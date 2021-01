Kylian Mbappe a confirmé qu’il n’avait pas encore décidé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

S’adressant à la chaîne de télévision française Telefoot vendredi soir après la victoire 4-0 du PSG contre Montpellier en Ligue 1, le prodige de 22 ans s’est ouvert sur son état d’esprit autour de son avenir.

« On discute avec le club, pour trouver un projet. J’y pense car si je signe et prolonge mon contrat, c’est pour m’engager sur le long terme au PSG », a déclaré Mbappe. «Et je suis très heureux ici. J’ai toujours été très heureux ici.

« Les fans et le club m’ont toujours aidé et rien que pour cela, je serai toujours reconnaissant au club. »

Mbappe a marqué deux buts et en a aidé un dans le battement du PSG à Montpellier, ses premiers buts en 2021.

Le Real Madrid serait désireux de recruter Mbappe, qui rêve de jouer un jour au Bernabeu, mais fait face à une crise financière en raison de la pandémie de coronavirus et ne sera probablement pas en mesure de se permettre le transfert cet été.

Liverpool est un autre club où Mbappe aimerait jouer pendant une journée mais ils sont confrontés aux mêmes problèmes financiers que le Real Madrid.

Même s’il ne reste qu’un an à son contrat, le transfert de Mbappe coûterait toujours plus de 100 millions d’euros, avec des salaires substantiels. Il gagne actuellement près de 12 M € nets par an à Paris.

Le contrat de Mbappe expire également en même temps que son coéquipier Neymar, et les champions de la ligue française ont fait leur priorité de prolonger les contrats des deux superstars.

Le Brésilien tient à rester malgré les liens précédents avec un retour à Barcelone mais Mbappe est toujours indécis. Il y a aussi le plan d’essayer de courtiser Lionel Messi du Barca pour faire équipe avec le duo PSG.

« Je veux juste réfléchir à ce que je veux faire et où je veux être dans les prochaines années. C’est ce à quoi je pense et je sais que je devrai faire un choix bientôt », a ajouté Mbappe après le match de vendredi.

«Si j’avais pris ma décision aujourd’hui, je l’aurais dit. Ce n’est pas que je veux gagner du temps ou quelque chose. C’est juste que j’y pense. Je ne veux pas prolonger mon contrat et dire un un an plus tard, je veux partir parce que je ne voulais pas signer le nouvel accord en premier lieu. Si je prolonge, c’est pour rester. «

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a répété plus tôt cette semaine qu’il était confiant que Mbappe prolongerait son contrat à Paris.

« Nous échangeons régulièrement et j’ai de bonnes vibrations sur les deux cas [of Mbappe and Neymar]», a déclaré le patron du front office à France Football.