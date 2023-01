Je gagne 25 000 £ par mois avec une bousculade si sinistre que personne d’autre ne veut le faire – mais j’adore ça

Un AGRICULTEUR a révélé qu’il gagnait 25 000 £ par mois en vendant le sperme de son précieux buffle d’eau.

Mongkol Mongphet, de Thaïlande, dit qu’on lui a offert des sommes d’argent alléchantes pour la bête, qu’il appelle Big Billion.

Mongkol Mongphet gagne 25 000 £ par mois en vendant le sperme de son buffle d’eau préféré 1 crédit

Les buffles dignes d’un concours coûtent généralement environ 1 000 £, et Mongkol en a plus de 20 dans sa ferme.

Mais Big Billion a fait reculer Mongkol de 12 000 £ et les éleveurs veulent maintenant acheter le sperme de l’énorme herbivore.

Ils l’utilisent pour inséminer artificiellement des buffles femelles dans le but d’avoir un troupeau fort.

Mongkol gagne 25 000 £ par mois en vendant le sperme de Big Billion, mais met également la bête au travail à la ferme.

Il utilise le fumier de Big Billion pour fertiliser ses cultures et le fait également participer à des concours, rapporte Thaiger.

Big Billion a remporté la victoire lors de plusieurs concours, ce qui a conduit à un flot d’offres envoyées à Mongkol par des personnes souhaitant acheter l’énorme créature.

Un agriculteur passionné a même déclaré qu’il était prêt à payer Mongkol – dont la famille élève des buffles d’eau depuis des années – 750 000 £.

Dans la ville de Kalasin, où vit Mongkol, il y a environ 350 éleveurs qui possèdent à eux seuls quelque 10 000 buffles de concours.

Mais ce n’est pas seulement Mongkol qui profite d’une activité lucrative.

Amanda Booth a gagné plus de 200 000 £ en fabriquant des bijoux personnalisés à partir de sperme masculin.

La femme de 33 ans de l’Ontario, au Canada, a déclaré qu’elle avait commencé à fabriquer des « bijoux Jizzy » plus d’un an après avoir lancé son entreprise d’art en argile.

La maman de trois enfants a commencé à fabriquer “des pièces et des sculptures avec des cendres humaines et d’animaux domestiques, du lait maternel et d’autres matériaux comme les cheveux, la fourrure, le placenta et les cordons ombilicaux”, mais s’est depuis étendue pour inclure le sperme, que les gens lui envoient directement.

Tout a commencé comme une blague quand quelqu’un a commenté une vidéo qu’elle a publiée en ligne montrant l’un de ses morceaux de lait maternel lui demandant si elle utiliserait un jour du sperme à la place.

Elle a révélé: “Un jour, nous en discutions au bureau et mon équipe créative a même trouvé un nom pour cela, alors j’ai posté la blague sur Facebook et j’ai fini par recevoir de sérieuses demandes de pièces.”

Le processus de fabrication des bijoux consiste à prélever l’échantillon liquide, à le mélanger avec une “concoction spéciale”, puis à le sécher pour qu’il puisse être broyé en poudre.

Les prix des pièces personnalisées commencent à 72 £, mais tout dépend exactement de ce que chaque client veut.