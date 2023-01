“Je jouerais de la flûte” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA / Fred Duval/MEGA

Lizzo34 ans, jaillit Adèle, 34 ans, et sa volonté de collaborer avec elle sur la musique à l’avenir. La chanteuse, qui s’est liée d’amitié avec le talent britannique, a admis qu’ils n’avaient jamais parlé de faire équipe pour une chanson ou un album, mais elle ne s’y opposerait pas, dans une nouvelle interview avec Le miroir. « Nous n’avons jamais parlé de cela. Tu sais, ce que je ferais avec Adele, c’est jouer de la flûte. Je jouerais de la flûte car elle est ce genre d’artiste », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi en expliquant qu’Adele est celle vers qui elle se tourne pour obtenir des conseils, même si elle pense que son ascension vers la gloire est survenue à un moment plus facile dans la société. “Quand elle est sortie, la culture était si différente, et surtout avec les réseaux sociaux”, a expliqué Lizzo. «Adele m’a appelé et m’a dit: ‘Lizzo, comment tu fais putain? Est-ce que ça va? Voulez-vous venir boire du vin. Voulez-vous parler?’ Et j’étais comme, ouais.

“Adèle m’a vu littéralement dans une police différente. C’était vraiment adorable”, a-t-elle ajouté. « Crier mon documentaire l’autre jour… elle n’avait pas à le faire. Elle a envoyé un texto pour dire: ‘Je déteste les documentaires à moins que vous ne soyez Tina Turner ou alors Les Beatles, mais c’est tellement bon.’ Et je me suis dit “merci”.

La dernière discussion de Lizzo à propos d’Adele survient après qu’elle a fait la une des journaux pour avoir applaudi les honteux du corps qui ont commenté son poids. La beauté est allée sur Instagram pour partager une vidéo d’elle-même dans un bikini à motifs alors qu’elle appelait les ennemis et disait à ses abonnés que son corps était son “art” et que personne ne pouvait le juger. “Le discours autour des corps est officiellement fatigué”, a-t-elle d’abord déclaré dans le clip.

“J’ai vu des commentaires partir de, ‘Oh mon Dieu, je t’aimais quand tu étais gros, pourquoi as-tu perdu du poids?’ à, ‘Oh mon Dieu, pourquoi avez-vous un BBL? J’aimais ton corps avant, ‘ à, ‘ Oh mon Dieu, tu es si grand. Tu as besoin de perdre du poids, mais pour ta santé », à « Oh mon Dieu, tu es si petit, tu as besoin d’avoir des fesses ou des seins ou quelque chose comme ça », à « Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle fait tout ce travail Fini? C’est tout simplement trop de travail », a-t-elle poursuivi. « Est-ce qu’on va bien ? Voyez-vous l’illusion?

Elle a conclu son message en disant qu’elle souhaitait que les commentaires “coûtent de l’argent” afin que les personnes qui jugent puissent “voir combien de temps nous perdons sur la mauvaise chose” dans la vie. “Est-ce qu’on se rend compte que les artistes ne sont pas là pour s’adapter à vos standards de beauté ?” elle a demandé. « Les artistes sont là pour faire de l’art. Et ce corps est de l’art. Et je vais faire ce que je veux avec ce corps.

