Je gagne plus de 100 000 £ par an à 22 ans et j’ai quitté l’université avec ZÉRO dette grâce à mon bousculade à obtenir des millions pour les étudiants

UNE FEMME a révélé comment elle gagne maintenant plus de 100 000 £ par an – et a quitté l’université sans dette grâce à son bousculade.

Gabriella Carter a utilisé sa connaissance approfondie des médias sociaux pour lancer son concert à temps partiel réussi.

Gabriella Carter a commencé son activité secondaire florissante après avoir obtenu son diplôme universitaire et empoche maintenant plus de 100 000 £ par an Crédit : CNBC

La jeune femme de 22 ans a commencé son voyage en empochant plus de 1,5 million de livres sterling (2 millions de dollars) en bourses universitaires, ce qui lui a permis d’obtenir son diplôme sans dette de la prestigieuse université de Princeton l’année dernière.

Mais elle ne s’est pas arrêtée là – Gabriella a partagé son incroyable histoire sur les réseaux sociaux et a découvert qu’elle avait le don d’enseigner aux autres comment ils pouvaient suivre ses traces.

L’impressionnante étudiante et athlète avait postulé à plusieurs bourses d’études différentes et à la fin du processus, elle en avait obtenu 35.

Cela l’a vue récupérer l’énorme 1,5 million de livres sterling (2 millions de dollars) en fonds de bourses d’études, ce qui était suffisant pour qu’elle obtienne son diplôme sans aucune dette.

Alors que l’étudiante avisée en affaires étudiait à Princeton, Gabriella a publié son expérience de candidature aux bourses sur YouTube.

Elle a accumulé une large audience sur la plate-forme de partage de vidéos et s’est ensuite étendue sur Instagram.

L’entrepreneur né en Jamaïque a commencé à s’associer à des marques pour créer des publicités exclusives pour diverses opportunités de bourses et a même commencé à coacher des étudiants individuels.

Son entreprise, Growing With Gabby, a décollé en 2022 où elle a gagné 140 000 £ (177 000 $) et s’attend maintenant à gagner 238 000 £ (300 000 $) cette année.

Et l’entrepreneur envisage maintenant de développer son activité tout en créant du contenu pour NBC University via son programme Creator Accelerator.

En plus de l’agitation latérale florissante, Gabriella a obtenu un emploi de neuf à cinq qui payait un salaire de départ élevé de 71 000 £ (90 000 $).

Mais après avoir remarqué à quel point son travail à temps partiel devenait populaire et lorsque l’argent a vraiment commencé à affluer, l’entrepreneur en herbe a quitté son emploi principal pour se consacrer à plein temps à Growing With Gabby.

S’adressant à CNBC sur l’origine de sa volonté de réussite financière, Gabriella a déclaré: « Une chose que je faisais vraiment beaucoup avec mon père était de regarder le Suze Orman Show.

« Même si je ne connaissais pas nécessairement toutes les conditions financières, cela m’a rendu vraiment au courant de la dette et de son impact sur votre vie et des différentes façons dont vous pourriez utiliser l’argent pour investir et améliorer votre qualité de vie. »

Elle a également expliqué à quel point quitter son emploi pour reprendre son activité secondaire était une étape effrayante, mais une fois qu’elle a réalisé le caractère unique de son entreprise et à quel point elle était sur la bonne voie vers la liberté financière, c’était le bon choix.

Cela survient après qu’un étudiant a révélé comment il payait maintenant toutes ses pintes au boozer local avec l’argent que je gagnais grâce à sa simple bousculade.

Le jeune homme de 21 ans empoche 320 £ supplémentaires par mois en faisant des petits boulots parallèlement à son diplôme d’infirmier à temps plein.

Et un père a raconté comment il avait gagné 390 £ supplémentaires en quelques minutes seulement grâce à un simple concert à temps partiel – tout en travaillant à temps plein.