerie, demandez à la caissière de mettre vos marchandises dans des sacs en papier plutôt que dans des sacs en plastique. Les sacs d’épicerie réutilisables sont encore meilleurs.

Pour lire la liste complète, Cliquez ici.

Des célébrités ont également utilisé leurs plates-formes pour attirer l’attention sur des problèmes environnementaux qui ne sont généralement pas mis au premier plan, écrit ma collègue Hannah Yasharoff.

Si vous cherchez des moyens de faire une différence, vous pouvez en savoir plus sur causes environnementales soutenues par des célébrités de stars telles que Jane Fonda, Bill Nye, Hayley Hasselhoff, Justin Bieber et le prince William.

Pour en savoir plus sur les initiatives soutenues par des stars, lisez Hannah’s article complet ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Bella.

«Elle est toujours prête à faire une longue promenade, puis à faire une longue sieste après», écrit Karen Rawlings. « La marcher plusieurs fois par jour m’a gardé sain d’esprit pendant cette pandémie, et elle m’a aidé à entamer des conversations avec des voisins que je n’avais pas encore rencontrés (à distance de sécurité bien sûr). »