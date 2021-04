La star du Paris Saint-Germain, Neymar, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de célébrer intentionnellement devant Joshua Kimmich du Bayern Munich après que le PSG se soit avancé aux buts à l’extérieur et aux demi-finales de la Ligue des champions.

Le match nul, qui a terminé 3-3 au total, était une revanche de la finale de la Ligue des champions de la saison dernière que le Bayern a remportée 1-0. Avant le match de mardi, Kimmich et Thomas Muller du Bayern ont déclaré qu’ils étaient confiants que les champions allemands passeraient au Parc des Princes.

Mais c’est le PSG qui a avancé, Neymar célébrant avec son coéquipier Leandro Paredes devant un Kimmich agacé alors que l’arbitre sifflait à plein temps.

«C’est drôle parce que je n’ai même pas fêté de jouer avec lui, c’était plus avec Leo et j’ai fini par célébrer avec lui. C’est le destin qui m’a rapproché [Kimmich]», A déclaré Neymar TNT Sports Brésil Après le match. « Il a dit que leur équipe était meilleure, qu’ils gagneraient. Il était sûr qu’ils iraient en demi-finale. »

Neymar a déclaré qu’il célébrait la victoire du PSG sur le Bayern, sans se moquer de Joshua Kimmich. Xavier Laine / Getty Images

Le Bayern a gagné 1-0 malgré les souffrances pendant la pause tout au long du match, Neymar ayant frappé deux fois les boiseries, mais cela ne leur a pas suffi pour progresser.

Cependant, cela n’a pas empêché l’entraîneur du Bayern Hansi Flick de dire que son équipe méritait plus de passer à autre chose.

« Au cours des deux matchs, je pense que nous étions la meilleure équipe », a déclaré Flick, qui a dû faire face sans l’attaquant blessé Robert Lewandowski pour les deux matchs. « Nous avons eu un peu de chance, il nous manquait quelques joueurs mais nous devons l’accepter. »

Répondant à Flick, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a déclaré que les commentaires d’avant-match des joueurs allemands étaient justes.

« C’est normal qu’ils aient été confiants, c’est une équipe qui a tout gagné et ils pensaient être les favoris », a déclaré Pochettino.

« Le football est un si beau match, mais c’est aussi un jeu dans lequel on n’abandonne jamais et il faut se battre. Mais je comprends pourquoi ils ont dit qu’ils étaient confiants, c’est normal de jouer à des jeux d’esprit », a-t-il ajouté.

Neymar a félicité ses coéquipiers mais s’est arrêté avant de dire que le PSG était désormais le favori. Ils affronteront Manchester City ou le Borussia Dortmund en demi-finale.

« Le message que nous devions envoyer a été donné la saison dernière, lorsque nous avons atteint la finale, joué un grand match contre le Bayern, qui était la meilleure équipe l’année dernière. Cette année, je ne l’ai pas vu de cette façon », a déclaré Neymar. «Lors du tirage au sort, j’ai dit à mes coéquipiers que nous allions affronter le Bayern, et c’est arrivé.

« Je leur ai dit d’être calmes, que nous étions préparés. Nous devions nous montrer cela, que nous pouvions le faire. C’était un super match, même si nous étions battus, nous avons mieux joué. »

Le club et Neymar également en pleine négociation de contrat, mais l’ex-barcelonais a déclaré vouloir rester à Paris.

« Je ne pense plus que ce soit même un sujet, je me sens évidemment très à l’aise, chez moi au PSG », a déclaré Neymar. « Je me sens plus heureux qu’avant. »

L’Associated Press et Reuters ont contribué à son rapport.