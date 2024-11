‘Je la fais finir.’ Les mineurs de WV font sensation en construisant une route en Caroline du Nord après Hélène

Un étroit chemin de terre entre la petite communauté montagnarde de Bat Cave et la plus grande Mecque touristique de Chimney Rock a pris une signification démesurée pour les résidents de la région et sur les réseaux sociaux.

Un groupe de mineurs de charbon de Virginie occidentale a construit la route il y a une semaine. Pendant trois jours, ils ont utilisé du matériel appartenant à leur employeur, Ressources Métallurgiques Alpha Inc.pour tracer un chemin le long de la rivière Rocky Broad.

Le chemin de terre à voie unique a permis aux véhicules d’accéder pour la première fois à plusieurs maisons depuis que les restes de l’ouragan Helene ont emporté l’US 64/74A entre les deux communautés. Pendant qu’ils travaillaient, les hommes ont rencontré des habitants qui n’avaient vu personne depuis des semaines, a déclaré Mark Staton, propriétaire du bâtiment qui abrite le bureau de poste de Bat Cave et qui a aidé à accueillir les mineurs.

« Ils croisent des gens qui n’ont reçu aucune aide ; ils n’ont pas eu le pouvoir ; ils n’ont pas eu d’eau, ils n’ont pas eu d’accès », a déclaré Staton dans une interview. « Donc, sans les mineurs de charbon ici, nous serions toujours au même endroit où nous nous trouvions une semaine après la tempête. »

Le travail des mineurs a été largement documenté par des vidéos et des publications sur TikTok et d’autres réseaux sociaux. Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a publié une photo sur X des hommes, affirmant que leurs actes rappelaient pourquoi les mineurs de l’État sont « les meilleurs au monde ».

« Ces hommes ont couru au secours de la Caroline du Nord et aident à reconstruire la route de Bat Cave à Chimney Rock – ce que certains pensaient impossible », a écrit Justice. « Merci d’avoir tiré la corde ensemble et d’avoir été incroyable ! »

Alpha, basée au Tennessee, a refusé de commenter le travail de ses employés. Grâce à Staton, les mineurs aussi.

Sur les réseaux sociaux, leur réussite alimente un récit d’incompétence gouvernementale et d’amorçage des Appalaches. Les « West Virginia Boys gettin’ her done » et les « WV boys ont rendu cela possible », disent les publications, tandis que les agences gouvernementales tergiversent.

« C’est ici l’exception américaine ! », a posté une personne sur X. « Le gouvernement ne peut pas rivaliser avec ce que les citoyens privés peuvent faire ! »

Un autre rappel de la raison pour laquelle les mineurs de Virginie-Occidentale sont les meilleurs au monde. Ces hommes ont couru au secours de la Caroline du Nord et participent à la reconstruction de la route reliant Bat Cave à Chimney Rock, ce que certains pensaient impossible. Merci d’avoir tiré la corde ensemble et d’avoir été incroyable ! pic.twitter.com/09SxPJYYCD – Le gouverneur Jim Justice (@WVGovernor) 27 octobre 2024

En réalité, le ministère des Transports de la Caroline du Nord a été occupé dans la vallée de la rivière Rocky Broad.

Les mineurs ont pu acheminer leur équipement à Bat Cave sur l’US 74A, que le NCDOT et ses sous-traitants ont partiellement reconstruit. Le Pont US 64 emporté à Bat Cave qui relie la communauté à Hendersonville rouvert en fin de semaine dernière.

Le NCDOT prévoit d’achever une route de gravier temporaire à deux voies entre Bat Cave et Chimney Rock dans quatre à six semaines, a déclaré le porte-parole David Uchiyama. Dans un avenir prévisible, a déclaré Uchiyama, l’utilisation de cette route sera limitée aux résidents locaux et aux propriétaires d’entreprises, aux situations d’urgence et aux personnes impliquées dans la construction.

Les travailleurs se couchent dans le sol pour combler un vide entre la rive de la rivière Rocky Broad et le pont US 64 à Bat Cave, en Caroline du Nord, le jeudi 10 octobre 2024. Le déluge de l’ouragan Helene deux semaines plus tôt a emporté le sol et les enrochements, coupant la principale liaison routière vers la communauté.

L’inondation a emporté la route et le sol en dessous

Le tronçon entre Bat Cave et Chimney Rock sera particulièrement difficile à reconstruire. Les eaux de crue impétueuses qui ont emporté les maisons et les entreprises ont emporté non seulement les trottoirs mais aussi la terre en dessous, ne laissant qu’un large lit de rivière rocheux à de nombreux endroits.

