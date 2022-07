Je fulminais après que le pub ait emporté le vin de ma fille adolescente – c’est tellement injuste

Une maman s’est déchaînée contre le personnel du restaurant qui a emporté le verre de vin de sa fille de 19 ans après avoir refusé d’accepter une photo de sa carte d’identité.

La cliente, identifiée comme Nicola sur son avis Tripadvisor, a déclaré que les serveurs étaient “impolis” et manquaient de “connaissances juridiques” pour gérer la situation.

La mère en colère a déclaré que les serveurs n’avaient pas les “connaissances juridiques” pour gérer correctement la situation. Crédit : Getty

Cependant, le restaurant a répondu en disant qu’il suivait simplement la politique de son entreprise.

Dans sa critique, Nicole dit que le personnel de The Lyttleton Arms, à Hagley, a déclaré que sa fille n’avait pas apporté sa carte d’identité au dîner mais que son mari en avait une photo sur son téléphone.

“A notre arrivée, on nous a montré notre table et nous avons tous commandé des boissons et nos repas en même temps. Le mari et le fils ont commandé des coca tandis que ma fille et moi avons commandé une bouteille de vin à partager.”

“Pendant que nous mangions nos entrées, la serveuse est revenue et a demandé une pièce d’identité à ma fille de 19 ans.”

“Elle ne l’avait pas apporté avec elle mais mon mari pensait qu’il avait une solution…[he] avait une copie du permis de conduire de nos filles sur son téléphone, mais ce n’était pas suffisant.”

Nicole s’est plainte que la responsable ne s’était pas présentée et que le personnel gérait “la situation vraiment grossièrement et mal!”

Elle a également joint à son avis une page d’un site Web gouvernemental indiquant que les jeunes de 16 ans peuvent boire de l’alcool avec un repas tant qu’il est pris par un adulte.

A 19 ans, sa fille a dépassé l’âge où elle est autorisée à acheter de l’alcool pour elle-même.

Cependant, Marc Hyatt, le directeur général de The Lyttleton Arms, a choisi de répondre à l’examen.

“Je suis désolé que nous n’ayons pas pu servir de l’alcool à votre fille lors de sa récente visite, la loi que vous déclarez pour que les 16-17 ans boivent est également à la discrétion de la direction, c’est la politique de l’entreprise sur les 100 sites que nous gérons que nous ne faisons pas servir de l’alcool à toute personne de moins de 18 ans.”

“Tout notre personnel est formé à cela et notre diligence raisonnable est nécessaire pour empêcher la consommation d’alcool chez les mineurs.”

“À cette fin, comme dans de nombreux endroits, nous appliquons une politique Challenge 21 dans laquelle, si vous avez la chance d’avoir moins de 21 ans, nous vous demandons une pièce d’identité ; c’est une pratique courante dans la majorité des établissements agréés, pas seulement chez nous.”

“Les photos de pièces d’identité ne sont pas acceptables comme pièce d’identité, c’est pourquoi nous n’avons pas pu vous servir.”

Il a conclu avec une offre pour que la famille revienne mais n’a suggéré aucune flexibilité dans la politique: “Je voudrais vous inviter à revenir et je serai heureux de vous offrir une bouteille de vin pour la table si une pièce d’identité est fournie.”

Sur les 1 481 avis du restaurant sur Tripadvisor, 788 sont notés « excellent » ou « très bien ».