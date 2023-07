Je gagne 190 £ de l’heure en faisant un travail que personne ne prend au sérieux – j’ai grandi sans rien et maintenant je l’engrange à 23 ans

UN clown PROFESSIONNEL révèle qu’il travaille dur dans son travail apparemment idiot – après avoir grandi avec « essentiellement rien ».

David Torres-Fuentes jongle avec les clowns et les spectacles de marionnettes pour réaliser ses rêves de performance – mais est venu en Amérique avec seulement « deux valises ».

3 David est venu à Nashville en tant que jeune garçon – et maintenant il vit sa vie de rêve en tant que clown Crédit : Instagram/@davidtorresfuentesofficial

3 Il a créé une entreprise de divertissement pour enfants avec sa femme Jacquelyn et la ratisse Crédit : Facebook

Le jeune homme de 23 ans, dont la famille a déménagé du Mexique à Nashville, au Texas, quand il était enfant, a déclaré que malgré le ridicule de son travail, il vivait une vie de «discipline financière» – en plus d’apporter «de la fantaisie et de l’émerveillement à personnes ».

Parler à CNBCDavid a déclaré que son ambition d’enfance de devenir clown l’avait amené à créer une société de divertissement pour enfants, Abrakadabra.

Aux côtés de sa femme Jacquelyn, David organise des soirées en tant que clown professionnel – avec des prix allant de 108 £ pour une heure de torsion de ballon à 406 £ pour une expérience « magique de luxe ».

Le style de vie bouffon de David l’a même vu amasser plus de 158 000 abonnés sur TikTok.

Mais la vie n’a pas toujours été aussi facile pour l’artiste déchiqueteuse, qui a admis: « La richesse générationnelle est vraiment importante. »

Le professionnel non conventionnel a poursuivi : « Quand ma famille et moi avons déménagé ici, nous étions quatre et nous avions deux valises.

« Nous n’avions pratiquement rien… Mes parents m’ont vraiment appris la valeur d’un dollar. »

Malgré le succès de l’entreprise de clown de David, il doit encore bousculer.

Alors que sa femme Jacquelyn travaille comme barbier en plus de divertir, David organise ses spectacles de marionnettes hebdomadaires pour les enfants et les familles – en faisant souvent jusqu’à huit par semaine, pour seulement 12 £ de l’heure.

Et il travaille même par quarts dans un café, dix à quinze heures par semaine.

Mais cela rend son concert de clown possible – après des années à s’accrocher à l’ambition improbable.

David a décidé de devenir clown à l’âge de quatre ans, lors d’une visite dans sa classe de maternelle – et l’a laissé terrifié.

Il a révélé: « Ma logique de 4 ans était: » Si je suis l’un d’eux, ils ne peuvent pas m’avoir. « »

Mais un David déterminé avait clairement les yeux rivés sur le prix – ajoutant: « Je suis allé voir ma mère et j’ai dit: » Hé, je veux être un clown.

« Et elle m’a regardé et elle a dit: » Eh bien, tu ferais mieux d’être le meilleur clown possible. « »

