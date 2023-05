Je gagne 30 000 £ par mois après avoir été inspiré par l’agitation de ma fille – c’est beaucoup plus compliqué que les gens ne le pensent

UNE MUM-OF-FOUR a raconté comment elle a été inspirée par l’agitation latérale de sa fille – et maintenant elle gagne 30 000 £ par mois.

Evie Leana, d’Australie, s’est inscrite sur la plateforme en ligne OnlyFans et a commencé à vendre des photos racées d’elle-même en ligne.

3 Evie Leana a rejoint OnlyFans après avoir été inspirée par sa fille Crédit : INSTAGRAM/EVIE LEANA

3 Elle gagne maintenant 30 000 £ par mois Crédit : Instagram/@evieleana1_

3 Evie a expliqué que le travail est plus compliqué que les gens ne le pensent Crédit : INSTAGRAM/EVIE LEANA

L’Australien de 37 ans gagne désormais le salaire annuel moyen en un seul mois.

Elle a expliqué comment sa fille avait initialement créé une page sur la plate-forme – ce qui l’a inspirée à tenter le coup.

Et la maman a expliqué qu’il y a beaucoup à faire pour réussir une agitation secondaire OnlyFans que de simplement prendre des photos émoustillantes.

Evie a fait pression sur ses revenus OnlyFans pour investir et rembourser sa maison.

Elle a dit que ce n’était pas un travail facile – les photos et les vidéos ne prenant en fait que « 10% » de son temps.

Selon elle, les 90 % restants sont liés au réseautage, à la gestion du compte et à l’équilibre de ses livres.

« J’ai récemment embauché un assistant pour m’aider à promouvoir mon contenu et à libérer mon temps », a déclaré Evie. LatestDeals.co.uk.

« Il y a tellement de choses qui entrent dans cette ligne de travail – c’est sans fin.

« Je l’ai vraiment abordé comme une entreprise et mon travail acharné a porté ses fruits car mes revenus me permettent de travailler à domicile et de subvenir aux besoins de mes quatre enfants. »

Elle a ajouté: « A cette époque l’année dernière, je gagnais un peu moins de 11 000 £ par mois, mais maintenant j’ai triplé mes revenus en 12 mois et je gagne un peu plus de 30 000 £ au cours de la même période. »

Evie a expliqué qu’elle n’avait pas initialement soutenu sa fille pour rejoindre la plate-forme alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Mais elle a rapidement compris l’idée quand elle a vu combien d’argent elle gagnait avec OnlyFans.

« Ma fille m’a donné l’idée de monter sur OnlyFans, elle l’a commencé avant moi », a-t-elle déclaré LatestDeals.co.uk.

« Les gens me disaient que ça me conviendrait même avant que je commence le profil – je suis une personne très sexuelle. »

Evie a déclaré qu’elle pensait qu’elle s’était bien débrouillée avec la plate-forme parce qu’il aimait vraiment créer le contenu – en disant que la partie la plus facile était de trouver des idées.

« Les hommes aiment vous voir vous amuser et je m’amuse vraiment quand je crée le contenu de ma page. Je pense que c’est pour ça que je fais bien. Je suis authentique et les gens peuvent le sentir », a-t-elle déclaré.

« Non seulement il est facile de créer du contenu, mais je fais simplement ce qui me fait du bien et je publie quand j’en ai envie. »

« Mes fans me donnent aussi des idées, donc je garde des listes de demandes courantes.

« Dans l’ensemble, j’ai un flux constant d’idées et d’inspiration pour garder ma page active. »