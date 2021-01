Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Vous avez pris du poids pendant les vacances ou simplement en vous abritant à la maison en général? Alors ai-je le masque pour vous.

Même à mon plus mince, j’ai des problèmes de double menton (merci la génétique!), Mais j’ai gagné du poids au cours des 10 derniers mois, et les masques plus petits n’ont fait que souligner ce problème. Puis j’ai trouvé mon masque de visage Saint Graal: Old Navyde masques faciaux.

Si tu n’as pas essayé Masques faciaux Old Navy, tu vas vouloir. Ils viennent dans un style bajillion (tie-dye, carreaux de buffle, points, solides, fleurs, thèmes saisonniers, vous l’appelez), sont totalement respirants et oui, vous en obtenez 5 pour seulement 12,50 $ ou 10 pour 25 $.

Non seulement ils couvrent mon visage complet et mon double menton, mais ils sont assez confortables pour être portés toute la journée et pendant l’exercice.