«Je garderai le serment que j’ai fait. Pence défie Trump, dit qu’il n’empêchera pas le Congrès d’affirmer la victoire de Biden

WASHINGTON – Défiant son patron, le vice-président Mike Pence a déclaré mercredi que seuls les législateurs pouvaient décider d’accepter ou de rejeter les votes du collège électoral remportés par le président élu Joe Biden.

La décision de Pence de respecter les règles alors qu’il préside l’acceptation formelle des votes par le Congrès était un rare écart par rapport à la loyauté inébranlable dont il a fait preuve au président Donald Trump au cours des quatre dernières années.

Et cela lui a valu une réprimande rapide.

« Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution », Trump tweeté.

Trump a faussement affirmé que Pence, dans son rôle constitutionnel de président du Sénat, pouvait changer les votes.

Pence a dû être expulsé de la chambre du Sénat par la sécurité lors du débat au Congrès sur une contestation des résultats par le GOP lorsque des dizaines de partisans de Trump ont violé les périmètres de sécurité et ont pris d’assaut le Capitole. Sa femme et sa fille, qui suivaient les débats, ont également été écartées du danger.

Les aides du Sénat ont saisi les boîtes contenant les certificats du collège électoral alors que les législateurs évacuaient la chambre.

« Trump a remporté cette élection! » un manifestant hurlé de l’estrade du Sénat après le départ des législateurs.

Dans un tweeter, Pence a exhorté les manifestants à «quitter immédiatement le bâtiment», affirmant que les personnes impliquées dans la violence et la destruction seraient poursuivies dans toute la mesure de la loi.

Dans une longue déclaration publiée avant que le Congrès ne commence à compter les votes, Pence a déclaré qu’il partageait «les préoccupations de millions d’Américains quant à l’intégrité de cette élection». Mais, a-t-il poursuivi, le serment qu’il a juré de faire respecter la Constitution l’empêche de revendiquer une autorité unilatérale pour régler les objections.

«Aujourd’hui, je veux assurer le peuple américain que je respecterai le serment que je lui ai fait et que je respecterai le serment que j’ai fait à Dieu tout-puissant», a écrit Pence.

Il est arrivé au Sénat peu avant 13 heures pour conduire les législateurs à la Chambre pour une session conjointe du Congrès afin de recevoir officiellement les résultats certifiés par l’État.

Pence a heurté le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Qui avait tenté d’empêcher les sénateurs de soulever des objections aux résultats.

Après que certains républicains ont contesté les votes électoraux de l’Arizona lorsque Pence les a présentés aux législateurs, McConnell a déclaré que la démocratie entrerait dans une « spirale de la mort » à moins que les législateurs ne rejettent le défi.

Pence a exprimé son soutien aux objections. Mais il a dit qu’il avait conclu, après une « étude approfondie de la Constitution », qu’il n’avait pas son mot à dire sur la question de savoir si elles devraient être acceptées.

«Lorsqu’un différend concernant une élection présidentielle survient, selon la loi fédérale, ce sont les représentants du peuple qui examinent les preuves et résolvent les différends par un processus démocratique», a-t-il écrit. «En tant qu’étudiant en histoire qui aime la Constitution et vénère ses auteurs, je ne pense pas que les fondateurs de notre pays aient eu l’intention de confier au vice-président le pouvoir unilatéral de décider quels votes électoraux devraient être comptés lors de la session conjointe du Congrès, et aucun vice-président dans l’histoire américaine n’a jamais revendiqué une telle autorité.

Peu de temps avant que Pence ne rende publiques ses intentions, Trump a continué d’exhorter son vice-président à «venir pour nous» en renvoyant les votes électoraux «aux États».

S’adressant à des partisans lors d’un rassemblement à midi, Trump a déclaré qu’il venait de transmettre personnellement ce message à Pence.

Le sénateur James Inhofe, R-Okla., A déclaré plus tard à USA TODAY qu’il avait parlé à Pence de la réprimande de Trump.

« Il était très en colère contre lui », a déclaré Inhofe à propos de Pence.

Plus d’un sénateur a publiquement félicité Pence du Sénat.

« Monsieur le Vice-président, vous avez rempli vos fonctions de président du Sénat ce soir avec distinction », a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio. « Et nous l’apprécions tous. »

Contribuant; Christal Hayes, USA AUJOURD’HUI.