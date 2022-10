Je l’ai fait grand sur Twitter. Maintenant, je ne pense pas pouvoir rester.

Bien sûr, rester sur Twitter est théoriquement une option, mais franchement, il en va de même pour la prochaine grande plate-forme. En termes de médias sociaux, Twitter perd déjà de sa pertinence ; de nombreux créateurs en ligne se concentrent principalement sur TikTok ou Instagram. Tout comme Facebook, Twitter a cessé d’être cool dès que sa principale base d’utilisateurs est devenue assez âgée pour passer plus de temps à parler des 401 (k) et des taux hypothécaires que de la culture pop. Bien sûr, certains d’entre nous se sont accrochés pour tweeter en direct Scandaledisséquer Jeu des trônes, et parler politique. Mais pour beaucoup d’entre nous, c’est notre travail, pas seulement notre activité de loisir. Et cela avait un coût, qu’il s’agisse d’être harcelé par des trolls ou simplement de se sentir épuisé par le drame de la journée. Et bien sûr, certaines personnes ont perdu leur carrière ou leurs relations à cause de choses qu’elles ont dites en ligne. D’autres étaient complètement harcelé sur les réseaux sociaux.

Il y a toujours un risque à être une personnalité semi-publique – après tout, même si l’attention peut être grande, elle peut aussi être destructrice. Être en ligne, c’est à bien des égards jouer avec votre avenir, car vous ne savez jamais qui ou quoi vous allez rencontrer.

Certes, ma vision de la trajectoire de Twitter est façonnée par ma longue histoire en ligne. Je suis venu sur Twitter depuis LiveJournal, une plateforme de blogs qui est officiellement morte après sa acheté par un Société russe, SUP Media. Mais il était en train de mourir en Amérique bien avant que le SUP n’entre dans le cadre. Les utilisateurs étaient déjà sur l’un des clones de LiveJournal – Twitter, Tumblr, etc. Et nous n’avions aucune idée que Twitter gagnerait en tant que principal lieu de transition vers, nous avons donc ouvert des comptes à plusieurs endroits. Au cours des deux dernières années au moins, les gens ont créé des comptes sur Mastodon, Pillowfort et une foule d’autres. Parce que, fondamentalement, les plateformes concernent les personnes, pas les propriétaires. Et le leadership de Twitter était impopulaire bien avant que Musk ne propose d’acheter la plateforme. Les utilisateurs qui avaient compté sur Twitter pour le financement participatif, l’organisation de manifestations, la sensibilisation aux problèmes sociaux, etc., étaient aux prises avec la façon dont l’entreprise semblait déterminée à créer des fonctionnalités qui facilitaient la publicité mais rendaient la connexion plus difficile. Il est impossible de ne pas se demander si ce que nous voyons maintenant n’est pas simplement le prochain tour de la grande roue de la culture Internet. À mesure que la technologie évolue, n’importe quelle plate-forme peut-elle être la seule qui compte, ou allons-nous toujours passer à des pâturages plus verts lorsque nos besoins changent ?

Twitter a dominé pendant si longtemps qu’il est effrayant d’envisager la véritable fin de la ligne pour cette forme de microblogging. Mais déjà, plus de 50 % des plus gros utilisateurs de Twitter ne l’utilise plus vraiment. C’est pour diverses raisons, mais c’est toujours le cas lorsqu’une plate-forme commence à s’effondrer. Devenir viral comme je l’ai fait avec les hashtags en 2011 ne se reproduira peut-être plus sur une autre plateforme, bien que tous les signes indiquent que la viralité est un aspect permanent de la vie en ligne. Lorsque l’influence est devenue un objectif de carrière et pas seulement un coup de chance, l’écriture était sur le mur pour chaque plate-forme qui semblait trop grande pour échouer. Là où vont les célébrités et les influenceurs culturels, tout le monde le fera aussi. C’est peut-être ma prise la plus chronique en ligne, mais Musk semble avoir acheté une meule, pas une pierre de touche culturelle.

L’importance de Twitter il y a cinq ans ne peut être surestimée, mais maintenant, alors que nous examinons la possibilité d’un avenir sans Twitter, est-ce que quelque chose va vraiment changer pour la personne moyenne qui utilise Internet mais qui n’y vit pas ? Les utilisateurs de médias sociaux qui perdent le contact sur Twitter se retrouveront sur différents sites. J’ai des amis que j’ai rencontrés pour la première fois dans les salons de discussion AOL dans les années 90 ! Ils m’ont trouvé sur d’autres plateformes pour la simple raison que j’ai un nom d’utilisateur distinctif. Pour ceux qui font leur grande percée sur TikTok ou YouTube, leur public aura encore plus de facilité à les suivre. Mais tous les créateurs de contenu n’aiment pas la microcélébrité. Beaucoup obtiendront ce dont ils ont besoin sur les réseaux sociaux, puis mettront fin progressivement à leur carrière en ligne.

Pour de nombreux utilisateurs, les médias sociaux sont un outil à utiliser pour obtenir ce que vous voulez, mais ce n’est pas un endroit où vivre votre vie. À bien des égards, la popularité démesurée de Twitter dépendait de notre ignorance de l’impact potentiel, mais maintenant que nous savons ce que cela coûte ? Je ne suis pas sûr que cela nous manquera suffisamment pour continuer à payer ce prix. Peut-être que Musk gagnera de l’argent grâce à l’accord, mais même lui semble soupçonner que Twitter est en train de mourir. Et bien qu’il puisse penser qu’il peut le ressusciter, personne n’aime un zombie.

Mikki Kendall est écrivain, féministe occasionnelle et auteur de Féminisme de la hotte.