Le processus de reconstruction de l’US 64/74A a commencé à l’extrémité est de Chimney Rock, où l’administrateur du village, Stephen Duncan, a suivi ses progrès. D’innombrables camions remplis de roches ont traversé la ville pour créer la plate-forme de gravier menant à Bat Cave.

« Ces bulldozers qu’ils ont là-dedans, dont deux de l’armée américaine, sont plus gros que les maisons », a déclaré Duncan dans une interview. « Je ne savais pas qu’ils fabriquaient des bulldozers aussi gros. C’est incroyable.

Duncan s’est rendu à Bat Cave sur la route construite par les mineurs de Virginie-Occidentale et comprend pourquoi cela est célébré. Mais il a déclaré que leur chemin ne convient qu’aux véhicules tout-terrain, aux camions et SUV à grand dégagement et ne peut pas être comparé à la route du NCDOT, qui peut tout supporter, des voitures particulières aux équipements lourds.

Il a déclaré que les pompiers du village ont dû secourir au moins un véhicule qui a heurté la route construite par les mineurs.

« Une voiture peut en traverser une bonne partie, mais il y a au moins deux endroits où il y a un creux et un ruisseau qui les traverse », a-t-il déclaré. « À moins que vous n’ayez un véhicule très, très élevé, vous risquez de rester coincé. »

Certains médias ont exagéré les réalisations des mineurs, notamment un article du New York Post qui disait qu’ils avaient déplacé une montagne « pour rouvrir un tronçon de 2,7 milles de l’autoroute 64 entre Bat Cave et Chimney Rock ».

Pour éviter tout malentendu, les pompiers des environs Edneyville publié sur Facebook que lorsque quelqu’un dit que les routes menant à Bat Cave sont ouvertes, cela signifie qu’elles sont « quelque peu praticables » et ne comportent généralement pas plus d’une seule voie de terre ou de gravier.

« Dire qu’ils sont ouverts n’est pas une bonne représentation de ce à quoi la plupart pensent », peut-on lire dans le message. « Encore une fois, ces routes sont suffisamment ouvertes pour que les résidents puissent accéder à leurs maisons et aux véhicules d’urgence. »

« Nous entendons dire que vous avez besoin d’une route »

Staton a déclaré que les mineurs de Virginie-Occidentale étaient initialement venus dans l’ouest de la Caroline du Nord après l’ouragan Helene pour aider à rechercher des corps. Grâce au bouche à oreille parmi des groupes de bénévoles privés, ils ont finalement été référés aux résidents de Bat Cave.

« Ils ont dit : ‘Hé, nous avons ces gars-là, nous entendons dire que vous avez besoin d’une route' », a déclaré Staton. « Ils ont un gros équipement. Ce sont ces gens qui peuvent le faire. Pouvons-nous les envoyer voir ce qu’ils peuvent faire ? »

Le NCDOT hésite à critiquer le travail des mineurs. Le porte-parole Uchiyama a déclaré que le département apprécie leurs intentions mais note les différences entre ce qu’ils ont construit et ce que fait le NCDOT.

« Leur création d’un chemin – pas suffisant pour supporter la circulation automobile – au sud de Bat Cave s’est produite sur un terrain privé et hors de la portée des responsables des transports », a écrit Uchiyama dans un e-mail.

Il a ajouté que le NCDOT et ses entrepreneurs construisent la route de gravier à deux voies « là où elle devrait être située » le long de son ancien chemin, en évitant les propriétés privées.

La route de gravier entre Bat Cave et Chimney Rock sera temporaire. Le NCDOT prévoit d’attribuer un contrat d’ici fin novembre pour concevoir et construire une route permanente à l’emplacement approximatif de l’ancienne. Le département s’attend à ce que les travaux, qui comprennent également le déplacement de la rivière à de nombreux endroits, prennent deux à trois ans, a déclaré Uchiyama.

Pour l’instant, la vue sur l’US 64/74A depuis le bureau de poste de Bat Cave a peu changé au cours du mois écoulé depuis Hélène. La route disparaît tout simplement, le trottoir soit emporté par les eaux, soit recouvert de plusieurs mètres de boue et de débris.

Staton dit qu’il pense que la publicité autour des mineurs de Virginie occidentale a attiré une nouvelle attention sur le sort de Bat Cave, ce qui pourrait accélérer l’aide du gouvernement. Quoi qu’il en soit, leur travail a été un véritable élan émotionnel.

« Nous avons besoin de petites victoires. Nous avons besoin d’espoir. Nous avons besoin de quelque chose sur quoi bâtir », a-t-il déclaré. « Et c’est ce qu’ils nous ont donné. »