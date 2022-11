Je garde mon chat mort recroquevillé sur mon lit – les trolls pensent que c’est effrayant mais je m’en fiche

CES animaux ont une nouvelle vie après la mort – maintenant qu’ils ont été empaillés.

Du cheval de Luisa Zissman au chat transformé en compagnon de lit câlin, les propriétaires révèlent ici pourquoi ils ont voulu préserver leurs animaux de compagnie.

Chloe Lee de Boston, Lincs, est une taxidermiste amateur Crédit: News Group Newspapers Ltd

Chloé a bourré son chat de 16 ans Nicky elle-même Crédit: News Group Newspapers Ltd

Main stable Chloe Lee, 23 ans, a fait bourrer son chat bien-aimé de 16 ans pour l’aider dans le processus de deuil de son animal.

Chloé mariée, de Boston, Lincs, a étudié la taxidermie afin qu’elle puisse faire la procédure sur son amie à quatre pattes Nicky.

Elle a déclaré: “J’ai eu Nicky comme animal de compagnie quand j’avais six ans.

«Elle était timide et timide avec les autres, mais avec moi, elle était aimante et câline.

“Au fil des ans, Nicky a été la seule constante dans ma vie. Elle s’allongeait sur ma poitrine ou mon épaule. Elle avait une position préférée pour s’allonger recroquevillée sur mon lit.

Mais lorsque Nicky est décédée de vieillesse en 2020, la taxidermiste amateur Chloé n’a pas supporté d’être séparée de son chat bien-aimé.

Chloé, amoureuse des animaux, avait appris la taxidermie à partir de livres et de vidéos YouTube avant de suivre des cours spécialisés.

Elle a déclaré: “Je ne voulais pas que mon petit Nicky se transforme en” nourriture pour asticots “.

“Le confort que j’ai obtenu en la tenant sur mes genoux était quelque chose que je savais pouvoir continuer après sa mort.

“J’ai passé cinquante heures à traiter son corps. Cela a aidé à guérir mon chagrin.

Et Nicky en peluche est si réaliste que les amis et la famille de Chloé la confondent souvent avec un chat vivant.

Elle a déclaré: «Quand les gens voient Nicky sur le canapé ou le lit, ils supposent qu’elle est un chat endormi.

Ils sont stupéfaits quand ils apprennent qu’elle ne l’est pas.

“Ma Nicky est avec moi pour toujours. J’espère que je pourrai aussi offrir le cadeau à d’autres personnes.

“Je suis sûr que les gens pensent que c’est effrayant”

Luisa Zissman a empaillé son cheval bien-aimé Madrono après sa mort en 2019 Crédit : Instagram/LuisaZissman

Lorsque le cheval bien-aimé de Luisa Zissman, Madrono, est décédé en 2019, elle a décidé de le faire conserver par taxidermie.

Elle envisage maintenant de transformer son poney Shetland Haggis en cheval à bascule à sa mort.

Et l’ex-star de l’apprenti dit que toute personne ayant un problème avec ses choix peut, eh bien, se faire bourrer.

L’homme de 35 ans a déclaré: “C’est comme avoir des cendres dans une boîte ou une pierre tombale, je ne sais pas pourquoi quelqu’un aurait une opinion à ce sujet.

« C’est parce que je me désintéresse tellement de ce que tout le monde fait sauf moi. Je m’en fichais.

Luisa a acheté l’étalon andalou blanc pour la première fois en 2014, mais a dû l’abattre après avoir développé des masses cancéreuses internes.

C’est comme avoir des cendres dans une boîte ou une pierre tombale, je ne sais pas pourquoi quelqu’un aurait une opinion là-dessus Luisa Zisman

Elle a déclaré: “C’était vraiment horrible et très déchirant. Mais pour être honnête, je devais le faire car il n’y avait vraiment pas d’autres options. Il souffrait.

Peu de temps avant que le cheval ne soit endormi, Luisa s’est arrangée pour qu’il soit monté par le taxidermiste Simon Wilson – également connu sous le nom de Simon the Stuffa.

Le processus de taxidermie a duré un an et demi et a consisté à créer un modèle en fibre de verre du cheval et à tanner sa peau en Belgique.

