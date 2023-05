Je gagne 75 £ de l’HEURE dans un travail bizarre dont vous n’avez probablement jamais entendu parler… mes clients adorent tous ça

BEAUCOUP d’entre nous cherchent des moyens étranges de gagner de l’argent supplémentaire, mais un homme l’a porté à de nouveaux niveaux, en facturant les gens pour les câlins et les câlins.

Trevor Hooton est un câlin professionnel et dirige l’entreprise « Embrace Connections » – où il facture 75 £ pour des séances de câlins d’une heure.

Trevor s’appelle « Treasure » et a déclaré qu’il avait connu un boom des affaires pour sa thérapie par les câlins.

Trevor a déclaré au Mirror : « J’ai bâti une entreprise basée sur ma passion pour la création de liens humains.

« Beaucoup de gens ont du mal à les fabriquer et c’est là que j’interviens. C’est plus que des câlins – c’est donner aux gens ce dont ils ont besoin, quoi que ce soit.

« Les fêtes ont été formidables, et je pense que c’est un très bon moyen d’apporter de la valeur à beaucoup de gens à la fois. Je veux que cela ait un très grand impact sur le monde.

« J’ai fait quatre fêtes jusqu’à présent et chacune a été unique et spéciale à sa manière. Nous avons un groupe très mixte – certaines personnes sont célibataires et ne connaissent pas le toucher mais veulent développer le confort. »

Trevor propose une gamme de services, allant des soirées câlins au coaching de connexion, en passant par la câlinothérapie, qui est une séance de câlins en tête-à-tête.

Trevor a déclaré: « Je défie les règles tacites de la société et je pense qu’en défiant les règles, nous pouvons atteindre quelque chose de mieux pour nous-mêmes. »

Un participant aux séances de Trevor a déclaré que cela le faisait se sentir plus honnête avec ses sentiments.

Il a déclaré: « Le stress peut être difficile à gérer sans le soutien d’un autre être humain – j’ai donc voulu essayer quelque chose d’un peu plus intime.

« C’était des problèmes personnels, des problèmes familiaux et le stress des études. Avoir quelqu’un pour vous écouter est agréable.

« Il est difficile d’être ouvert sur mes problèmes à moins d’avoir cette confiance avec une personne, mais la thérapie par les câlins a vraiment aidé à renforcer cette confiance et m’a fait me sentir plus à l’aise pour parler de mes problèmes. »

Tenterais-tu la câlinothérapie ? Il semble gagner en popularité – une autre femme a déclaré qu’elle facturait 190 £ de l’heure pour câliner les clients en quête de contact humain.

Beaucoup de ses clients ayant subi des traumatismes ou des abus, Shoup câline, cuiller et réconforte ses clients dans des démonstrations d’affection platoniques pour aider à combattre les symptômes de dépression, de solitude et d’anxiété.

« Les câlinothérapeutes sont des professionnels qui donnent accès au toucher platonique à travers les limites de l’éducation au consentement à des fins de confort, de validation et d’atténuation de la solitude », a expliqué Shoup, directeur du développement chez Cuddlist, à The US Sun.

« Nous donnons accès au toucher platonique, mais cela ne signifie pas qu’il est obligatoire ou attendu. C’est juste l’accès à celui-ci.

« J’ai beaucoup de clients qui traversent différentes étapes de deuil ou de traumatisme et le toucher n’est pas quelque chose que nous pouvons faire pendant un bon moment jusqu’à ce que nous travaillions ensemble pendant longtemps », a-t-elle ajouté.

Selon Shoup, les câlins augmentent la production de l’ocytocine, l’hormone de l’amour, qui est connue pour aider à éloigner les sentiments de solitude.

