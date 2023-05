« Je l’ai énervé contre Blue Nun »: Peter Reid et Alan Curbishley ont échangé des histoires dans le tunnel avant que leurs équipes ne disputent la plus grande finale de barrages de tous les temps en 1998

Lorsque Charlton Athletic a rencontré Sunderland lors de la finale des barrages de première division en 1998, le match a opposé Alan Curbishley et Peter Reid dans un environnement très tendu à Wembley.

Cependant, la paire était détendue avant le coup d’envoi, conversant et plaisantant dans le tunnel pendant que les deux équipes effectuaient leurs échauffements. Comme Curbishley et Reid l’expliquent, des histoires ont été échangées de manière amicale, le tout avant un match très capricieux pour un tir en Premier League.

« Quand les garçons sont sortis pour se réchauffer, je me suis tenu dans le tunnel avec Reidy parce qu’il n’y avait nulle part où aller », a déclaré Curbishley. FFT. « Si nous étions à La Vallée ou au Stade de la Lumière, le patron aurait un bureau. Mais nous sommes juste restés là dans le tunnel, à discuter. »

Reid offre également sa version de l’histoire.

« J’étais très à l’aise avec lui », dit Reid. «Nous parlions des temps passés, jouant les uns contre les autres. Je pense que je l’ai énervé contre Blue Nun quand il était à Brighton – nous avons bien ri à ce sujet.

Cette conversation n’a pas nui à la concentration de l’un ou l’autre des managers sur le match en cours, Curbishley rappelant à ses joueurs le prix en jeu pour son équipe de Charlton.

« Nous étions les outsiders ce jour-là, je suppose », admet Curbishley. « Mais nous étions confiants, car nous n’avions marqué aucun but et c’était une équipe stable. J’ai dit: « Je ne veux pas que quelqu’un salue sa famille et regarde autour de lui – je sais que c’est un match colossal, mais concentrons-nous ».

Bien que Charlton ait laissé des buts ce jour-là, quatre pour être exact, ils ont également réussi le même total eux-mêmes, grâce à un triplé de Clive Mendonca. Après 120 minutes, avec un score de 4-4, une séance de tirs au but était nécessaire pour déterminer quelle équipe serait promu en Premier League.

Charlton a finalement gagné 7-6, le défenseur de Sunderland Michael Gray étant le seul joueur à avoir raté son coup de pied. Ce n’était pas par manque de préparation, cependant, comme l’explique Reid.

« Nous avons eu nos séances d’entraînement au Stadium of Light et avons pratiqué les tirs au but après chaque séance », a déclaré Reid FFT. « J’ai toujours pensé que nous étions un peu meilleurs que Charlton, cependant. »