Elle a déclaré: «Le talent artistique, les compétences et la technique nécessaires pour faire quelque chose comme ça sont absolument incroyables.

L’ancienne star de l’apprenti a eu le cœur brisé après le décès de son fidèle coursier Crédit : Instagram

«Beaucoup de gens pensent que vous les éviscérez et les bourrez, mais ce n’est pas le cas. La peau est vraiment soigneusement enlevée, les yeux ont été sculptés.

“Même Madrono avait une petite cicatrice sur le visage et c’est exactement au même endroit.

« C’est essentiellement de l’artisanat. C’est un long processus.

Après avoir attendu un an et demi pour retrouver Madrono, une Luisa en larmes a vu le produit fini en direct à l’écran sur This Morning en avril 2021.

Elle dit que voir son animal de compagnie bien-aimé a de nouveau suscité des émotions mitigées : « Cela a ramené beaucoup de chagrin.

“C’était triste parce que c’était comme s’il était là mais pas là.

“Cela a ramené beaucoup de sentiments, mais je suis vraiment heureux de l’avoir fait. Et je suis heureux de pouvoir l’avoir pour toujours.

Cela a ramené beaucoup de sentiments, mais je suis vraiment heureux de l’avoir fait. Et je suis heureux de pouvoir l’avoir pour toujours Luisa Zisman

Mais des trolls cruels n’ont pas tardé à critiquer la décision de Luisa, l’un d’entre eux écrivant en ligne : “La taxidermie est si effrayante, je ne peux pas faire ça à un animal de compagnie.”

Imperturbable, Luisa dit qu’elle se fiche de ce que les autres ont à dire sur la façon dont elle a préservé son cheval.

Elle a dit : « Je suis sûre que les gens pensent que c’est effrayant. Les gens auraient dit qu’elle avait plus d’argent que de bon sens.

«Je peux à peu près vous dire sans lire les commentaires ce que les commentaires auraient dit. Cela ne me dérange pas.

Son poney Bailey est également décédé la même année mais Luisa a choisi de ne conserver que le “beau” Madrono.

Elle dit qu’il est peu probable qu’elle monte l’un de ses six autres chevaux, mais qu’elle envisage de transformer son poney Shetland Haggis en fauteuil à bascule après sa mort.

Elle a dit: “Le petit Shetland – je pourrais le transformer en un petit cheval à bascule.

« J’ai vu des gens les mettre sur des chevaux à bascule et tout ça. Je ferai peut-être ça avec lui mais je ne suis pas sûr. J’espère qu’ils vont tous rester en vie.

“Ils sont tout aussi beaux morts”

Claire Jones, de Douvres, a bourré sa collection d’araignées Crédit : Le Soleil

L’ancienne arachnophobe Claire Jones, 49 ans, a taxidermisé ses quatre tarentules préférées à leur mort et les garde fièrement exposées au-dessus de son bureau.

Claire a déclaré: «Les gens pensent que c’est étrange de garder, sans parler de préserver les tarentules, mais elles sont tout aussi belles mortes que vivantes.

“J’ai vu que d’autres personnes l’avaient fait, alors quand Helen – du nom de mon entraîneur personnel – est décédée l’année dernière, je l’ai mise au congélateur et j’ai contacté une dame du Yorkshire que j’ai trouvée sur Facebook.

“Deux autres mâles, Shelob et Mungo, sont décédés peu de temps après, alors je les ai également congelés.

“Puis Mike – qui s’est avéré être une femme – est décédé quelques mois plus tard, alors je les ai tous envoyés lui demander si elle pouvait tous les monter.”

Maintenant, Claire prévoit de préserver plus de ses 30 tarentules pour animaux de compagnie lorsqu’elles mourront.

Mais alors qu’elle aime ses monuments commémoratifs à huit pattes, elle dit que certains amis sont terrifiés.

Elle a déclaré: «Ils sont définitivement un sujet de discussion.

“Certaines personnes les adorent et d’autres ne veulent même pas s’approcher du dôme malgré le fait qu’elles n’y vivent pas comme des araignées.

“J’adore les avoir près de moi cependant, ce sont de si belles créatures, des couleurs naturelles si vibrantes, il semblait dommage de ne pas les avoir en vie d’une manière ou d’une autre.”