Je gère mon magasin discount depuis 47 ans - nous vendons tout... mais il y a UNE chose pour laquelle les gens reviennent toujours

UN COMMERÇANT qui ferme son magasin discount après 47 ans a révélé le seul article que les clients veulent toujours acheter.

Alfred Dolbear, 76 ans, dirige sa boutique ‘Alfie’s’ à Cullompton, Devon depuis 1976.

Avant de fermer, il a révélé à Devon Live quel article les clients reviennent toujours pour acheter plus.

“Je trouve que nos principaux vendeurs sont les articles de toilette ménagers, la papeterie, les peintures en aérosol et les articles de jardin.”

Cependant, les articles les plus demandés sont… les sacs poubelles.

“Le plus gros vendeur que nous ayons, ce sont les sacs poubelles noirs”, dit Alfred.

“Nous vendons le meilleur sac que vous ayez jamais acheté, et de fabrication britannique également.”

“Quand c’est allé sur Facebook que je fermais, nous avions 194 personnes qui voulaient savoir où elles allaient chercher leurs sacs.”

Mais ce n’est pas tout ce que la boutique fait, comme Alfred l’a dit.

« C’est un magasin discount ; vous l’appelez, nous l’avons, et si nous ne l’avons pas, nous pourrons bientôt l’obtenir. »

“Marteaux à verre, tournevis à bois, nous avons tout.”

Le vendeur prend une retraite bien méritée après près de 50 ans.

“Travailler ici a toujours été rentable, mais c’est beaucoup d’heures. Vous parlez six jours par semaine sans interruption. Je vends en gros depuis des années, approvisionnant également d’autres magasins.

“J’ai adoré chaque instant d’être ici à Cullompton, l’entreprise, les gens et ça va me manquer de rencontrer les gens et de remettre le monde en ordre.”

Sa retraite signifie que le magasin de longue date ferme ses portes car ses deux fils ont des carrières réussies et ne souhaitent pas reprendre l’entreprise.

“Je vais rester ouvert jusqu’à ce que j’aie vendu la majeure partie de mon stock, et quand j’arriverai enfin à fermer, ce sera charmant et je pourrai me lever.”

“Je tiens à remercier tous mes clients qui m’ont soutenu au fil des ans. Sans eux, je n’aurais été rien. J’ai toujours pris soin d’eux et ils ont toujours pris soin de moi.”