Je ferme mon restaurant après avoir perdu mon goût et mon odeur à cause de Covid… ma famille doit essayer des plats

Un CHEF ferme son restaurant populaire classé Michelin après avoir perdu son goût et son odeur à cause de Covid.

Mark Sebastian Fisher ne peut pas goûter personnellement les plats avant que les clients ne soient servis et doit demander à sa femme Michelle ou au personnel de le faire pour lui.

Le restaurant Sebastians With Rooms est en cours de fermeture après que le chef a perdu son goût et son odorat grâce à Covid Crédit : Trip Advisor

Mark Sebastian Fisher ne peut pas goûter personnellement les plats avant qu’ils ne soient envoyés Crédit : Trip Advisor

Sebastians Restaurant With Rooms, à Oswestry, Shropshire, ferme ses portes après que les derniers repas aient été servis le soir du Nouvel An.

Mark et sa femme, Michelle, ont décidé qu’il était temps de se retirer, mais ont confirmé que le bed and breakfast continuerait.

Le grand chef a déclaré: “J’ai perdu tout sens du goût et de l’odorat à cause de Covid et maintenant je dépends d’autres membres de la famille et du personnel avant d’envoyer de la nourriture.”

Le restaurant populaire a reçu deux rosettes AA, deux fourchettes dans le guide Michelin, des places dans divers guides, dont The Good Food Guide et des critiques cinq étoiles sur Trip Advisor.

Commentant la décision de fermer, Mark a déclaré: “Nous sommes ici depuis 33 ans, j’aurai 65 ans l’année prochaine.

“Je pense que l’une des principales raisons est que nos trois enfants ont dû travailler ici, pratiquement depuis leur naissance, et ils sont à une époque où ils ont tous des emplois à temps plein – et nous voulons qu’ils aillent faire leur propre chose.

“Les coûts vont être paralysants pour les restaurants l’année prochaine, donc je pense que vous constaterez que beaucoup de restaurants fermeront.”

Mark a ajouté qu’il est possible que le restaurant rouvre plus tard, mais pour l’instant, il est temps de ralentir.

Sebastians est maintenant complet jusqu’à la fin de l’année et a une liste d’attente d’environ 150 personnes.

A partir du Nouvel An, le restaurant n’ouvrira plus à la semaine et proposera uniquement l’hébergement et le petit-déjeuner.

Les clients et la communauté locale se sont tournés vers Facebook pour faire leurs adieux au restaurant et partager des souvenirs de leurs visites.

Sally Stewart a écrit: “Je n’y suis allée qu’une seule fois et c’était charmant, j’ai essayé d’obtenir une table plusieurs fois mais vous êtes toujours complet, ce qui est frustrant mais aussi fantastique pour les affaires.

“Je suis sûr que vous nous manquerez beaucoup car il y a très peu d’endroits exceptionnels où manger à Oswestry. Profitez de votre semi-retraite.”

Deb Lovell a déclaré: “Merci d’avoir pris soin de nous tous au cours des 20 dernières années.

“Il a été et restera notre endroit préféré pour célébrer avec nos proches à des moments spéciaux de notre vie. Nous avons hâte d’entendre vos plans pour l’avenir.”