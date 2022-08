Je gagne 250 £ par nuit pour m’asseoir et être jolie – et c’est le minimum par quart de travail

UNE FEMME a révélé comment elle gagnait 250 £ par quart de travail en «se contentant de s’asseoir et d’être jolie».

Tiktoker Espy Marie a partagé un clip avec ses abonnés expliquant comment c’est le montant minimum qu’elle gagne par nuit et avec un minimum d’effort.

Le Tiktoker a expliqué comment elle gagne 250 £ par quart de travail 1 crédit

Elle a montré le seau plein de billets d’un dollar 1 crédit

La femme, qui travaille comme hôtesse de porte dans un club de strip-tease, a légendé la vidéo : “300 $ aujourd’hui pour être juste assise. C’était définitivement un dimanche lent”.

Le clip commence avec elle assise confortablement sur une chaise à l’entrée de la salle.

Elle a dit: “Comptons combien d’argent je gagne aujourd’hui comme hôtesse de porte dans un club de strip-tease”.

Elle poursuit en disant qu’entre midi et 13 heures, elle gagnait 29 $ (24,5 £), ajoutant qu’à sa deuxième heure de travail, elle gagnait 50 $ (42 £).

Le Tiktoker tourne ensuite son appareil photo vers un bocal en verre rempli de billets d’un dollar où elle recueille ses pourboires en disant : “Il est 3h30 et mon seau se remplit de plus en plus.

“J’ai compté, j’ai gagné 90 $ (76 £) jusqu’à présent.”

Le clip avance rapidement jusqu’à la fin de son quart de travail avec le tiktoker disant: “Il est 19 heures, la fin du quart de travail, j’ai fait un total de 200 $ (170 £) de pourboire en espèces plus les 100 $ (85 £) que je gagne pour mon horaire.”

D’autres Tiktokers n’ont pas tardé à partager leurs réflexions avec la plupart envisageant un changement de carrière.

L’un d’eux a dit: “enlevez les pourboires pour qu’ils aient l’air moins pleins et que les gens soient plus susceptibles de donner un pourboire”.

Un autre a ajouté : “Je suis dans le mauvais domaine”

Quelqu’un a écrit : “veuillez poster un tutoriel sur la façon dont vous avez trouvé ce travail”

Un autre a dit: “Eh bien, on dirait que je suis sur le point de trouver un emploi en tant qu’hôte”.

