Je gagne 4 000 £ par mois sur Only Fans – mes voisins me détestent car ils craignent que leurs maris ne voient mes photos

Un village SLEEPY est en guerre après qu’une mère ait commencé à vendre des photos sexy en ligne – et des voisins déchaînés craignent que leurs maris ne voient les images coquines.

Laura Whyte, 29 ans, dit qu’elle est passée de 35 £ de prestations hebdomadaires à 4 000 £ par mois.

Elle a commencé à publier des clichés torrides en septembre de l’année dernière et a rapidement gagné du terrain.

Mais Laura dit que sa nouvelle carrière l’a également vue recevoir une attention négative – de la part des habitants de son village.

Elle a reçu des messages anonymes, dont certains menaçaient d’appeler la police.

Et la mère de deux enfants, qui vit dans le petit Aberchirder, Aberdeenshire, dit que d’autres ont dit qu’ils appelleraient les services sociaux à moins qu’elle ne retire son contenu.

Laura a déclaré: “Mon partenaire me demandait:” Pourquoi êtes-vous si bouleversé “. Mais c’est intimidant – cela vous fait juste vous soucier de sortir.

“Beaucoup de messages sont des femmes disant qu’elles ne veulent pas que leurs maris trouvent ma page.”

Laura dit qu’elle a commencé à recevoir des messages en mars, environ six mois après avoir lancé le compte.

Les messages ont commencé à peu près au même moment où des personnes qu’elle connaissait avaient visionné son histoire Instagram, où elle avait annoncé ses OnlyFans.

Elle a commencé à recevoir des messages lui disant qu’elle avait 24 heures pour supprimer ses messages – sinon ils appelleraient la police car il s’agissait de «pornographie».

D’autres sont venues d’autres femmes du village lui disant que si leurs partenaires trouvaient son compte, il y aurait des « problèmes ».

On lui a également dit que si elle n’arrêtait pas d’utiliser le site explicite, les commentateurs anonymes la signaleraient au HMRC et aux services sociaux.

Laura a dit qu’elle était tellement signalée qu’il était difficile de garder ses comptes actifs.

Mais sa carrière de strip-teaseuse l’a rendue plus confiante et moins déprimée.

Et, avec plus d’un millier d’abonnés, elle dit gagner entre 3 500 et 4 000 £ par mois.

« Ça allait bien les premiers mois quand personne n’était au courant dans le village », a déclaré Laura.

“Lorsque les habitants ont commencé à consulter mon compte Instagram, j’ai commencé à recevoir des messages de faux comptes disant qu’ils allaient me dénoncer à la police, au HMRC et aux services sociaux.

«Je recevais des messages disant que j’avais 24 heures pour supprimer tous mes messages ou ils appelleraient la police car c’était de la pornographie.

“Quelqu’un a dit qu’il contacterait le HMRC et le DWP dans les 24 heures, l’un a dit qu’il allait contacter les services sociaux pour s’assurer qu’il était acceptable de faire” ce genre de travail “tout en ayant des enfants.

« L’un d’eux a dit avoir déjà appelé la police trois fois.

« Je n’ai aucune idée de qui les envoie, il y a tellement de gens qui en parlent que ce serait trop de gens à accuser.

«Je vis dans le village depuis huit ans et maintenant j’ai l’impression que tout le monde me déteste – il y a deux semaines, ils affichaient ma position sur un TikTok en direct.

L’ENFER DES TROLLS

“J’ai récemment reçu un message sur Twitter disant qu’ils me voyaient me promener dans le village et pouvaient voir quels vêtements je portais.

“Je porte des vêtements amples, je ne me vante pas ou quoi que ce soit pour obtenir la haine que je reçois.”

Cependant, Laura, provocante, dit qu’elle ne laissera pas les messages l’arrêter – car l’argent lui a permis de vivre la vie qu’elle a toujours voulue.

“Je ne prendrai jamais les messages au sens littéral, c’est probablement pour essayer de me décourager – je les ignore simplement, je ne leur fais même pas savoir que je les ai lus”, a-t-elle déclaré.

« J’ai plus d’un millier d’abonnés. Vous vous sentez un peu plus confiant en vous-même et mon partenaire dit que cela m’a rendu plus confiant et que je ne suis pas si déprimé avec moi-même.

« J’ai économisé pour obtenir des augmentations mammaires, ce qui m’a permis de me sentir plus à l’aise dans mon corps et nous avons pu faire des choses que nous n’aurions jamais pu faire auparavant.

“J’ai mis l’argent dans des économies pour qu’il ne soit pas seulement dépensé en ordures – maintenant que j’ai redémarré mes réseaux sociaux, je gagne entre 3 500 et 4 000 £ par mois.

“Avant, je ne recevais que des allocations familiales de 35 £ par semaine et j’essayais de faire mieux pour ma famille en versant un acompte sur une maison.

“Maintenant, nous cherchons à acheter une maison dans l’année prochaine.”

